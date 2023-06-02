Google, Android için yeni özellikler duyurdu: İşte yenilikler

Google, bir süre önce yayınladığı blog gönderisinde Android akıllı telefonlar ve tabletler için bazı yeni özellikler duyurdu. Şirket ayrıca Wear OS tabanlı akıllı saatler için de yeni özellikler açıkladı. Bu özellikler akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı saatler gibi mobil cihazların eğlence, üretkenlik ve güvenlik tarafındaki kabiliyetlerini artırmayı amaçlıyor.

Yeni okuma becerileri

Google, Okuma Pratiği özelliği ile kelime bilgisi ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesine odaklanıyor. Çocuklar için özel olarak tasarlanan bu yeni özellik, Google Play Kitaplar'daki çocuk e-Kitaplarında mevcut. Bir kitapta 'Pratik' rozetini gördüğünüzde, gerçek zamanlı geri bildirim alabilir, yanlış telaffuz edilen kelimeler üzerinde pratik yapabilir ve okuma becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Bu özellik hem Android telefonlarda hem de tabletlerde kullanılabilir.

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Yeni widget'lar

Google Finans, Google Haberler ve Google TV, telefon ve tabletlerde yeni widget'lara kavuşuyor. Google TV ile kişiselleştirilmiş film ve TV şovu önerileri, Google Finans ile seçilen hisse senetlerini takibi ve Google Haberler'den günlük olarak derlenen manşetler görülebilecek. Wear OS akıllı saatler için Google, en sevdiğiniz müzik ve podcast'lere anında erişmenizi sağlayan Spotify için yeni bir kısayol da tanıttı.

Wear OS için yeni kısayollar

Amerika’daki Wear OS kullanıcıları artık Google Wallet aracılığıyla yolculukları için ödeme yapabiliyor ve SmarTrip ve Clipper kartlarını kullanabiliyor. Spotify’a ek olarak Google Keep de yeni bir Kutucuk ve saat yüzü kısayoluna kavuşuyor olacak.

Google One aracılığıyla çevrimiçi güvenlik

Google One üyeleri, Gmail e-posta hesapları Dark Web'de ifşa olmuşsa uyarı alacaklar. Google, e-postanızı ve ilgili bilgilerinizi korumak için bir dizi adımlar da sunacak. Bu özellik, sosyal güvenlik numaranız gibi kişisel bilgilerinizin dark web'de sızdırılıp sızdırılmadığını size bildirecek. Şimdilik sadece ABD’de kullanıma alınan özellik, önümüzdeki aylarda 20 ülkede daha kullanıma sunulacak.

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Google, Android için yeni özellikler duyurdu: İşte yenilikler