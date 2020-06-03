Ateş ölçebilen Honor Play 4 Pro tanıtıldı

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Huawei'nin alt markası Honor bugün Çin'de yeni amiral gemisi telefonunu tanıttı. Honor Play 4 Pro olarak adlandırılan modelin en dikkat çekici özelliği, kızılötesi (IR) sensör kullanarak sıcaklık ölçebilmesi.

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Arka kamera ünitesinde yer alan bu sensörün -20 ila 100 santigrat derece arasında ölçüm yapabildiği belirtildi. Doğruluk oranı da oldukça yüksek. Hem vücut ısısını hem de diğer nesnelerin sıcaklığını ölçebiliyor.

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Akıllı telefondaki kızılötesi (IR) sensör su sıcaklığı, oda sıcaklığı veya ateş ölçümü gibi farklı senaryolarda kullanılabilecek. Honor'un özellikle Koronavirüs (Covid-19) döneminde böyle bir özellik sunması çok akıllıca.

Honor Play 4 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Honor Play 4 Pro gücünü entegre 5G modem içeren Kirin 990 yonga setinden alıyor. Cihazda çift arka kamera sistemi mevcut. Kamera ünitesi 40 megapiksel Sony IMX600y ana sensörün yanı sıra 3x optik zoom ve OIS özellikli 8 megapiksel telefoto lensten oluşuyor.

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Akıllı telefonun ön tarafında 32 megapiksel ve 8 megapiksel çözünürlükte iki selfie kamerasına yer verilmiş. Diğer özellikleri arasında 6.57 inç Full HD+ ekran, parmak izi tarayıcısı, 40W hızlı şarj destekli 4.200 mAh pil ve NFC modülü bulunuyor.

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Honor Play 4 Pro, 162.7 x 75.8 x 8.9 mm ebatlarında bir cihaz. Ağırlığı ise 213 gram. Ayrıca kutudan Android 10 tabanlı Magic UI 3.1 arayüzü ile çıkıyor. Farklı konfigürasyonlarda sunulan amiral gemisi telefonun fiyat etiketleri ise şu şekilde:

8 GB RAM + 128 GB depolama = 408 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama + sıcaklık ölçme fonksiyonu = 422 dolar

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Honor Play 4 Pro bugün itibarıyla Çin'de ön siparişe açılacak. Akıllı telefonun satışları 9 Haziran tarihinde başlayacak.

https://www.weibo.com/3206603957/J4W7A2RBY

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