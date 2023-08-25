Sony ses teknolojileri markası Audeze’yi satın alıyor

Sony ve Audeze birleşiyor
Oyunlarda elbette ses de çok önemli bir oyuncu ses ekipmanları önemli bir pazar payına sahip. Audeze de profesyonel kullanıcılar ve oyuncular için premium tarzda kulaklıklar geliştiriyor. Düzlemsel mıknatıslar kullanan firma bu sayede etkileyici bir ses kalitesine ulaşıyor. Sony de bu farkı görmüş olacak ki markayı satın aldığını duyurdu.
Sony’nin yıl içerisinde piyasaya çıkacak olan Pulse Explore ve Pulse Elite kulaklıkları bu özelleştirilmiş düzlemsel mıknatıs teknolojisini kullanıyor. Ayrıca kayıpsız ses sunan PlayStation Link teknolojisi de PlayStation 5 ve PlayStation Portal ile uyumlu olarak bu kulaklıklarda yerini alacak. PC ve Mac kullanıcıları ise USB adaptör ile bu teknolojiden faydalanabilecek. Audeze firması hem PlayStation için hem de diğer cihazlar için yakın gelecekte yeni ürünler piyasaya sürmeye devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.