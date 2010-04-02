Asus'tan Nvidia Optimus destekli dizüstü bilgisayar: N82J

Dünya'nın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Asus, yüksek donanım özelliklerine sahip dizüstü bilgisayarı N82J'yi duyurdu.

Asus'un N serisi dizüstü bilgisayarlarından olan N82J'de Intel Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemciler tercihe bağlı olarak sunuluyor. Asus N82J dizüstü bilgisayarın maksimum 8 GB DDR3 bellek desteği olduğu açıklandı. Depolama alanı olarak alternatiflere sahip olan bilgisayarda opsiyonel olarak 250GB, 320GB, 500GB, 640GB kapasitelerle 5400 rpm'lik veya 320GB, 500GB kapasiteli 7200 rpm'lik sabit diskler seçilebiliyor.

Nvidia Optimus teknolojisine sahip olan Asus N82J'de Nvidia GeForce GT335M bulunuyor. Nvidia Optimus teknoloji sayesinde grafik kartı performansı gerektiren uygulamalarda bu ekran kartı devreye girerken, ekran kartı performansına ihtiyaç duyulmayan uygulamarda entegre grafik işlemcisi devreye giriyor. Bu sayede batarya ömrü konusunda da tasarruf sağlanmış oluyor. Asus N82J'de 14 inç boyutunda 1366x768 çözünürlük sunan LED aydınlatmalı ekran kullanılmış.

Asus N82J dizüstü bilgisayarın bir diğer dikkat çekici özelliği ise sahip olduğu USB 3.0 girişi zira Asus'un N serisi dizüstü bilgisayarlarda USB 3.0 girişini standart haline getireceği söyleniyor. USB 3.0 girişi sayesinde uyumlu depolama birimleri tam performans ile kullanılabilecek. 1 adet USB 3.0 girişi ve 3 adet USB 2.0 girişine sahip olan N82J'de 2mp dahili kamera da unutulmamış. 8 hücreli batarya ile birlikte 2.3 kg ağırlığa sahip olan Asus N82J'de 64 Bit'lik Windows 7 işletim sistemleri kullanılıyor. Asus, N82J'nin tanıtımı sırasında fiyat ve piyasaya çıkış tarihi hakkında açıklama yapmazken bu bilgilerin önümüzdeki günler içinde açıklığa kavuşacağı ifade edildi.