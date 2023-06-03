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    Anlık Bildirim

    Android kullanım oranları açıklandı: İşte en popüler Android sürümü

    Google, güncel Android kullanım oranlarını açıkladı. Güncel veriler, Android 13'ün benimsenme oranının yanı sıra en yaygın Android sürümünü gösteriyor.          
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    android 13 kullanım oranı Tam Boyutta Gör
    Google, periyodik olarak dünya genelinde Android işletim sistemiyle çalışan cihazlarla ilgili istatistikleri toplayıp Android Studio üzerinden geliştiricilerle paylaşıyor. Google’ın en son verilerine göre, Android 13 şu anda dünya genelinde aktif cihazların yaklaşık %15’inde yüklü. Peki, en yaygın Android sürümü hangisi?

    En popüler Android sürümü: Android 11

    android 11 en popüler android sürümü
    Android 13 kullanım oranı Nisan’da %12.1 idi, Haziran’da %14.7’ye çıktı. Android 12, 11 ve 10 sürümlerinin kullanımı hafif düştü. Android 11, küresel cihazların %23.1’inde yüklü; dolayısıyla pazar payında en üst sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Android Oreo kullanım oranı Ocak ayında %9.5 idi, şimdi ise %8.3.
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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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