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    Audi, Hollanda'da dizel otomobil satışını durdurdu

    Volkswagen Grubu'na bağlı Audi, Hollanda'da dizel motorlu otomobil satmama kararı aldı. Şirket, Nisan ayı itibarıyla artık ülkede TDI motor seçeneği sunmayacak.
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    Audi, Hollanda'da dizel otomobil satışını durdurdu
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    Birçok Avrupa ülkesinde dizel otomobiller hala talep görse de, Hollanda'da dizel motorlu araçlar neredeyse hiç satılmıyor. Bu nedenle Volkswagen Grubu'na bağlı Audi markası ülkede dizel otomobil sunmamaya karar verdi.

    Nisan ayı itibarıyla Audi internet sitelerindeki araç konfigüratör sayfalarından ve fiyat listelerinden TDI motor seçeneği kaldırıldı. Hollandalı müşterilerin daha önce verdikleri dizel araç siparişleri ise kendilerine teslim edilecek.

    Audi, Hollanda'da dizel otomobil satışını durdurdu
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    Avrupalılar elektrikli otomobillere yöneldi

    Avrupalıların otomobil tercihleri değişmiş durumda. Kullanıcılar artık dizel modeller yerine şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçları tercih ediyor. Buna paralel olarak motor stratejisini yenileyen Audi, Hollanda'da turbo dizel motorları rafa kaldırdı. Şirket benzinli motorlara ek olarak şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli (BEV) otomobillere odaklanacak.

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    C
    Ceydaglc05 5 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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