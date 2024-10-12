Tesla'nın robotaksisi yatırımcıları heyecanlandırmadı: Hisseler %10 düştü

- "Gelecek için ayrıntılı planlar eksik"
- Tesla'nın otonom sürüş teknolojisine şüpheyle yaklaşılıyor
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"Gelecek için ayrıntılı planlar eksik"
Elon Musk etkinlikte, tam otonom Cybercab isimli taksisinin yanında 20 kişi taşıyabilen otonom minibüsü Robovan'ı da tanıttı. 2026 yılında hizmete başlaması planlanan robotaksi, 30.000 dolardan düşük fiyata sahip olacak ve Musk'ın iddiasına göre mil başına (1,6 km) 20 centten az maliyetle taşıma yapabilecek. Ancak analistler şirketin bu hedeflere nasıl ulaşmayı planladığına dair çok az ayrıntının paylaşıldığını söylüyor.
Tesla, otonom sürüş konusunda rakiplerinin aksine daha düşük maliyetli, kameralara dayanan teknolojisine güveniyor. Waymo gibi rakiplerinin aksine LiDAR sensörünü kullanmıyor. Bu sayede otonom araçlarını rakiplerinden daha hızlı yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Tesla'nın otonom sürüş teknolojisine şüpheyle yaklaşılıyor
Ancak uzmanlar Tesla'nın yapay zeka destekli otonom sürüş teknolojisinin, bir kaza veya arızanın neden meydana geldiğini belirlemeyemediğini, bu nedenle düzenleyici kurumlardan izin almada sorun yaşayabileceğini belirtiyor. Ayrıca Waymo gibi şirketlerin yedekli sistemler kullandığı, Tesla'nın ise maliyet nedeniyle bunu tercih etmediği söyleniyor.
Bunun yanında Elon Musk'ın 2026 hedefini iddialı bulan, hizmetin faaliyete geçmesi için en az 3-4 seneye ihtiyaç duyulacağını söyleyen uzmanlar da bulunuyor.
Goldman Sachs, Tesla'nın Optimus insansı robotuyla çok güçlü ilerlemesinden ve Cybercab'in genel estetiğinden etkilenirken, diğerleri gibi, tam otonom sürüş ve robotaksi için ayrıntılı iş planının olmamasının eksikliğinden bahsetti. Banka, Tesla için nötr notunu ve 320 dolarlık hisse fiyatı hedefini yineledi.
Truist Finacial ise, Tesla'nın yatırımcıları araç satışlarının yeniden artacağı konusunda ikna edebilmesi için önümüzdeki sene yeni bir araç tanıtması gerektiğini söyledi.Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-robotaxi-event-was-long-promises-investors-wanted-more-details-2024-10-11/ https://wccftech.com/teslas-biggest-wall-street-fans-scratching-heads-after-latest-robotaxi-event-stock-falls-by-6/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...