Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Audi Q6 Sportback E-Tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Coupe-SUV stili dinamik gövdesiyle standart Q6 E-Tron'a kıyasla daha aerodinamik bir tasarıma sahip olan Q6 Sportback E-Tron, Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak.

    Otomotiv dünyasındaki coupe-SUV trendi elektrikli araçları da sarmaya başladı. Paris Otomobil Fuarı'nda gövde gösterisi yapmaya hazırlanan Avrupalı markalardan Audi, yeni elektrikli modelleri Q6 Sportback E-Tron ve SQ6 Sportback E-Tron'u görücüye çıkardı.

    Audi Q6 Sportback E-Tron, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Audi Q6 Sportback E-Tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Altı ay önce tanıtılan Q6 E-Tron'un tasarım dilini taşıyan yeni model, adındaki Sportback takısına yakışır biçimde daha dinamik bir silüetle karşımıza çıkıyor. Elbette bu dinamik tasarım sadece görüntüden ibaret değil. Yeni modelin hava sürtünme katsayısı 0.26 cd olarak açıklandı yani standart Q6 E-Tron'a göre 0.02 cd daha aerodinamik bir gövdeye sahip. Bu da WLTP'ye göre 656 kilometreye kadar sürüş menzili sunmasını sağlıyor. Standart modelde bu değer 625 kilometre.

    Yeni Audi Q6 Sportback E-Tron'un iç mekanında 11.9 inç dijital gösterge paneli ve Android Automotive işletim sistemine sahip 14.5 inç dokunmatik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Ancak Audi mühendisleri bu iki ekranla tatmin olmamış ve konsola artırılmış gerçeklik destekli head-up display ve 10.9 inçlik yolcu ekranı da dahil etmiş. Ayrıca, ChatGPT entegrasyonuna sahip sesli asistan ve 20 hoparlörlü Bang & Olufsen premium ses sistemi gibi özellikler de mevcut.

    510 hp'ye kadar güç, 656 km'ye kadar menzil

    Audi Q6 Sportback E-Tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tüm modeller Premium Platform Electric (PPE) mimarisi üzerine yükselirken giriş seviyesindeki Q6 Sportback E-Tron'da arka aks üzerine konumlandırılmış 215 kW'lık (288 hp) bir elektrik motoru ve 83 kWsa kapasiteye sahip batarya paketi görev yapıyor. Bu da elektrikli modelin 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede tamamlamasını sağlarken WLTP'ye göre 545 km sürüş menzili sunmasını sağlıyor. 100 kWsa'lik batarya ile donatılan bir üst versiyonda ise 240 kW'lık (322 hp) motor ve 656 kilometreye kadar menzil sunuluyor.

    Dört tekerlekten çekişli versiyonlar toplam 285 kW (383 hp) güç sunan iki motora sahip Q6 Sportback E-Tron quattro ile başlıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 5,9 saniyede tamamlayan bu model WLTP'ye göre 636 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor. En tepede yer alan 380 kW'lık (510 hp) SQ6 Sportback E-Tron ise 607 km menzil sunarken 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlıyor. Modelin son hızı da 230 km/s ile sınırlı yani diğer versiyonlardan 20 km/s daha fazla.

    800V elektrik mimarisine sahip platform, batarya kapasitesine göre 270 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor. Bu da bataryanın 22 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşmasını sağlıyor. Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenecek olan modelin Almanya'daki fiyatı 65.900 eurodan başlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kare plaka muayeneden geçer mi üniversite ilk hafta ders olur mu cupra formentor hangi segment tezsiz yüksek lisans kyk bursu alabilir mi terleyince tuz lekesi neden olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold 6
    Samsung Galaxy Z Fold 6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR
    MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız