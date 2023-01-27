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    Audi Activesphere konsepti tanıtıldı: Coupe ve pickup bir arada

    Audi'nin coupe, SUV ve pickup özelliklerini harmanlayan yeni Activesphere konseptinde yolcular araçtaki bilgi-eğlence özellikleriyle karma gerçeklik gözlükleri kullanarak etkileşime geçiyor.
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    Audi Activesphere konsepti tanıtıldı: Coupe ve pickup bir arada Tam Boyutta Gör
    Audi, son dönemde konsept otomobil tanıtma konusunda oldukça aktif bir marka. Alman üreticinin gelecekteki elektrikli araçlarında kullanacağı tasarım ve teknolojiler hakkında ipuçları veren bu konseptlere yeni Audi Activesphere de eklendi.

    Audi Activesphere konsepti, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Daha önce tanıtılan Skysphere, Grandsphere ve Urbansphere'in ardından "Sphere" temalı konsept dörtlüsünü tamamlayan yeni Audi Activesphere konsepti, yükseltilmiş dört kapılı coupe tarzındaki gövde şekliyle dikkat çekiyor. Büyük tekerlekleri, yerden yüksekliği ve koruyucu gövde kaplamalarıyla offroad tarzını yansıtan konsept, sürücü ve yolcular için sunulan karma gerçeklik gözlükleriyle birlikte geliyor.

    Audi Activesphere konseptinde 285/55 lastiklerle çevrili 22 inç koyu renkli jantlar kullanılmış. Bunun dışında dijital yan aynalar ve geriye doğru açılan arka kapılar da göze çarpan tasarım detayları arasında. Belki de en dikkat çekici özellik ise arka camın yukarıya doğru kaydırılabiliyor olması. Bu sayede pickup tarzı bir depolama alanı sunan konseptin bu bölümünde iki elektrikli bisiklet taşınabildiği belirtiliyor. Tavanda ise kayak ekipmanları taşınabiliyor.

    Audi Activesphere konsepti tanıtıldı: Coupe ve pickup bir arada Tam Boyutta Gör
    Adaptif havalı süspansiyon sistemi sayesinde Activesphere'in yerden yüksekliği değiştirilebiliyor. Bu yükseklik standart halde 208 mm iken offroad modunda 248 mm'ye kadar yükseltilebiliyor. Asfaltta ise daha iyi yol tutuş ve aerodinami adına 168 mm'ye kadar düşürmek mümkün.

    Geriye doğru açılan arka kapılar ve B sütununun bulunmaması, Audi Activesphere konseptinin dört kişilik yaşam alanına erişimi kolaylaştırıyor. Bu alanda, entegre kol ve baş desteğine sahip bireysel koltuklar ile son derece konforlu bir deneyim sunuluyor. Konsolda ise şaşırtıcı biçimde herhangi bir ekran bulunmuyor. Bu alan daha çok ses sistemine ve havalandırma ızgaralarına ayrılmış gibi görünüyor.

    Otonom sürüş modu aktif edildiğinde direksiyon simidi ve pedallar dahil olmak üzere tüm konsol ortadan kayboluyor. Böylelikle sürücü ve ön yolcu için daha fazla alan açılırken, önde ızgara yerine kullanılan şeffaf pandelden dahi yolu görmek mümkün oluyor. Koltuklar arasında bulunan şeffaf kapaklı bölme ise içecek veya yiyeceklerin ısıtılıp soğutulabileceği bir depolama alanı görevi görüyor.

    Audi Activesphere konsepti tanıtıldı: Coupe ve pickup bir arada Tam Boyutta Gör
    Konseptin bir diğer fütüristik özelliği de tavandaki bölmelerinde muhafaza edilen karma gerçeklik gözlükleri. Bu özellik, tüm yolculara HMI yani insan-makine etkileşimi noktasında ekranlara ve fiziksel kontrollere ihtiyaç duymadan araçla ilgili fonksiyonlara erişim imkanı sağlıyor. Şirketin "Audi dimensions" adını verdiği bu sistemi kullanmak için gözlükleri takmak ve dokunma, el veya göz hareketleri vasıtasıyla 3D grafik olarak sunulan bilgi-eğlence özelliklerine erişim sağlamak yeterli.

    Fütüristik özellikleri bir kenara bırakıp teknik detaylara baktığımızda ise Audi ActiveSphere konseptinin PPE platformu üzerine inşa edildiğini görmekteyiz. 4.98 metre uzunluğa sahip olan araç 2.07 metre genişliği, 1.60 metre yüksekliği ve 2.97 metrelik aks mesafesiyle öne çıkıyor. Audi'nin belirttiğine göre bu ölçüler, yakında piyasaya sürülecek olan A6 e-tron modeliyle neredeyse aynı.

    İki elektrik motoruna sahip olan konsept bu sayede toplam 436 hp güç ve 720 Nm tork sunuyor. Akslar arasında bulunan 800V batarta paketi de 100 kWsa'lik kapasitesiyle 600 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. 270 kW DC hızlı şarj desteği de bataryanın 24 dakika civarında yüzde 5'ten yüzde 80 doluma ulaşmasını sağlıyor. Konseptin altyapısında adaptif amortisörlere sahip çok bağlantılı süspansiyona yer verilmiş.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Audi, bu konseptleri gelecek elektrikli araçlarına yönelik vizyonunu sergilemek amacıyla karşımıza çıkarıyor. Bu da demek oluyor ki Activesphere konseptini doğrudan üretimde görmeyeceğiz ancak tasarım ve teknoloji olarak bazı özellikler önümüzdeki süreçte üretim modellerinde kullanılacak. 

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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