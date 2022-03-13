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Alman otomobil üreticisi Audi, bu yazdan itibaren otomobillerini sanal gerçeklik platformuna dönüştürmeyi planlıyor. Arka koltuktaki yolcuların seyahat sırasında kullanabilecekleri bir VR uygulamasından bahsediyoruz.

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Sanal gerçeklik, Audi sedan ve SUV'lardan başlayarak bu yaz seri üretim otomobillerde kullanıma sunulacak. Holoride adı verilen platformda, arka koltuktaki yolcular, filmleri, video oyunlarını ve etkileşimli içerikleri daha gerçekçi deneyimleyebilecekleri bir VR uygulamasını kullanıyor.

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Hangi modeller destekleyecek?

Gerçek zamanlı olarak aracın sürüş hareketlerine de uyarlanan yeni bir teknolojiye sahip uygulama sayesinde, örneğin aracın viraj dönüşü sırasında, VR gözlükle bir uzay gemisini izleyen yolcu, hayali dünyadaki uzay gemisinin de aynı yönde döndüğünü, aracın hızlanmasıyla, uzay gemisinin de hızlandığını görebiliyor.

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Holoride firması, kısa süre önce düzenlenen SXSW teknoloji, müzik ve film konferansında Haziran ayından itibaren en son MIB 3 yazılımına sahip bazı Audi modellerinin sanal gerçeklik teknolojisini desteklemeye başlayacağını duyurdu. Yani başka bir deyişle Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8, e-tron ve e-tron GT Quattro modellerinin arka koltuğundaki yolcular bu yeni eğlence formatını deneyimleyebilecekler.

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Audi otomobiller bu yaz sanal gerçeklik platformuna dönüşecek