Xiaomi Buds 4 gürültü engelleme ve üst seviye ses ile geliyor

Xiaomi Buds 4 özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Buds 4 geçen yılın modeline göre önemli iyileştirmelerle geliyor. Çift manyetik sürücü tasarımı grafen ile desteklenirken Hi-Res kablosuz ses sertifikası ve CD kalitesinde ses için LHDC 5.0 sertifikası mevcut.
Aktif gürültü engelleme şiddete göre seviyeyi ayarlarken tamamen şeffaf da olabiliyor. 3 adet mikrofon yapay zekâ desteği ile güçlü rüzgâr engelleme desteğine sahip. Bluetooth 5.3 ile aynı anda 2 cihaza bağlanabiliyor.
Su sıçramalarına dayanıklı olan gövde saplı bir tasarıma sahip. Dış kısımda dokunmatik kontrol alanı yer alıyor. Tek şarj ile ANC kapalı olarak 6 saate kadar kullanım ve kutusu ile 30 saate kadar kullanım sunuluyor. Xiaomi Buds 4 modeli 99$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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