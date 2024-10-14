Audi Q6 Sportback E-Tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

- Audi Q6 Sportback E-Tron, özellikleriyle neler sunuyor❓
- 510 hp'ye kadar güç, 656 km'ye kadar menzil
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Otomotiv dünyasındaki coupe-SUV trendi elektrikli araçları da sarmaya başladı. Paris Otomobil Fuarı'nda gövde gösterisi yapmaya hazırlanan Avrupalı markalardan Audi, yeni elektrikli modelleri Q6 Sportback E-Tron ve SQ6 Sportback E-Tron'u görücüye çıkardı.
Audi Q6 Sportback E-Tron, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Audi Q6 Sportback E-Tron'un iç mekanında 11.9 inç dijital gösterge paneli ve Android Automotive işletim sistemine sahip 14.5 inç dokunmatik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Ancak Audi mühendisleri bu iki ekranla tatmin olmamış ve konsola artırılmış gerçeklik destekli head-up display ve 10.9 inçlik yolcu ekranı da dahil etmiş. Ayrıca, ChatGPT entegrasyonuna sahip sesli asistan ve 20 hoparlörlü Bang & Olufsen premium ses sistemi gibi özellikler de mevcut.
510 hp'ye kadar güç, 656 km'ye kadar menzil
Dört tekerlekten çekişli versiyonlar toplam 285 kW (383 hp) güç sunan iki motora sahip Q6 Sportback E-Tron quattro ile başlıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 5,9 saniyede tamamlayan bu model WLTP'ye göre 636 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor. En tepede yer alan 380 kW'lık (510 hp) SQ6 Sportback E-Tron ise 607 km menzil sunarken 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlıyor. Modelin son hızı da 230 km/s ile sınırlı yani diğer versiyonlardan 20 km/s daha fazla.
800V elektrik mimarisine sahip platform, batarya kapasitesine göre 270 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor. Bu da bataryanın 22 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşmasını sağlıyor. Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenecek olan modelin Almanya'daki fiyatı 65.900 eurodan başlıyor.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.