Asus ZenScreen OLED monitör satışa çıkıyor

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OLED teknolojisi nispeten daha maliyetli olmasına rağmen yavaş yavaş monitör pazarında da kendisine yer bulmaya başladı. Artık taşınabilir monitörler içerisinde de OLED seçenekleri mevcut.

Asus ZenScreen OLED MQ16AH özellikleri ve fiyatı

Asus ZenScreen OLED MQ16AH taşınabilir monitör modeli 15.6 inçlik OLED ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. 358.7 mm x 226.15 mm x 8.95 mm ölçüleri olan monitör 650gr ağırlığa sahip.

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Delta E <2 kalibrasyonu olan panel DCI-P3 renk gamının tamamını kapsarken 10-bit 1.07 milyar renk sunuyor. HDR10 desteği yanında 360 nit parlaklık seviyesi, 1000000:1 kontrast oranı, 60Hz tazeleme hızı ve 1ms griden griye tepki süresi mevcut.

USB Tip-C bağlantısı 20W enerjiyi karşılıyorsa tek kablo ile hem güç hem de görüntü aktarımı mümkün oluyor. HDMI kullanılacaksa USB Tip-C üzerinden enerji aktarımı gerekiyor. Asus ZenScreen OLED MQ16AH taşınabilir monitör modeli 399$ fiyat etiketi ile global pazara çıkacak.

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Asus ZenScreen OLED MQ16AH fiyatı belli oldu