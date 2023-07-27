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    ABD Kongresi’nde tarihi UFO oturumu: “ABD insan olmayan biyolojik canlılar buldu”

    ABD Kongresi’nde UFO veya UAP olarak da bilinen tanımlanamayan uçan cisimler veya tanımlanamayan hava olgularına ilişkin düzenlenen oturumda çarpıcı bilgiler verildi.
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    ABD Kongresi’ndeki UFO oturumunda çarpıcı bilgiler paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    ABD Kongresi’nde UFO veya UAP olarak da bilinen tanımlanamayan uçan cisimler veya tanımlanamayan hava olgularına düzenlenen oturumda, yeminli ifade veren eski istihbarat görevlisi David Grusch, son derece çarpıcı iddialarda bulundu. Duruşmaya katılan Grusch ve diğer iki yetkili ABD’nin elinde insan kökenli olmayan hava araçları olduğunu ifade etti.

    “İnsan olmayan biyolojik canlılar”

    ABD Temsilciler Meclisi Gözetim alt komitesi, resmi olarak tanımlanamayan hava fenomeni ya da UAP olarak bilinen UFO'larla ilgili bir oturum düzenledi ve açıklanamayan nesne gözlemleri ve hükümetin "insan dışı" biyolojik madde bulundurması hakkında çarpıcı ifadeleri dinledi.

    ABD Kongresi’ndeki UFO oturumunda çarpıcı bilgiler paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Komitedeki bazı ifadeler karşısında şaşkınlığa uğrayan milletvekilleri, UAP gözlemlerinin iki partiyi de ilgilendiren bir konu olduğunu ve ulusal güvenlik sorularını gündeme getirdiğini defalarca belirttiler. Ayrıca, bazıları ABD’yi UFO'larla ilgili önemli bilgileri kamuoyundan gizlemeye çalışmakla suçladı.

    Eski bir ABD istihbarat yetkilisi olan David Grusch oturuma, dört yıl boyunca 40 tanıkla yaptığını söylediği görüşmelere dayanarak, ABD hükümetinin UAP'lere sahip olduğundan "kesinlikle" emin olduğunu söyledi. Grusch aynı zamanda, ABD hükümetinin uzun yıllar boyunca tanımlanamayan anormal olgulara ilişkin araç/enkaz toplama ve tersine mühendislik programı yürüttüğünü, bu program hakkında bilgisi olduğunu söyledi. Bu program hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştığında ise kendisine erişim izni verilmediğini ifade etti.

    Şahsen bir UAP tespit etmediğinin altını çizen Grusch, otoruma UAP'ler tarafından yaralanan "çok sayıda meslektaşı" olduğunu bildiğini söyledi. Ayrıca, düşen UAP'lerden "insan olmayan biyolojik maddeleri" kurtaran kişilerle görüştüğünü söyledi.

    Grusch’ten bu iddiasını ispatlaması istendi ancak eski istihbarat yetkilisi, bilginin kamuoyuyla paylaşılamayacak kadar hassas olduğunu iddia ederek belirli ayrıntıları açıklayamayacağını söyledi.

    “Şeffaf bir küre içinde koyu gri ya da siyah küpler”

    ABD Kongresi’ndeki UFO oturumunda çarpıcı bilgiler paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Oturumda ifade veren tanıklardan, görev yaptıkları dönemde havadaki gözlemlerini anlatmaları ve tanımlanamayan anormal olgulara ilişkin bildiklerini anlatmaları istendi. Esaki savaş pilotu Ryan Graves, tatbikat sırasında iki jetin "açık bir kürenin içinde koyu gri veya siyah bir küp" ile karşılaştığını ve cismin öncü uçağın 15 metre yakınına geldiğini, cismin çapının 1,5 metre ila 4,5 metre olduğunu söyledi.

    Graves, filonun bir güvenlik raporu sunduğunu, ancak olayla ilgili resmi bir onay olmadığını söyledi. Graves, “Eğer tanımlanamayan anormal olgular yabancı ülkelere ait drone’larsa, bu acil bir ulusal güvenlik sorunudur. Eğer başka bir şeyse bilimin çözmesi gereken bir konudur” dedi.

    Oturumda konuşan bir diğer bilgi sahibi emekli Binbaşı David Fravor da önemli açıklamalarda bulundu. Frevor, 2004 yılında Tic Tac'a benzeyen ve rotorları ya da kanatları olmayan küçük beyaz bir cisim gördüğünü söyledi. Frevor, bu cismi incelemek üzere görevlendirilmişti. Frevor, gözlemlediği cismin çok hızlı olduğunu ve ivmelenmesinin yüksek olduğunu belirtti. Fravor, "Karşılaştığımız teknoloji, sahip olduğumuz her şeyden çok daha üstün. Ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok, hiçbir şey." dedi.

    Pentagon iddiaları reddetti

    Yeminli ifade veren yetkililer ABD’nin yürütmüş olduğu gizli UAP programlarının nasıl finanse edildiği sorusuna Grusch, bu girişimin "kongre denetiminin üstünde" olduğunu ve "fonların zimmete geçirilmesiyle" finanse edildiğini iddia etti.

    ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Sue Gough yaptığı açıklamada, müfettişlerin "dünya dışı materyallerin bulundurulması ya da tersine mühendisliği ile ilgili herhangi bir programın geçmişte var olduğu ya da şu anda var olduğu iddialarını kanıtlayacak doğrulanabilir bir bilgi" bulamadıklarını söyledi. Açıklama, dünya dışı nesneler olduğundan şüphelenilmeyen UFO'ları ele almadı.

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    ABD Kongresi’ndeki UFO oturumunda çarpıcı bilgiler paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Bu yılki ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın Senato versiyonunda yer alan hükümler, federal kurumların UAP ile ilgili kayıtları, gizliliklerini kaldırma yetkisine sahip bir panele teslim etmelerini gerektiriyor.

    Federal yetkililer UAP hakkında bazı bilgileri yayınlamaya başladılar. Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi 2021 yılında, 2004 ile 2021 yılları arasında gizemli uçan cisimlerle ilgili düzinelerce raporu inceleyen bir rapor yayınladı. Raporda, görünür itici güç biçimlerinden yoksun olan veya ABD'nin veya düşmanlarının bilinen yeteneklerinin ötesinde bir teknoloji kullandığı anlaşılan birkaç nesne örneği bulundu.

    ABD savunma yetkilileri geçen yıl, yarım yüzyıldan uzun bir süredir konuyla ilgili ilk Kongre oturumu sırasında bu tür nesnelerin videolarını yayınladı. Bir uçağın kokpitinden çekilen bir videoda, uçağın sağında uçan küresel bir cisim görülüyordu. Askeri yetkililer bu cismin ne olduğunu açıklayamadılar.

    Kaynakça https://www.wsj.com/articles/house-oversight-committee-congress-ufo-hearing-ceeceae6 https://apnews.com/article/ufos-uaps-congress-whistleblower-spy-aliens-ba8a8cfba353d7b9de29c3d906a69ba7 https://www.nbcnews.com/politics/congress/are-5-memorable-moments-congress-ufo-hearing-rcna96476
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