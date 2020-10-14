300 beygirlik yeni Volkswagen Golf GTI Clubsport tanıtıldı

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Volkswagen Golf 8 ailesi yeni ateşli versiyonlarla genişlemeye devam ediyor. Bu kez karşımızda duran model, Mk8 Golf GTI'ın daha güçlü versiyonu olan 2021 Golf GTI Clubsport.

Tıpkı standart GTI'daki gibi yeni Golf GTI Clubsport'ta da 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli motor bulunuyor. Fakat GTI'daki motor 245 beygir güç ve 370 Nm tork üretirken, yapılan güncellemeler sayesinde bu değerler GTI Clubsport'ta 300 beygir ve 400 Nm'ye çıkarılmış. Yapılan açıklamaya göre bu ekstra güç, daha büyük bir ara soğutucu, yeni Continental turboşarj ve tekrar elden geçirilen ECU yazılımıyla mümkün olmuş.

2021 Volkswagen Golf GTI Clubsport, gücünü 7 ileri DSG vasıtasıyla ön tekerleklere iletiyor. Markadan yapılan açıklamaya göre 0-100 km/s hızlanması 6 saniyeden kısa süren modelin maksimum hızı 250 km/s ile sınırlandırılmış. Ayrıca GTI Clubsport'taki vites aralıklarının GTI'dakine göre daha kısa olduğu belirtiliyor.

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2021 Golf GTI Clubsport'un şasi ve süspansiyon sisteminde de bir dizi güncelleme mevcut. Örneğin; GTI'daki elektronik dinamik diferansiyel kilidi 'XDS' yerine 'VAQ' adı verilen farklı bir diferansiyel kullanılmış. İki diferansiyel arasında mekanik olarak farklılık olmadığı, yeni bir yazılıma sahip olduğu ve sürüş modlarına göre ayarlanabildiği ifade ediliyor.

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2021 Golf GTI Clubsport, daha iyi bir yol tutuş ve performans için yere 10 mm daha yaklaştırılmış ve ön tekerleklerin pozitif kamber açısı bir miktar artırılmış. Bunun yanı sıra, güncellenen Dinamik Şasi Kontrol Sistemi dahilindeki sürüş modlarına 'Nürburgring' modu da dahil edilmiş. Söz konusu mod, aracın dinamiklerini ünlü pistin koşullarına göre ayarlayıp optimum performansı sunmayı amaçlıyor.

2021 Golf GTI Clubsport'u tasarım olarak ele aldığımızda yeni ön lipe, gövde rengi bıçaklara ve büyük ızgaraya sahip ön tamponun oldukça dikkat çekici durduğunu söyleyebiliriz. Yan bölümde ise standart olarak 18 inç, opsiyon olarak da 19 inç olarak alınabilen iki renkli jantlar arasında kırmızı kaliperler göze çarpıyor. Arka bölümde ise yuvarlak krom egzoz çıkışları, yeni difüzör ve spoyler dikkat çekiyor.

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