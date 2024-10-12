Tesla'nın robotaksisi yatırımcıları heyecanlandırmadı: Hisseler %10 düştü

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla'nın çok konuşulan robotaksi etkinliği yatırımcıları etkilemeyi başaramadı. Lansmanın ardından şirketin hisseleri düştü. UBS ve Wells Fargo'daki analistleri etkinliğin daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyduğunu ve ürünlerin diğer şirketleri tehdit etmediğini belirttiler. Etkinlikten önce 240 dolardan işlem gören Tesla'nın hisseleri, tanıtımın ardından %10 oranında düşerek 219 dolara kadar geriledi.

"Gelecek için ayrıntılı planlar eksik"

Elon Musk etkinlikte, tam otonom Cybercab isimli taksisinin yanında 20 kişi taşıyabilen otonom minibüsü Robovan'ı da tanıttı. 2026 yılında hizmete başlaması planlanan robotaksi, 30.000 dolardan düşük fiyata sahip olacak ve Musk'ın iddiasına göre mil başına (1,6 km) 20 centten az maliyetle taşıma yapabilecek. Ancak analistler şirketin bu hedeflere nasıl ulaşmayı planladığına dair çok az ayrıntının paylaşıldığını söylüyor.

Tesla, otonom sürüş konusunda rakiplerinin aksine daha düşük maliyetli, kameralara dayanan teknolojisine güveniyor. Waymo gibi rakiplerinin aksine LiDAR sensörünü kullanmıyor. Bu sayede otonom araçlarını rakiplerinden daha hızlı yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Tesla'nın otonom sürüş teknolojisine şüpheyle yaklaşılıyor

Ancak uzmanlar Tesla'nın yapay zeka destekli otonom sürüş teknolojisinin, bir kaza veya arızanın neden meydana geldiğini belirlemeyemediğini, bu nedenle düzenleyici kurumlardan izin almada sorun yaşayabileceğini belirtiyor. Ayrıca Waymo gibi şirketlerin yedekli sistemler kullandığı, Tesla'nın ise maliyet nedeniyle bunu tercih etmediği söyleniyor.

Bunun yanında Elon Musk'ın 2026 hedefini iddialı bulan, hizmetin faaliyete geçmesi için en az 3-4 seneye ihtiyaç duyulacağını söyleyen uzmanlar da bulunuyor.

Tesla Cybercab tanıtıldı: Robotaksi hakkında tüm detaylar 1 gün önce eklendi

Goldman Sachs, Tesla'nın Optimus insansı robotuyla çok güçlü ilerlemesinden ve Cybercab'in genel estetiğinden etkilenirken, diğerleri gibi, tam otonom sürüş ve robotaksi için ayrıntılı iş planının olmamasının eksikliğinden bahsetti. Banka, Tesla için nötr notunu ve 320 dolarlık hisse fiyatı hedefini yineledi.

Truist Finacial ise, Tesla'nın yatırımcıları araç satışlarının yeniden artacağı konusunda ikna edebilmesi için önümüzdeki sene yeni bir araç tanıtması gerektiğini söyledi.

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