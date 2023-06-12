Audi, cam geri dönüşümü projesini seri üretime aktarıyor

Ortak şirketlerin seri üretime hazır hale getirdiği süreçte ilk olarak otomobil camları yenilikçi bir geri dönüşüm süreci kullanılarak küçük parçalara bölünüyor. Ardından, tutkal kalıntısı gibi cam olmayan tüm unsurlar ortadan kaldırılıyor. Ortaklar, bu şekilde elde edilen cam granülü eriterek otomotiv camı üretim sürecine aktarıyor.
Bu şekilde üretilen ikincil cam içeriği yüzde 30’a kadar çıkıyor. Amaç, planlanan üretim adetlerine göre Audi Q4 e-tron’un tüm üretim ömrü boyunca ihtiyacı olan dönüştürülmüş camı üretmek için yeterli cam kırığı sağlamak. Eylül 2023’ten itibaren bu şekilde üretilen ön camlar Audi Q4 e-tron’un üretiminde kullanılacak.
Audi gelecekte ek malzeme döngüleri de oluşturmayı amaçlıyor. Ekolojik ve ekonomik açıdan uygun olan noktalarda ikincil malzeme kullanımını artırmak isteyen Audi, mümkün olduğu kadar çok malzemeyi yüksek kalitede geri kazanmayı ve üretimde yeniden kullanmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi