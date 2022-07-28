Kamerasıyla dikkat çeken Asus Zenfone 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tanıtımından çok daha önce çeşitli sızıntılar ve yine Asus’un yapmış olduğu paylaşımlarıyla neredeyse her özelliğini bildiğimiz Zenfone 9 resmiyete kavuşmuş oldu. Türkiye satışının beklenmediği Zenfone 9, kamera konusunda ise iddialı.



Asus Zenfone 9 özellikleri

Zenfone 9, serinin öneki modeliyle yine aynı ekran boyutuna sahip. Sahip olduğu 5.9 inçlik 2400x1080 piksel ekranında Samsung’un imzası bulunuyor. Bu ekran, 120 Hz yenileme hızında çalışan AMOLED tabanlı ve maksimum 800 nit parlaklığa çıkabilen bir panel.



Cihaz tarafından yaşanan en büyük yükseltme ise elbette işlemci ve kamera tarafından yaşanıyor. Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 yongasıyla güçlendirilen Zenfone 9, arka tarafında çift kamera kurulumuyla bizi karşılıyor. Cihazın arka kamera kurulumunda 1.0um sensör boyutuna sahip 50 megapiksel değerinde Sony IMX766 sensörü yer alıyor. Ana kamerada yer alan 6 eksenli hibrit dengeleme sistemi videolarda fark yaratacak gibi görünüyor. Ana kameraya eşlik eden ultra geniş açılı kamera ise 12 megapiksel değerinde.

Arka taraftaki kamera ile 8K 24 fps ve 4K 60 fps video çekebilen Zenfone 9, ön tarafta bulunan 12 megapiksellik kamera ile 4k 30 fps video çekim imkanı sunuyor. Android 12 tabanlı ZenUI üzerinde şekillenen cihazda 4300mAh batarya yer alıyor. Daha kompakt ve köşeli tasarım dilinin uygulandığı cihazda 30W HyperCharge hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Parmak izi bırakmayan özel plastik arka kaplamanın bulunduğu Zenfone 9, dört farklı renk ile geliyor; gece yarısı siyahı, yıldız mavisi, gün batımı kırmızısı ve ay ışığı beyazı.



Asus Zenfone 9 fiyatı ne kadar?

Zenfone 9, günümüz telefonlarında sıklıkla gördüğümüz ekran altı parmak izi okuyucu yerine güç tuşunda parmak izi okuyucu sensörünü konumlandırıyor. Fakat bu sensör çeşitli işlevler için (ekranı kaydırmak gibi) özelleştirilebiliyor. Ayrıca, IP68 sertifikasına sahip olan telefonda Asus, kablolu kulaklık tercih edenler için 3.5mm jack girişini korumuş. İlk olarak Tayvan, Hong Kong ve Avrupa’da piyasaya sürülecek Zenfone 9, sonrasında ise ABD pazarına giriş yapacak. Fiyatı ise 799 Euro olarak belirlenmiş durumda.

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Kamerasıyla dikkat çeken Asus Zenfone 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı