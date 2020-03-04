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    Asya pazarına özel RX 590 GME gün yüzüne çıktı

    AMD Polaris mimarisini tanıtmasının üzerinden uzun yıllar geçti. Son ortaya çıkan kart firmaya göre aradan geçen yıllara rağmen halen yeni bir kart potansiyelinin olduğunu gösteriyor.
    2 hf.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Asya pazarına özel RX 590 GME gün yüzüne çıktı
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    AMD ilk Polaris mimarili kartını 2016 yılında RX 400 serisiyle birlikte duyurmuştu. Aradan geçen yıllar içerisinde firma gerek nod değişimi gerekse de frekans artışı ile Polarisi bugüne kadar getirdi. En son olarak RX 580’in rafine versiyonu RX 590’i tanıtan firma bu sefer de RX 590 GME’yi satışa sunmaya hazırlanıyor.

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    RX 590 GME

    Çinli bir e-perakendecinin sitesinde ortaya çıkan RX 590 GME, RX580/590’la aynı shader sayısına sahip. 8 GB kapasiteli 8 Gbps hızdaki GDDR5 bellek tercihi korunurken GPU frekansının 1546 MHz’den 1380 MHz’e kadar düşürüldüğü görülüyor. GPU’nun Polaris 20 veya 30 olup olmadığı paylaşılmazken frekanslara bakılacak olursa 14 nm FinFET sürecinden geçen Polaris 20 ihtimali yüksek.

    Asya pazarına özel RX 590 GME gün yüzüne çıktı
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    Ayrıca Bkz. "RX 5600 XT modelleri halen eski BIOS’la gönderiliyor"

     ASRock, Sapphire, XFX ve PowerColor çözümleri paylaşılırken 9 Mart’ta satışa sunulacak modeller hali hazırda ön siparişe açılmış durumda. Fiyatlandırma kanadında ise en yüksek frekansa sahip seçenek olan XFX’in özel tasarım kartı 170 dolar’dan listelenmiş durumda. Diğer modellerde fiyat yaklaşık 200 dolar sularına doğru yükseliyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-590-gme-spotted-in-china Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Erkka (Erdem Taş) 2 hf.
    Amd nin don dönemde çıkardığı kartlar pek namına yakışır değil. 5500xt var misal. Tr için konuşuyorum fiyatı aşağı yukarı 2000tl. Dengi olmaya çalıştığı 1660 super daha uygun. Saçmalamaya başladılar.
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    XanthiN (Ozan ) 2 hf.
    590 Sapphire Nitro+ adeta tüketim canavarıydı. Bu segmentte oyunlarda 140-180W güç tüketiyordu ki aşırı fazla. Muadili Nvidia 100-130W tüketiyordu. Elektrik faturası açısından büyük zarar. Sattım kurtuldum.
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    münşi (Ramazan Karatopcu) 2 hf.
    Ulan bi bitmedi şu rx590 belası ya 😃

    Aldim kullandim 200 300 demedim zararina sattim kurtuldum Sapphire Nitro + SE versiyonunu. 2500 devirde o nasıl bir fan sesiydi yarabbim. Rtx2080 kadar güç tüketmesini saymıyorum bile. Delikanlı kart falan demişler ama ben bu kartta çok yiyip yediğine göre az çalışan ve çalışınca da oflaya puflaya bi huzur vermeyen, evlerden ırak, aksi pis nalet bir insan evladı gördüm 😄
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    2019daDHyekatilmak 2 hf.
    Aslına bakarsanız amd de gpu kısmında ne yaptığını bilmiyor
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    forvet09 2 hf.
    Rx585 deseymiş..
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    mamad 2 hf.
    Özet geçiyorum, Amd Polaris'teki hemen her kartta olduğu gibi 590'ı da yavaşlatıp adını da afili bir şey koyup satıyor. Mevzu bu.
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    termomuk (Bahadır ) 2 hf.
    rx590 sanki böyle mahallenin kalender abisi gibi... delikanlı karttır , severiz kendisini.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 2 hf.
    Madem rafine frekans neden düşük
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    napolyon94 (can güvercin) 2 hf.
    Keşke GDDR6 bellekli RX595 duyursalardı.
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    2562 kez okundu.
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