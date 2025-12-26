10.000 mAh bataryalı Honor Power 2'nin tasarımı sızdı: iPhone 17 Pro'ya benziyor

Tasarımda iPhone 17 Pro esintisi
Weibo’da bir sızıntı kaynağı, telefonun tasarımını gösteren bir görsel paylaştı. Cihaz, tasarım olarak iPhone 17 Pro’yu fazlasıyla andırıyor. Telefon, Apple’ın tarzını yansıtan üçlü kamera dizilimine sahip geniş bir kamera adasıyla geliyor. Üstelik Power 2’nin öne çıkan rengi, iPhone 17 Pro'da olduğu gibi turuncu olacak gibi görünüyor. Bunun yanında siyah ve beyaz renk seçenekleri de sunulabilir.
Honor Power 2'nin MediaTek Dimensity 8500 yonga setiyle gelmesi bekleniyor. Bu işlemciye 12 GB RAM'in eşlik edeceği belirtiliyor. 6,79 inç boyutunda OLED ekrana sahip olması beklenen cihazın arka tarafında 50 MP, ön tarafında ise 16 MP kamera yer alabilir.