Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hubble, atmosferik değişimler geçiren esrarengiz gezegeni görüntüledi

    Hubble teleskobu her yörüngede atmosferik değişimler geçiren esrarengiz gezegeni görüntüledi. Gezegen, yıldızının etrafındaki her dönüşünde atmosferinde öngörülemeyen değişiklikler sergiliyor.
    Oy Ver
    Atmosferik değişimler geçiren esrarengiz bir gezegen görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Dünya'dan yaklaşık 32 ışık yılı uzaklıkta bulunan genç bir gezegen, ana yıldızının etrafındaki her dönüşü sırasında atmosferinde dinamik değişimler sergiliyor. Hubble Uzay Teleskobu bu büyüleyici keşfi, son derece aktif bir kırmızı cüce yıldız olan AU Microscopii (AU Mic) yörüngesindeki gezegeni gözlemlerken yaptı.

    Kısa sürede dinamik atmosferik değişimler

    Hubble tarafından yapılan ilk gözlemlerde esasında AU Mic b olarak adlandırılan genç gezegenin atmosferini istikrarlı bir şekilde koruyor gibi göründüğü kaydedildi. Ancak yaklaşık bir buçuk yıl sonra yapılan takip gözlemleri, gezegenin yaşadığı "atmosferik kaybın açık belirtilerini” gün ışığına çıkardı. Gözlemler, ev sahibi yıldızın şiddetli rüzgârlarının gezegenin hidrojen atmosferini adeta sıyırdığını gösterdi. Dolayısıyla yörüngeler arasındaki atmosfer kaybındaki bu keskin değişkenlik bilim insanlarının kafasını karıştırdı.

    Atmosferik değişimler geçiren esrarengiz bir gezegen görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Dartmouth College'dan Keighley Rockcliffe yaptığı resmi açıklamada "Bir gezegen yıldızının önünden geçerken atmosferik kaçışın bu kadar kısa bir süre içinde tamamen tespit edilemezden çok tespit edilebilire geçtiğini hiç görmemiştik. Gerçekten çok öngörülebilir, tekrarlanabilir bir şey bekliyorduk. Bunu ilk gördüğümde 'Bu doğru olamaz' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

    Atmosferik değişkenliğin ardındaki olası nedenler

    2020 yılında NASA'nın Spitzer ve TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) uzay teleskopları tarafından keşfedilen AU Mic b, yaşı 23 milyon yıl olan AU Microscopii adlı genç bir yıldızın etrafında dönüyordu. Yıldızından 9,6 milyon kilometre - veya Merkür'ün Güneşimize olan mesafesinin onda biri kadar - mesafede dönen AU Mic b, bir tam turunu 8,46 günde tamamlıyor.

    Atmosferi olan tüm gezegenler yıldızlarının yörüngesinde dönerken bir miktar gaz kaybederler; bu süreç atmosferik kaçış olarak bilinir. Bu durum ya Dünya gibi hafifçe ya da AU Mic b gibi dramatik bir şekilde gerçekleşebilir. Ancak araştırmacıların The Astronomical Journal'da yayınladıkları rapora göre, bilim insanları atmosferik kaçışın yörüngeler arasında durup başladığını daha önce hiç görmemişlerdi.

    Atmosferik değişimler geçiren esrarengiz bir gezegen görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Açıklamada, "Gezegenin geçişlerinden biri sırasında kaybolan hidrojen için olası bir açıklama, yedi saat önce görülen güçlü bir yıldız patlamasının, kaçan hidrojeni ışığa karşı şeffaf hale geldiği noktaya kadar fotoiyonize etmiş olabileceği ve bu nedenle tespit edilemediği" ifade ediliyor. Yani ilk gözlemler sırasında yıldızda yaşanan büyük faaliyet, hidrojen kaybının gözlemlenmesine engel olmuş olabilir.

    Yazarlar bu tuhaf davranış için bir başka olası açıklama daha getirerek, aşırı yıldız rüzgarının gezegen çıkışını şekillendiriyor olabileceğini öne sürdüler. Sonuç olarak, atmosfer zaman zaman gözlemlenebilirken, diğer zamanlarda Hubble tarafından gözlemlenemiyor.

    Kırmızı cüceler

    AU Microscopii gibi kırmızı cüce yıldızlar galaksimizdeki yıldızların çoğunluğunu oluşturuyor. Bu yıldızlar Güneş'ten önemli ölçüde daha soğuk ve daha az kütleye sahipler. Güneş’e en yakın yıldız olan Proxima Centauri de dahil olmak üzere tüm yıldızların yüzde yetmişinin kırmızı cüce olduğuna inanılıyor. Uzay bilimciler uzun zamandır bu tür yıldızların kendi sistemlerinde potansiyel olarak yaşanabilir dünyaların oluşumuna yol açıp açamayacağı varsayımında bulunuyorlar.

    Ancak genç kırmızı cüceler son derece aktiftir ve yıldıza yakın yörüngede dolanan gezegenleri sık sık yüklü parçacıklarla adeta bombalayarak atmosferlerini söküp atarlar. Bu küçük ama sert yapıları özellikle AU Microscopii’de olduğu gibi yaşamlarının ilk 100 milyon yılında en şiddetli seviyelere ulaşıyor. AU Mic b için yaşanılabilirlik aranmıyor belki ama bu süreçlerin derinlemesine incelenmesi hangi sistemlerde, hangi gezegen oluşumlarında ve hangi yörüngede yaşanabilir gezegenler aranacağı sorunu cevaplayabilir.

    Kaynakça https://www.eurekalert.org/news-releases/996957 https://interestingengineering.com/science/hubble-telescope-enigmatic-planet-atmospheric-changes-orbit https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ace536
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ağ üzerinden kamera izleme doğum tarihi öğrenme dtv nedir ayt kaçıncı sınıf konuları cüzdan kaybetmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Huawei Matebook D15
    Huawei Matebook D15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız