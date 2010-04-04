Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'tan yeni bir Eee PC: Eee PC Seashell 1001P-PU17-WT

Asus, Eee PC serisine Eee PC Seashell 1001P-PU17-WT adını verdikleri netbook bilgisayarını ekliyor
9 yıl
10,7b
1
2
Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus, Eee PC serisine Eee PC Seashell 1001P-PU17-WT adını verdikleri netbook bilgisayarını ekliyor.

Asus'tan yeni bir Eee PC: Eee PC Seashell 1001P-PU17-WT
Tam Boyutta Gör

Asus'un Eee Pc serisi netbook bilgisayarlarının son üyesi olan Seashell 1001P-PU17-WT,1.66 GHz işlem hızına sahip Intel Atom N450 işlemcisini kullanıyor. Standart üretimde 1 GB sistem belleğine sahip olan bilgisayar, maksimum 2 GB sistem belleği desteği suunuyor. 10.1 inç boyutunda LED aydınlatmalı ekrana sahip olan Seashell 1001P'nin ekranı 1024x600 çözünürlüğe sahip. 6 cüreli bataryanın kullanıldığı netbook bilgisayar, ASUS Super Hybrid Engine ve Intel Atom N450 işlemcisi sayesinde kullanıcılara 11 saate varan kullanım süresi vaadediyor. Asus, yeni bilgisayarında depolama alanını 250 GB olarak belirlerken, işletim sistemi tercihini de Windows 7'nin Starter sürümünden yana kullanmış.

VGA çıkışı, 802.11 b/g WiFi, LAN, Bluetooth 2.1+EDR, 2/1 kart okuyucu, 3x USB 2.0 girişi gibi bileşenlerinde dahil edildiği Asus'un Eee PC serisinin yeni üyesi Seashell 1001P-PU17-WT, 399$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
akcelik 9 yıl
asus un bu pc yi ısıtıp ısıtıp insanları önüne çıkarmasından sıkıldım bunedir yahu eski modellerle arasında hiçbir fak yok atom işlemci uzun pil ömrü 1000h modelindede bu özellikler var nedir bunun farkı anlayamıyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 9 yıl
N wifi olmaması büyük eksiklik.Onun dışında tasarım konusunda vasat.Bu konuda bana kalırsa samsung daha başarılı.Acer timeline serisindeki acer logosunun ışığa göre parlayıp kısılması çok hoş.Umarım netbooklarda da o şekilde bir tasarıma giderler.Çok hoş olur diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim