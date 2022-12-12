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    Audeze Maxwell oyuncu kulaklığı tanıtıldı

    Yurt dışında bile oldukça uçuk fiyat etiketleri ile karşılaşabildiğimiz Audeze markası bu kez oyuncuların daha kolay erişebileceği bir kablosuz kulaklık geliştirdi. 
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    Audeze Maxwell Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde fiyatı 100 bin TL’yi bile geride bırakan premium kulaklık modelleri ile tanıdığımız Audeze markası, konsollar için yeni bir kablosuz kulaklık tanıttı. Audeze Maxwell her konsola farklı özellikler sunuyor.

    Audeze Maxwell özellikleri ve fiyatı

    Audeze Maxwell kablosuz kulaklık modeli 90mm düzlemsel manyetik sürücüleri ile dikkat çekiyor. Frekans aralığı 10Hz-50000Hz arasında değişirken LC3, LC3Plus, SBC, AAC ve LDAC kodeklerine de destek sunuyor.

    5 adet mikrofon gürültüyü azaltırken firmanın yapay zekâ filtresi de buna katkı sağlıyor. Shure imzalı çıkarılabilir mikrofon da kaliteli görüşmeler sunuyor. USB üzerinden ise 24-bit 96 kHz seviyesine kadar kayıpsız müzik mümkün.

    Bluetooth 5.3 ile birden fazla cihaza aynı anda bağlanabilen kulaklık 80 saat boyunca 80dB ses verebiliyor. Tam doluma ulaşması ise 2.5 saat sürüyor. Kulaklık Xbox için ilk kez otomatik aktif edilen Dolby Atmos sertifikasına sahip. PlayStation için ise Tempest 3D Audio mekânsal ses desteği sunuluyor. PC kullanıcıları bunların her ikisine sahip olabilecek. Audeze Maxwell kulaklık modeli Xbox için 329$ iken PlayStation için 299$.

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