Sony ses teknolojileri markası Audeze’yi satın alıyor

Tam Boyutta Gör Konsol dünyasında 40 milyonun üzerinde PlayStation 5 satan Sony, oyunculara daha fazla değer sunabilmek adına yatırımlarına devam ediyor. Firma son olarak Audeze ses teknolojileri firmasını satın alıyor.

Sony ve Audeze birleşiyor

Oyunlarda elbette ses de çok önemli bir oyuncu ses ekipmanları önemli bir pazar payına sahip. Audeze de profesyonel kullanıcılar ve oyuncular için premium tarzda kulaklıklar geliştiriyor. Düzlemsel mıknatıslar kullanan firma bu sayede etkileyici bir ses kalitesine ulaşıyor. Sony de bu farkı görmüş olacak ki markayı satın aldığını duyurdu.

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Sony’nin yıl içerisinde piyasaya çıkacak olan Pulse Explore ve Pulse Elite kulaklıkları bu özelleştirilmiş düzlemsel mıknatıs teknolojisini kullanıyor. Ayrıca kayıpsız ses sunan PlayStation Link teknolojisi de PlayStation 5 ve PlayStation Portal ile uyumlu olarak bu kulaklıklarda yerini alacak. PC ve Mac kullanıcıları ise USB adaptör ile bu teknolojiden faydalanabilecek. Audeze firması hem PlayStation için hem de diğer cihazlar için yakın gelecekte yeni ürünler piyasaya sürmeye devam edecek.

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Sony’den PlayStation için önemli satın alım