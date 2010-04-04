Asus'tan yeni bir Eee PC: Eee PC Seashell 1001P-PU17-WT

Asus, Eee PC serisine Eee PC Seashell 1001P-PU17-WT adını verdikleri netbook bilgisayarını ekliyor.

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Asus'un Eee Pc serisi netbook bilgisayarlarının son üyesi olan Seashell 1001P-PU17-WT,1.66 GHz işlem hızına sahip Intel Atom N450 işlemcisini kullanıyor. Standart üretimde 1 GB sistem belleğine sahip olan bilgisayar, maksimum 2 GB sistem belleği desteği suunuyor. 10.1 inç boyutunda LED aydınlatmalı ekrana sahip olan Seashell 1001P'nin ekranı 1024x600 çözünürlüğe sahip. 6 cüreli bataryanın kullanıldığı netbook bilgisayar, ASUS Super Hybrid Engine ve Intel Atom N450 işlemcisi sayesinde kullanıcılara 11 saate varan kullanım süresi vaadediyor. Asus, yeni bilgisayarında depolama alanını 250 GB olarak belirlerken, işletim sistemi tercihini de Windows 7'nin Starter sürümünden yana kullanmış.

VGA çıkışı, 802.11 b/g WiFi, LAN, Bluetooth 2.1+EDR, 2/1 kart okuyucu, 3x USB 2.0 girişi gibi bileşenlerinde dahil edildiği Asus'un Eee PC serisinin yeni üyesi Seashell 1001P-PU17-WT, 399$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.