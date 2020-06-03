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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ateş ölçebilen Honor Play 4 Pro tanıtıldı

    Honor bugün Çin'de yeni amiral gemisi telefonunu tanıttı. Beşinci nesil ağları (5G) destekleyen Honor Play 4 Pro, kızılötesi (IR) sensörü sayesinde vücut ısısını ölçebiliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Ateş ölçebilen Honor Play 4 Pro tanıtıldı
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    Huawei'nin alt markası Honor bugün Çin'de yeni amiral gemisi telefonunu tanıttı. Honor Play 4 Pro olarak adlandırılan modelin en dikkat çekici özelliği, kızılötesi (IR) sensör kullanarak sıcaklık ölçebilmesi.

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    Arka kamera ünitesinde yer alan bu sensörün -20 ila 100 santigrat derece arasında ölçüm yapabildiği belirtildi. Doğruluk oranı da oldukça yüksek. Hem vücut ısısını hem de diğer nesnelerin sıcaklığını ölçebiliyor. 

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    Ateş ölçebilen Honor Play 4 Pro tanıtıldı
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    Akıllı telefondaki kızılötesi (IR) sensör su sıcaklığı, oda sıcaklığı veya ateş ölçümü gibi farklı senaryolarda kullanılabilecek. Honor'un özellikle Koronavirüs (Covid-19) döneminde böyle bir özellik sunması çok akıllıca.

    Honor Play 4 Pro Özellikleri ve Fiyatı

    Honor Play 4 Pro gücünü entegre 5G modem içeren Kirin 990 yonga setinden alıyor. Cihazda çift arka kamera sistemi mevcut. Kamera ünitesi 40 megapiksel Sony IMX600y ana sensörün yanı sıra 3x optik zoom ve OIS özellikli 8 megapiksel telefoto lensten oluşuyor.

    Ateş ölçebilen Honor Play 4 Pro tanıtıldı
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    Akıllı telefonun ön tarafında 32 megapiksel ve 8 megapiksel çözünürlükte iki selfie kamerasına yer verilmiş. Diğer özellikleri arasında 6.57 inç Full HD+ ekran, parmak izi tarayıcısı, 40W hızlı şarj destekli 4.200 mAh pil ve NFC modülü bulunuyor.

    Ateş ölçebilen Honor Play 4 Pro tanıtıldı
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    Honor Play 4 Pro, 162.7 x 75.8 x 8.9 mm ebatlarında bir cihaz. Ağırlığı ise 213 gram. Ayrıca kutudan Android 10 tabanlı Magic UI 3.1 arayüzü ile çıkıyor. Farklı konfigürasyonlarda sunulan amiral gemisi telefonun fiyat etiketleri ise şu şekilde:

    • 8 GB RAM + 128 GB depolama = 408 dolar
    • 8 GB RAM + 128 GB depolama + sıcaklık ölçme fonksiyonu = 422 dolar

    Ateş ölçebilen Honor Play 4 Pro tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Honor Play 4 Pro bugün itibarıyla Çin'de ön siparişe açılacak. Akıllı telefonun satışları 9 Haziran tarihinde başlayacak.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rachsuchtig 47 dk.
    Su Ateş ölçme olayı tamamen güven duygusu vermek için. Hiçbir faydası yok. Bu hastalığın belirti göstermesi 14u günü buluyor ama daha öncesinde de yayılabiliyor. Veya hiç belirti göstermeden virüsü atlatan var ama hasta oldukları sürede yayılıyor.
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    yunusemre671 1 sa. yeni yorumcu
    çok harika bir şey bu . Özelikle de bu virüs dönemindee
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