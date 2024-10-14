Audi Q6 Sportback E-Tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Otomotiv dünyasındaki coupe-SUV trendi elektrikli araçları da sarmaya başladı. Paris Otomobil Fuarı'nda gövde gösterisi yapmaya hazırlanan Avrupalı markalardan Audi, yeni elektrikli modelleri Q6 Sportback E-Tron ve SQ6 Sportback E-Tron'u görücüye çıkardı.

Audi Q6 Sportback E-Tron, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Altı ay önce tanıtılan Q6 E-Tron'un tasarım dilini taşıyan yeni model, adındaki Sportback takısına yakışır biçimde daha dinamik bir silüetle karşımıza çıkıyor. Elbette bu dinamik tasarım sadece görüntüden ibaret değil. Yeni modelin hava sürtünme katsayısı 0.26 cd olarak açıklandı yani standart Q6 E-Tron'a göre 0.02 cd daha aerodinamik bir gövdeye sahip. Bu da WLTP'ye göre 656 kilometreye kadar sürüş menzili sunmasını sağlıyor. Standart modelde bu değer 625 kilometre.

Yeni Audi Q6 Sportback E-Tron'un iç mekanında 11.9 inç dijital gösterge paneli ve Android Automotive işletim sistemine sahip 14.5 inç dokunmatik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Ancak Audi mühendisleri bu iki ekranla tatmin olmamış ve konsola artırılmış gerçeklik destekli head-up display ve 10.9 inçlik yolcu ekranı da dahil etmiş. Ayrıca, ChatGPT entegrasyonuna sahip sesli asistan ve 20 hoparlörlü Bang & Olufsen premium ses sistemi gibi özellikler de mevcut.

510 hp'ye kadar güç, 656 km'ye kadar menzil

Tam Boyutta Gör Tüm modeller Premium Platform Electric (PPE) mimarisi üzerine yükselirken giriş seviyesindeki Q6 Sportback E-Tron'da arka aks üzerine konumlandırılmış 215 kW'lık (288 hp) bir elektrik motoru ve 83 kWsa kapasiteye sahip batarya paketi görev yapıyor. Bu da elektrikli modelin 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede tamamlamasını sağlarken WLTP'ye göre 545 km sürüş menzili sunmasını sağlıyor. 100 kWsa'lik batarya ile donatılan bir üst versiyonda ise 240 kW'lık (322 hp) motor ve 656 kilometreye kadar menzil sunuluyor.

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Dört tekerlekten çekişli versiyonlar toplam 285 kW (383 hp) güç sunan iki motora sahip Q6 Sportback E-Tron quattro ile başlıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 5,9 saniyede tamamlayan bu model WLTP'ye göre 636 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor. En tepede yer alan 380 kW'lık (510 hp) SQ6 Sportback E-Tron ise 607 km menzil sunarken 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlıyor. Modelin son hızı da 230 km/s ile sınırlı yani diğer versiyonlardan 20 km/s daha fazla.

800V elektrik mimarisine sahip platform, batarya kapasitesine göre 270 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor. Bu da bataryanın 22 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşmasını sağlıyor. Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenecek olan modelin Almanya'daki fiyatı 65.900 eurodan başlıyor.

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Audi Q6 Sportback E-Tron tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri