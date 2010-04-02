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Asus'tan Nvidia Optimus destekli dizüstü bilgisayar: N82J

Asus, N82J adını verdiği dizüstü bilgisayar'da Nvidia'nın Optimus teknolojisini kullanıyor
9 yıl
20,9b
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21
Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Asus, yüksek donanım özelliklerine sahip dizüstü bilgisayarı N82J'yi duyurdu.

Asus'un N serisi dizüstü bilgisayarlarından olan N82J'de Intel Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemciler tercihe bağlı olarak sunuluyor. Asus N82J dizüstü bilgisayarın maksimum 8 GB DDR3 bellek desteği olduğu açıklandı. Depolama alanı olarak alternatiflere sahip olan bilgisayarda opsiyonel olarak 250GB, 320GB, 500GB, 640GB kapasitelerle 5400 rpm'lik veya 320GB, 500GB kapasiteli 7200 rpm'lik sabit diskler seçilebiliyor.

Nvidia Optimus teknolojisine sahip olan Asus N82J'de Nvidia GeForce GT335M bulunuyor. Nvidia Optimus teknoloji sayesinde grafik kartı performansı gerektiren uygulamalarda bu ekran kartı devreye girerken, ekran kartı performansına ihtiyaç duyulmayan uygulamarda entegre grafik işlemcisi devreye giriyor. Bu sayede batarya ömrü konusunda da tasarruf sağlanmış oluyor. Asus N82J'de 14 inç boyutunda 1366x768 çözünürlük sunan LED aydınlatmalı ekran kullanılmış.

Asus N82J dizüstü bilgisayarın bir diğer dikkat çekici özelliği ise sahip olduğu USB 3.0 girişi zira Asus'un N serisi dizüstü bilgisayarlarda USB 3.0 girişini standart haline getireceği söyleniyor. USB 3.0 girişi sayesinde uyumlu depolama birimleri tam performans ile kullanılabilecek. 1 adet USB 3.0 girişi ve 3 adet USB 2.0 girişine sahip olan N82J'de 2mp dahili kamera da unutulmamış. 8 hücreli batarya ile birlikte 2.3 kg ağırlığa sahip olan Asus N82J'de 64 Bit'lik Windows 7 işletim sistemleri kullanılıyor. Asus, N82J'nin tanıtımı sırasında fiyat ve piyasaya çıkış tarihi hakkında açıklama yapmazken bu bilgilerin önümüzdeki günler içinde açıklığa kavuşacağı ifade edildi.


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DH Misafiri 9 yıl
cail alıcı cok var ülkemizde sırf dx11 destekliyo yazısı var die alıyolar :):)...Nvidia nın kalitesi tartışılmaz.Anlayan anlar..3d max ve photoshop kullanıcısıyım ciddi anlamda.Ve nvidia dan asla vazgeçmem...
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mczaga 9 yıl
Optimus teknolojisi neki?
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lj94 9 yıl
yukarıdaki laptopun ekran kartı cok iyidir beyler küçümsemeyin.hem daha dx 11 destekli oyun cok az.nvidianın cins cins ekrankartı diyecegine git nvidianın dizüstü performansını araştır.
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berkaydj 9 yıl
lj94

yukarıdaki laptopun ekran kartı cok iyidir beyler küçümsemeyin.hem daha dx 11 destekli oyun cok az.nvidianın cins cins ekrankartı diyecegine git nvidianın dizüstü performansını araştır.


suanki laptopumda gt220m mevcut okadarda ahım şahım deil. rakıp aynı seviyedeki kartlara göre. nvidia dan memnun değilim yakın zamnda direx 11 li asus serısınden düşünüyorum 5730 lu
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Mertcan. 9 yıl
Berkay arkadaş güzel açıklamış , yazdıklarına katılıyorum fakat bakış açısı tam doğru olmayabilir , sonuçta adamlar her yaptıkları dizüstü bilgisayarı ilk amaç oyun oynansın diye yapmıyorlar bir de böyle bakmak lazım.
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berkaydj 9 yıl
direx 11 kartlara geçsinler artık böyle nvidianın cins cins satılamyan kartlarını koymasınlar.
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santhora 9 yıl

berkaydj

direx 11 kartlara geçsinler artık böyle nvidianın cins cins satılamyan kartlarını koymasınlar.

Benim laptopta 9600M GT var. Gayette yetiyor ki, bu alette daha iyisi mevcut. Artısı optimus teknolojisini içeriyor. Ayrıca hiçde cins kartlar değil. DX11 destekli bi kartla dizüstünde ne yapacaksın çok merak ettim. Millet masaüstünde daha DX11'le yeni yeni tanıştı. Bir dizüstünde DX11 destekli oyunları oynamayı düşünüyosan zaten yanlış yerdesin. Git alienware gibi sitelere göz at. Anca orda bulursun aradığını (ATI DX11). Onlarda Min 3000$ dır.
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