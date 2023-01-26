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    Dacia ısıtmalı koltuğu aylık abonelikle sunan BMW'yi sıcak su torbasıyla trolledi

    Otomobillerdeki yerleşik özelliklerin etkinleştirilmesi için araç sahiplerinden ücret talep etme politikasına karşı olan Dacia, abonelik ücreti karşılığında ısıtmalı koltuk sunan BMW'yi trolledi.
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    Dacia ısıtmalı koltuğu aylık abonelikle sunan BMW'yi trolledi Tam Boyutta Gör
    Dacia, bazı otomobil markalarının araçlardaki yerleşik özellikleri kullanmak için aboneliği zorunlu kılan politikasına karşı olduğunu açıkça ortaya koydu. Şirket bunu göstermek için İngilizlere ücretsiz sıcak su torbası sunmaya başladı.

    Dileyen herkes 1 ve 2 Şubat tarihleri ​​arasında Londra, Manchester ve Swansea'deki Dacia showroomlarından Dacia markalı sıcak su torbası alabilecek.

    Dacia ısıtmalı koltuğu aylık abonelikle sunan BMW'yi trolledi Tam Boyutta Gör

    Basına göre Romen marka bu hamlesi ile, BMW'nin bazı modellerinde koltuk ısıtma özelliğini aylık 18 dolar abonelik ücreti karşılığında sunma yönündeki tartışmalı kararına gönderme yapıyor.

    Dacia'nın Birleşik Krallık marka direktörü Luke Broad konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    "Fabrikada takılan ekipmanı etkinleştirmek için birinden ekstra ödeme yapmasını istemek kesinlikle Dacia'ya göre değil. Tüketiciler ısıtmalı koltukları gerekli görseler de görmeseler de değer ve sorunsuz sahip olma deneyimine olan bağlılığımız, onlardan koltukların keyfini çıkarmak için yalnızca bir düğmeye basmalarını isteyeceğimiz anlamına geliyor."

    Dacia ısıtmalı koltuğu aylık abonelikle sunan BMW'yi trolledi Tam Boyutta Gör

    BMW'nin ayrıca ayda 12 dolar abonelik ücreti karşılığında ısıtmalı direksiyon hizmeti sunduğunu da hatırlatalım.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 12 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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    otomobil, BMW ve
    8 etiket daha araba abonelik araç dacia ısıtmalı koltuk sıcak su torbası Teknoloji Haberleri Yaşam
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