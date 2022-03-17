Elektrikli Audi A6 Avant e-tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Dün siz değerli okurlarımızla ipucu görsellerini paylaştığımız elektrikli Audi A6 Avant e-tron konsepti bugün resmi olarak tanıtıldı. Yapılan açıklamaya göre, bu sportif station wagon'un seri üretim versiyonunu 2024'te göreceğiz ve tasarımı büyük oranda şu anda gördüğümüzle aynı olacak.

A6 Avant e-tron konsepti özellikleriyle neler sunuyor?

Audi A6 Avant e-tron konsepti, Porsche iş birliğiyle geliştirilen Premium Platform Electric (PPE) platformunu kullanıyor. Ölçüleri A6 e-tron ile aynı: 4.96 metre uzunluk, 1.96 metre genişlik ve 1.44 yükseklik. Öte yandan, uzun tavanlı modelin hava sürtünme katsayısı 0.24 Cd olarak açıklandı. A6 e-tron'da bu değer 0.22 Cd.

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Söz konusu modelin ön ve arka aksında birer elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan A6 Avant e-tron, toplamda 470 beygir güç ve 800 Nm tork sunuyor. Batarya kapasitesi açıklanmamış fakat kardeşindeki gibi 100 kWsa civarında olmasını bekleyebiliriz. 800V şarj teknolojisi ve 270 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği bu modelde de geçerli. Bu da sadece 25 dakikada yüzde 5-80 arası doluma imkan veriyor.

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Audi A6 Avant e-tron'un üretim versiyonu farklı güç aktarma seçenekleriyle satışa sunulacak. Normalde 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyeden daha kısa sürede tamamlayacağı belirtilen modelin yüksek performanslı versiyonlarında bu süre 4 saniyenin altına kadar düşecek. Sürüş konusunda da WLTP'ye göre 700 kilometre üst sınır görmekteyiz ancak bu değer arkadan itişli versiyon için geçerli.

İç tasarım henüz paylaşılmadı ancak gövde tasarımı büyük oranda A6 e-tron ile aynı. Uzun ön kaput, kapalı panel şeklinde tasarlanan Singleframe ızgara ve sürücünün gündüz LED'lerinin ışık imzasını kendine göre oluşturmasına imkan veren dijital matrix LED aydınlatmalar, L şekilli detaylarla süslenen büyük hava girişleri, büyük tekerlekler ve kameraları bu detaylara örnek göstermek mümkün.

Audi A6 Avant e-tron konseptinin arka bölümü de oldukça sportif bir görünüme sahip. Gümüş renkteki bagaj üstü spoyler, A sütunundan geriye doğru uzanan aynı renkteki parçayla güzel bir bütünlük sağlamış. Bu alanda yine boydan boya uzanan, 3D grafiklere ve yeni nesil OLED teknolojisine sahip stop grubu kullanılmış. Büyük bir arka difüzör de bu alanda göze çarpan detaylar arasında.

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Audi A6 Avant e-tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri