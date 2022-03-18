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Yeni Amarok'a ilişkin bir çizim

Audi, yıllık medya konferansında elektrikli A6 Avant e-tron konseptini tanıttı ancak etkinlikteki tek sürpriz bu değildi. Gelen bilgiye göre Audi, ürün gamına bir pickup model eklemeye sıcak bakıyor.

Bu konuda resmi açıklama Audi CEO'su Markus Duesmann'dan geldi. Duesmann, şirketin bir pickup model çıkarma ihtimalinin bulunup bulunmadığına yönelik bir soruya şöyle yanıt verdi: "Yapacağımıza söz veremem ancak bu konuyu araştırıyoruz. Hatta çok da uzak olmayan bir tarihte bir şey sunabiliriz" diyerek bir pickup konsepti tanıtabileceklerinin de sinyalini verdi.

Konuyla ilgili başka detay yok ancak eğer Audi pickup gerçekleşirse Volkswagen Grubu'nun mevcut platformlarından birini temel alacaktır. Bu noktada, aracın içten yanmalı motorlu olması durumunda ikinci nesil Amarok ile ilişkili olmasını bekleyebiliriz. Hatırlanacak olursa, şimdiye dek pek çok kez ipucu görselleriyle karşımıza çıkan Amarok'un kendisi de Ford Ranger'ı temel alacak.

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İkinci senaryo ise çıkarılacak pickup modelin tamamen elektrikli olması ki aracın 2025-2026 gibi piyasaya sürüleceğini düşünürsek bu ihtimal daha yüksek görünüyor. Bu durumda Ford F-150 Linghtning, Tesla Cybertruck ve GMC Hummer EV gibi dişli rakiplerle boy ölçüşecek bir Audi görebiliriz. Audi'nin elektrikli araçlar konusunda MEB ve PPE platformlarına erişimi mevcut.

Bir premium markanın pickup segmentine girişini Mercedes-Benz X-Class ile görmüştük. 2017'de piyasaya sürülen model Nissan Navara temelliydi ancak satış rakamları bekleneni veremeyince 2020 yılında üretimi durduruldu. Audi'nin bu alanda başarılı olup olamayacağını bekleyip göreceğiz.

Not: Haberdeki Audi logolu pickup çizimi bağımsız bir tasarımcıya ait. Audi'den gelen resmi bir çizim değil.

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Audi'den sürpriz bir pickup model gelebilir