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    2024 Toyota C-HR'dan yeni ipucu geldi: İşte tanıtılacağı tarih

    İkinci nesil Toyota C-HR için detaylar netleşiyor. Bu kez yeni modelin stop lambalarını gösteren karanlık bir silüet paylaşan Japon üretici, yeni Toyota C-HR'ın 26 Haziran'da tanıtılacağını açıkladı.
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    2024 Toyota C-HR'dan yeni ipucu geldi: İşte tanıtılacağı tarih Tam Boyutta Gör
    2024 Toyota C-HR'ın ön gösterimi geçen yılın sonunda C-HR Prologue konseptiyle yapılmıştı. Oldukça fütüristik çizgilere sahip bu konsept sayesinde yeni C-HR'ın nasıl görüneceği hakkında fikir sahibi olduk. Aşağıdaki fotoğraf galerisinden inceleyebileceğiniz konsept; çıkıntılı burun kısmı, C formu oluşturan ince aydınlatmaları, Y formu oluşturan omuz çizgisi, gizli arka kapı kolları ve C sütununa kadar uzanan ince LED stoplarıyla dikkat çekiyor.

    Toyota tarafından bugün paylaşılan görselde ise yeni C-HR'daki stop lambalarının grafiklerini görmekteyiz. Boydan boya uzanan aydınlatmalar ince çizgiler haline üç katmanlı yapıya sahip. Ortada ise aydınlatılmış halde Toyota C-HR yazısı dikkat çekiyor. Bu da arkada marka logosunun bulunmama ihtimalini akıllara getiriyor ancak pistte test edilen prototipler üzerinde farların hemen altında oval bir çıkıntı görmüştük. Büyük ihtimalle logo bu alanda yer alacak.

    Yeni C-HR, şarj edilebilir hibrit versiyonla geliyor

    Japon üretici henüz yeni Toyota C-HR hakkında teknik detay vermekten kaçınıyor. Ancak şirket, yeni modelde ön-arka çıkıntıların selefine göre daha az olduğunun ve daha pratik bir iç mekân sunulduğunun altını çiziyor. Bu da akıllara aks mesafesinin uzamış olabileceği ihtimalini getiriyor. Bunun dışında, standart hibrit versiyona eklenecek olan PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyon da yeni neslin sürprizi olacak.

    Bu noktada C-HR'ın üretildiği Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'ye önemli bir görev düşüyor. Şirket, şarj edilebilir hibrit modeli C-HR'ı dünyada ilk kez Türkiye'deki fabrikasında üretecek ve şirketin Avrupa'daki fabrikaları arasında şarj edilebilir otomobil üreten ilk fabrika olacak. Sakarya'daki fabrika bir ilke daha ev sahipliği yapacak ve Toyota Avrupa bölgesindeki ilk batarya üretim hattı da Sakarya'da kurulacak.

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    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

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