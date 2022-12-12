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    Xiaomi Buds 4 gürültü engelleme ve üst seviye ses ile geliyor

    Xiaomi Buds 4 tam kablosuz kulaklık modeli aktif gürültü engelleme, güçlü rüzgâr engelleme, yapay zekâ gibi avantajlara sahip. Xiaomi Buds 4 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Xiaomi Buds 4
    Xiaomi Buds 4 tam kablosuz kulaklık Pro modelin kırpılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yine de ses kalitesini yakın bir seviyede tutmak için pek çok önemli özellik barındırıyor.

    Xiaomi Buds 4 özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Buds 4 geçen yılın modeline göre önemli iyileştirmelerle geliyor. Çift manyetik sürücü tasarımı grafen ile desteklenirken Hi-Res kablosuz ses sertifikası ve CD kalitesinde ses için LHDC 5.0 sertifikası mevcut.

    Aktif gürültü engelleme şiddete göre seviyeyi ayarlarken tamamen şeffaf da olabiliyor. 3 adet mikrofon yapay zekâ desteği ile güçlü rüzgâr engelleme desteğine sahip. Bluetooth 5.3 ile aynı anda 2 cihaza bağlanabiliyor.

    Su sıçramalarına dayanıklı olan gövde saplı bir tasarıma sahip. Dış kısımda dokunmatik kontrol alanı yer alıyor. Tek şarj ile ANC kapalı olarak 6 saate kadar kullanım ve kutusu ile 30 saate kadar kullanım sunuluyor. Xiaomi Buds 4 modeli 99$ fiyat etiketi ile satılacak.

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