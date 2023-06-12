2024 Toyota C-HR'dan yeni ipucu geldi: İşte tanıtılacağı tarih

Toyota tarafından bugün paylaşılan görselde ise yeni C-HR'daki stop lambalarının grafiklerini görmekteyiz. Boydan boya uzanan aydınlatmalar ince çizgiler haline üç katmanlı yapıya sahip. Ortada ise aydınlatılmış halde Toyota C-HR yazısı dikkat çekiyor. Bu da arkada marka logosunun bulunmama ihtimalini akıllara getiriyor ancak pistte test edilen prototipler üzerinde farların hemen altında oval bir çıkıntı görmüştük. Büyük ihtimalle logo bu alanda yer alacak.
Yeni C-HR, şarj edilebilir hibrit versiyonla geliyor
Japon üretici henüz yeni Toyota C-HR hakkında teknik detay vermekten kaçınıyor. Ancak şirket, yeni modelde ön-arka çıkıntıların selefine göre daha az olduğunun ve daha pratik bir iç mekân sunulduğunun altını çiziyor. Bu da akıllara aks mesafesinin uzamış olabileceği ihtimalini getiriyor. Bunun dışında, standart hibrit versiyona eklenecek olan PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyon da yeni neslin sürprizi olacak.
Bu noktada C-HR'ın üretildiği Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'ye önemli bir görev düşüyor. Şirket, şarj edilebilir hibrit modeli C-HR'ı dünyada ilk kez Türkiye'deki fabrikasında üretecek ve şirketin Avrupa'daki fabrikaları arasında şarj edilebilir otomobil üreten ilk fabrika olacak. Sakarya'daki fabrika bir ilke daha ev sahipliği yapacak ve Toyota Avrupa bölgesindeki ilk batarya üretim hattı da Sakarya'da kurulacak.
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi