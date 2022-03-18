Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Audi'den sürpriz bir pickup model gelebilir

    Audi CEO'su Markus Duesmann, kısa süre önce düzenlenen medya konferansında sorulan soru üzerine bir pickup yapma konusunda kesin konuşamayacağını ancak bu konuyu değerlendirdiklerini söyledi.
    Oy Ver

    Audi'den sürpriz bir pickup model gelebilir
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Amarok'a ilişkin bir çizim

    Audi, yıllık medya konferansında elektrikli A6 Avant e-tron konseptini tanıttı ancak etkinlikteki tek sürpriz bu değildi. Gelen bilgiye göre Audi, ürün gamına bir pickup model eklemeye sıcak bakıyor.

    Bu konuda resmi açıklama Audi CEO'su Markus Duesmann'dan geldi. Duesmann, şirketin bir pickup model çıkarma ihtimalinin bulunup bulunmadığına yönelik bir soruya şöyle yanıt verdi: "Yapacağımıza söz veremem ancak bu konuyu araştırıyoruz. Hatta çok da uzak olmayan bir tarihte bir şey sunabiliriz" diyerek bir pickup konsepti tanıtabileceklerinin de sinyalini verdi.

    Konuyla ilgili başka detay yok ancak eğer Audi pickup gerçekleşirse Volkswagen Grubu'nun mevcut platformlarından birini temel alacaktır. Bu noktada, aracın içten yanmalı motorlu olması durumunda ikinci nesil Amarok ile ilişkili olmasını bekleyebiliriz. Hatırlanacak olursa, şimdiye dek pek çok kez ipucu görselleriyle karşımıza çıkan Amarok'un kendisi de Ford Ranger'ı temel alacak.

    İkinci senaryo ise çıkarılacak pickup modelin tamamen elektrikli olması ki aracın 2025-2026 gibi piyasaya sürüleceğini düşünürsek bu ihtimal daha yüksek görünüyor. Bu durumda Ford F-150 Linghtning, Tesla Cybertruck ve GMC Hummer EV gibi dişli rakiplerle boy ölçüşecek bir Audi görebiliriz. Audi'nin elektrikli araçlar konusunda MEB ve PPE platformlarına erişimi mevcut. 

    Bir premium markanın pickup segmentine girişini Mercedes-Benz X-Class ile görmüştük. 2017'de piyasaya sürülen model Nissan Navara temelliydi ancak satış rakamları bekleneni veremeyince 2020 yılında üretimi durduruldu. Audi'nin bu alanda başarılı olup olamayacağını bekleyip göreceğiz.

    Not: Haberdeki Audi logolu pickup çizimi bağımsız bir tasarımcıya ait. Audi'den gelen resmi bir çizim değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 1 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Realme GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız