Audi, Hollanda'da dizel otomobil satışını durdurdu

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Birçok Avrupa ülkesinde dizel otomobiller hala talep görse de, Hollanda'da dizel motorlu araçlar neredeyse hiç satılmıyor. Bu nedenle Volkswagen Grubu'na bağlı Audi markası ülkede dizel otomobil sunmamaya karar verdi.

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Nisan ayı itibarıyla Audi internet sitelerindeki araç konfigüratör sayfalarından ve fiyat listelerinden TDI motor seçeneği kaldırıldı. Hollandalı müşterilerin daha önce verdikleri dizel araç siparişleri ise kendilerine teslim edilecek.

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Avrupalılar elektrikli otomobillere yöneldi

Avrupalıların otomobil tercihleri değişmiş durumda. Kullanıcılar artık dizel modeller yerine şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçları tercih ediyor. Buna paralel olarak motor stratejisini yenileyen Audi, Hollanda'da turbo dizel motorları rafa kaldırdı. Şirket benzinli motorlara ek olarak şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli (BEV) otomobillere odaklanacak.

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