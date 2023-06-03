Android kullanım oranları açıklandı: İşte en popüler Android sürümü

En popüler Android sürümü: Android 11Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)