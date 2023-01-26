Dacia ısıtmalı koltuğu aylık abonelikle sunan BMW'yi sıcak su torbasıyla trolledi

Tam Boyutta Gör Dacia, bazı otomobil markalarının araçlardaki yerleşik özellikleri kullanmak için aboneliği zorunlu kılan politikasına karşı olduğunu açıkça ortaya koydu. Şirket bunu göstermek için İngilizlere ücretsiz sıcak su torbası sunmaya başladı.

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Dileyen herkes 1 ve 2 Şubat tarihleri ​​arasında Londra, Manchester ve Swansea'deki Dacia showroomlarından Dacia markalı sıcak su torbası alabilecek.

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Basına göre Romen marka bu hamlesi ile, BMW'nin bazı modellerinde koltuk ısıtma özelliğini aylık 18 dolar abonelik ücreti karşılığında sunma yönündeki tartışmalı kararına gönderme yapıyor.

Dacia'nın Birleşik Krallık marka direktörü Luke Broad konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Fabrikada takılan ekipmanı etkinleştirmek için birinden ekstra ödeme yapmasını istemek kesinlikle Dacia'ya göre değil. Tüketiciler ısıtmalı koltukları gerekli görseler de görmeseler de değer ve sorunsuz sahip olma deneyimine olan bağlılığımız, onlardan koltukların keyfini çıkarmak için yalnızca bir düğmeye basmalarını isteyeceğimiz anlamına geliyor."

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BMW'nin ayrıca ayda 12 dolar abonelik ücreti karşılığında ısıtmalı direksiyon hizmeti sunduğunu da hatırlatalım.

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Dacia ısıtmalı koltuğu aylık abonelikle sunan BMW'yi trolledi