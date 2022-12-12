Xiaomi Buds 4 gürültü engelleme ve üst seviye ses ile geliyor

Xiaomi Buds 4 tam kablosuz kulaklık Pro modelin kırpılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yine de ses kalitesini yakın bir seviyede tutmak için pek çok önemli özellik barındırıyor.

Xiaomi Buds 4 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Buds 4 geçen yılın modeline göre önemli iyileştirmelerle geliyor. Çift manyetik sürücü tasarımı grafen ile desteklenirken Hi-Res kablosuz ses sertifikası ve CD kalitesinde ses için LHDC 5.0 sertifikası mevcut.

Xiaomi 13 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 13 sa. önce eklendi

Aktif gürültü engelleme şiddete göre seviyeyi ayarlarken tamamen şeffaf da olabiliyor. 3 adet mikrofon yapay zekâ desteği ile güçlü rüzgâr engelleme desteğine sahip. Bluetooth 5.3 ile aynı anda 2 cihaza bağlanabiliyor.

Su sıçramalarına dayanıklı olan gövde saplı bir tasarıma sahip. Dış kısımda dokunmatik kontrol alanı yer alıyor. Tek şarj ile ANC kapalı olarak 6 saate kadar kullanım ve kutusu ile 30 saate kadar kullanım sunuluyor. Xiaomi Buds 4 modeli 99$ fiyat etiketi ile satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Xiaomi Buds 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı