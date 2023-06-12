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    Audi, cam geri dönüşümü projesini seri üretime aktarıyor

    Audi, Q4 e-tron modelinin ön camında, tamir edilemeyecek şekilde hasar görmüş araba camlarından yüzde 30'a kadar geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen cam kullanacak.
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    Audi, cam geri dönüşümü projesini seri üretime aktarıyor Tam Boyutta Gör
    Reiling Glas Recycling, Saint-Gobain Glass ve Saint-Gobain Sekurit ile birlikte Audi, yaklaşık bir yıldır hasarlı otomobil camından Audi Q4 e-tron için yeni ön camlar yapmanın yollarını test ediyor. Kısa süre önce yapılan açıklamada sürecin artık seri üretime hazır olduğu duyuruldu.

    Ortak şirketlerin seri üretime hazır hale getirdiği süreçte ilk olarak otomobil camları yenilikçi bir geri dönüşüm süreci kullanılarak küçük parçalara bölünüyor. Ardından, tutkal kalıntısı gibi cam olmayan tüm unsurlar ortadan kaldırılıyor. Ortaklar, bu şekilde elde edilen cam granülü eriterek otomotiv camı üretim sürecine aktarıyor.

    Bu şekilde üretilen ikincil cam içeriği yüzde 30’a kadar çıkıyor. Amaç, planlanan üretim adetlerine göre Audi Q4 e-tron’un tüm üretim ömrü boyunca ihtiyacı olan dönüştürülmüş camı üretmek için yeterli cam kırığı sağlamak. Eylül 2023’ten itibaren bu şekilde üretilen ön camlar Audi Q4 e-tron’un üretiminde kullanılacak.

    Audi, cam geri dönüşümü projesini seri üretime aktarıyor Tam Boyutta Gör
    “GlassLoop” adı verilen bu proje, tedarik zinciri için Audi’nin Act4Impact programına dahil edildi. Programın vizyonu, Audi’nin tedarik zincirinin etkilerini insanlar ve çevre üzerinde olabildiğince azaltmak. Şirket karşılığını şimdiden alıyor. Üç ödülden birini alan Audi, “Geri Dönüşüm Konsepti” kategorisinde Alman Sürdürülebilirlik Proje Ödülü’ne layık görüldü.

    Audi gelecekte ek malzeme döngüleri de oluşturmayı amaçlıyor. Ekolojik ve ekonomik açıdan uygun olan noktalarda ikincil malzeme kullanımını artırmak isteyen Audi, mümkün olduğu kadar çok malzemeyi yüksek kalitede geri kazanmayı ve üretimde yeniden kullanmayı hedefliyor.

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 4 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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