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    Asus’tan 14 inçlik ilginç harici monitör

    Asus ProArt Display PA147CDV harici monitör enlemesine uzanan ekranı ile ZenBook Duo dizüstü serisini hatırlatıyor. Bu bakımdan biraz daha yardımcı ekran olabiliyor. 
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    Asus ProArt Display PA147CDV
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    Son dönemde kullanıcının yanında taşıyabileceği şekilde hazırlanan harici monitörler ilgi görmeye başladı. Zaman zaman ana monitör yerine geçebilen bu yeni trende Asus ilginç bir tasarım ile katılıyor. 

    Asus ProArt Display PA147CDV neler sunuyor?

    Asus ProArt Display PA147CDV adındaki harici dokunmatik ekran 14 inçlik boyuta sahip ve 1920x550 piksel çözünürlük sunuyor. Alıştığımız dörtgen tasarımının aksine Asus uzun bir tasarım tercih etmiş. Bu firmanın ZenBook Duo serisinde gördüğümüz yardımcı ekrana çok benziyor. 

    Asus ProArt Display PA147CDV biraz daha ana ekranın yanına yardımcı olacak şekilde geliştirilmiş. Stand oldukça büyük ve ekran üzerine yatabiliyor. Diğer taraftan sol arka kısımda bir kontrol tekerleği de mevcut. Yani ana ekran olarak tercih edecekler biraz zorlanabilir.

    Microsoft Pen Protocol 2.0 desteği sunan ekran Microsoft Surface Dial ile uyumlu tüm uygulamalarla çalışabiliyor. 10-bit renk desteği, fabrika çıkışı Delta E<2 ayarı, sRGB ve REc.709 renk gamının tamamı gibi özellikleri olan Asus ProArt Display PA147CDV yaz aylarında piyasada olacak. 
     

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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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