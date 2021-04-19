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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Audi A6 e-tron konsepti, farlarıyla duvara görüntü yansıtabiliyor

    A6 e-tron konseptinin Dijital Matrix LED teknolojisine sahip farları, sürücü ve yolcunun araçta içinde oynadığı oyunun görüntüsünü tıpkı bir sinema gibi duvara yansıtabiliyor. İşte detaylar:
    19 Nisan 2021, 13:35 (1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Audi A6 e-tron konsepti, farlarıyla duvara görüntü yansıtabiliyor
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    e-tron GT ile yıla hızlı bir giriş yapan ve ardından geçtiğimiz günlerde Q4 e-tron'un örtüsünü kaldıran Audi bu kez A6 e-tron konseptiyle karşımızda.

    Yeni Audi A6 e-tron konsepti, lüks modelin elektrikli tarafa geçtiğinde nasıl görüneceği hakkında ipuçları veriyor. Öte yandan Alman marka, söz konusu konsept ile geleneksel A6 modeli arasındaki tek benzerliğin boyutları olduğunu belirtti. Ölçülere baktığımızda uzunluğun 4.96 metre, genişliğin 1.96 metre, yüksekliğin ise 1.44 metre olduğunu görüyoruz.

    A6 e-tron konseptinin seri üretim versiyonu, PPE (Premium Platform Electric) platformu üzerine inşa edilen ilk Audi modeli olacak. Ardından gelen Q5 e-tron ve Q6 e-tron modelleri de aynı platformu paylaşacak. Audi'nin açıklamasına göre A6 e-tron'un seri üretim versiyo 2022 yılının ortalarında tanıtılacak. Bu platformun Porsche ile birlikte geliştirildiğini ve yeni nesil elektrikli Macan'da da kullanılacağını belirtelim.

    Yeni Audi A6 e-tron konsepti, farlarıyla duvara görüntü yansıtabiliyor
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    Yeni Audi e-tron konsepti pek çok açıdan üretime hazır gibi görünüyor. Bu kapsamda seri üretim versiyonu en azından tasarım tarafında çok değişmeyecektir. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan araç, mevcut modelin sedan gövde tipinden ziyade beş kapılı coupe benzeri bir gövde tasarımına sahip. Alman marka burada aerodinamik yapıya fazlasıyla özen göstermiş zira e-tron GT'de 0.24 olan hava sürtünme katsayısı A6 e-tron'da 0.22'ye çekilmiş.

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    Ayrıca Bkz. "Toyota'dan yeni elektrikli SUV konsepti: bZ4X"

    Audi modelleri son dönemde ön-arka aydınlatma teknolojileriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Fakat Alman marka A6 e-tron'da çıtayı daha da üst seviyeye taşımış. Zira yapılan açıklamaya göre ön bölümde neredeyse sinematik kalitede olduğu belirtilen Digital Matrix LED aydınlatmalar kullanılmış. İşin ilginç yanı, bu farlar adeta küçük birer projeksiyon görevi görüp oynadığınız oyunu duvara yansıtabiliyor.

    Audi bu durumu şöyle açıklıyor: "Örneğin aracınızı şarj etmek için bir duvarın önüne park ettiniz ve vakit geçirmek için oyun oynuyorsunuz. Dijital Matrix LED farlar sayesinde, kokpitteki ekranla yetinmek yerine, oynadığınız oyunun görüntüsünü XXL formatında önünüzdeki duvara yansıtabilir ve daha keyifli vakit geçirebilirsiniz. Oyuncular oyunu akıllı telefon aracılığıyla kontrol edebilir". Audi ayrıca söz konusu oyunun da Audi tarafından A6 e-tron modeline özel olarak geliştirildiğini belirtiyor.

    Yeni Audi A6 e-tron konsepti, farlarıyla duvara görüntü yansıtabiliyor
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    Elbette bu teknoloji sadece eğlence amaçlı değil. Söz konusu farlar gerekli hallerde diğer yol kullanıcılarını uyarmak için yola çeşitli uyarılar da yansıtabiliyor. Audi A6 e-tron'un arka bölümündeyse yeni 3D grafiklere sahip boydan boya uzanan stop lambaları bulunuyor. Yeni nesil dijital OLED teknolojisine sahip bu aydınlatmalar farklı ışık desenleri oluşturacak şekilde sürücünün isteğine göre kişiselleştirilebiliyor.

    Gelelim teknik özelliklere. A6 e-tron konseptinde 100 kWh'lık batarya paketi kullanılmış. 800V şarj teknolojisi kullanılan modelde 270 kW'a kadar hızlı şarj desteği mevcut. Audi, hızlı şarj desteğine sahip istasyonlarda sadece 10 dakika şarj ile 300 kilometre menzil elde edilebileceğini belirtiyor. Ayrıca 25 dakikada bataryayı yüzde 5'ten yüzde 80 doluma ulaştırmak mümkün. Audi A6 e-tron'un açıklanan sürüş menzili ise toplam 700 kilometre.

    Audi A6 e-tron'un ön ve arka aksında birer elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan araç toplamda 470 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. Audi'nin belirttiğine göre giriş seviyesi modellerin - ki bunlarda tek elektrik motoru kullanılması muhtemel - 0-100 km/s hızlanması 7 saniye civarında olacak. Üst seviye modellerdeyse bu süre 4 saniyenin altında olacak.



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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    ilgimsin 53 dakika önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 9 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 13 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 18 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Akasha_Ether (abc def) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar gereksiz bir donanım
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    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Togg kopyası olmuş. Pis Almanlar kıskanıp tasarımımızı kopyalamışlar hemen. Togg un yerinde olsam çalıntı tasarımdan dolayı dava açardım . Koskaca audiye yakışmadı . Gözümde değeri düştü.



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    CeyKalDa 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    duvarda film izlemek
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    drjacob (... ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    çok güzel görünüyor
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bankalar kredi verse kredi ile bu arabayı alacak salaklar var bu ülkede yapmayın böyle reklamlar, doğan şahin bizim neyimize yetmiyor.
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