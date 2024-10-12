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    Tesla'nın robotaksisi yatırımcıları heyecanlandırmadı: Hisseler %10 düştü

    Tesla'nın çok konuşulan robotaksi etkinliği yatırımcıları etkilemeyi başaramadı. Lansmanın ardından şirketin hisseleri %10 düştü. Uzmanların endişeleri neler?  
    Tesla robotaksi tanıtıldı, hisseler %10 düştü Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın çok konuşulan robotaksi etkinliği yatırımcıları etkilemeyi başaramadı. Lansmanın ardından şirketin hisseleri düştü. UBS ve Wells Fargo'daki analistleri etkinliğin daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyduğunu ve ürünlerin diğer şirketleri tehdit etmediğini belirttiler. Etkinlikten önce 240 dolardan işlem gören Tesla'nın hisseleri, tanıtımın ardından %10 oranında düşerek 219 dolara kadar geriledi.

    "Gelecek için ayrıntılı planlar eksik"

    Elon Musk etkinlikte, tam otonom Cybercab isimli taksisinin yanında 20 kişi taşıyabilen otonom minibüsü Robovan'ı da tanıttı. 2026 yılında hizmete başlaması planlanan robotaksi, 30.000 dolardan düşük fiyata sahip olacak ve Musk'ın iddiasına göre mil başına (1,6 km) 20 centten az maliyetle taşıma yapabilecek. Ancak analistler şirketin bu hedeflere nasıl ulaşmayı planladığına dair çok az ayrıntının paylaşıldığını söylüyor.

    Tesla, otonom sürüş konusunda rakiplerinin aksine daha düşük maliyetli, kameralara dayanan teknolojisine güveniyor. Waymo gibi rakiplerinin aksine LiDAR sensörünü kullanmıyor. Bu sayede otonom araçlarını rakiplerinden daha hızlı yaygınlaştırmayı hedefliyor.

    Tesla'nın otonom sürüş teknolojisine şüpheyle yaklaşılıyor

    Ancak uzmanlar Tesla'nın yapay zeka destekli otonom sürüş teknolojisinin, bir kaza veya arızanın neden meydana geldiğini belirlemeyemediğini, bu nedenle düzenleyici kurumlardan izin almada sorun yaşayabileceğini belirtiyor. Ayrıca Waymo gibi şirketlerin yedekli sistemler kullandığı, Tesla'nın ise maliyet nedeniyle bunu tercih etmediği söyleniyor.

    Bunun yanında Elon Musk'ın 2026 hedefini iddialı bulan, hizmetin faaliyete geçmesi için en az 3-4 seneye ihtiyaç duyulacağını söyleyen uzmanlar da bulunuyor.

    Goldman Sachs, Tesla'nın Optimus insansı robotuyla çok güçlü ilerlemesinden ve Cybercab'in genel estetiğinden etkilenirken, diğerleri gibi, tam otonom sürüş ve robotaksi için ayrıntılı iş planının olmamasının eksikliğinden bahsetti. Banka, Tesla için nötr notunu ve 320 dolarlık hisse fiyatı hedefini yineledi.

    Truist Finacial ise, Tesla'nın yatırımcıları araç satışlarının yeniden artacağı konusunda ikna edebilmesi için önümüzdeki sene yeni bir araç tanıtması gerektiğini söyledi. 

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-robotaxi-event-was-long-promises-investors-wanted-more-details-2024-10-11/ https://wccftech.com/teslas-biggest-wall-street-fans-scratching-heads-after-latest-robotaxi-event-stock-falls-by-6/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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