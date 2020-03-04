Asya pazarına özel RX 590 GME gün yüzüne çıktı

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AMD ilk Polaris mimarili kartını 2016 yılında RX 400 serisiyle birlikte duyurmuştu. Aradan geçen yıllar içerisinde firma gerek nod değişimi gerekse de frekans artışı ile Polarisi bugüne kadar getirdi. En son olarak RX 580’in rafine versiyonu RX 590’i tanıtan firma bu sefer de RX 590 GME’yi satışa sunmaya hazırlanıyor.

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Özel tasarım RX 590 modelleri 1680 MHz’e kadar tırmanıyor

RX 590 GME

Çinli bir e-perakendecinin sitesinde ortaya çıkan RX 590 GME, RX580/590’la aynı shader sayısına sahip. 8 GB kapasiteli 8 Gbps hızdaki GDDR5 bellek tercihi korunurken GPU frekansının 1546 MHz’den 1380 MHz’e kadar düşürüldüğü görülüyor. GPU’nun Polaris 20 veya 30 olup olmadığı paylaşılmazken frekanslara bakılacak olursa 14 nm FinFET sürecinden geçen Polaris 20 ihtimali yüksek.

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Ayrıca Bkz. "RX 5600 XT modelleri halen eski BIOS’la gönderiliyor"

ASRock, Sapphire, XFX ve PowerColor çözümleri paylaşılırken 9 Mart’ta satışa sunulacak modeller hali hazırda ön siparişe açılmış durumda. Fiyatlandırma kanadında ise en yüksek frekansa sahip seçenek olan XFX’in özel tasarım kartı 170 dolar’dan listelenmiş durumda. Diğer modellerde fiyat yaklaşık 200 dolar sularına doğru yükseliyor.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-590-gme-spotted-in-china

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