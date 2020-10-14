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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    300 beygirlik yeni Volkswagen Golf GTI Clubsport tanıtıldı

    Temel aldığı ateşli hatch'ten 55 beygir daha güçlü olan 2021 Golf GTI Clubsport, yol tutuş ve performansı artıran şasi ve süspansiyon güncellemelerinin yanı sıra Nürburgring moduyla dikkat çekiyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    300 beygirlik yeni Volkswagen Golf GTI Clubsport tanıtıldı
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    Volkswagen Golf 8 ailesi yeni ateşli versiyonlarla genişlemeye devam ediyor. Bu kez karşımızda duran model, Mk8 Golf GTI'ın daha güçlü versiyonu olan 2021 Golf GTI Clubsport.

    Tıpkı standart GTI'daki gibi yeni Golf GTI Clubsport'ta da 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli motor bulunuyor. Fakat GTI'daki motor 245 beygir güç ve 370 Nm tork üretirken, yapılan güncellemeler sayesinde bu değerler GTI Clubsport'ta 300 beygir ve 400 Nm'ye çıkarılmış. Yapılan açıklamaya göre bu ekstra güç, daha büyük bir ara soğutucu, yeni Continental turboşarj ve tekrar elden geçirilen ECU yazılımıyla mümkün olmuş.

    2021 Volkswagen Golf GTI Clubsport, gücünü 7 ileri DSG vasıtasıyla ön tekerleklere iletiyor. Markadan yapılan açıklamaya göre 0-100 km/s hızlanması 6 saniyeden kısa süren modelin maksimum hızı 250 km/s ile sınırlandırılmış. Ayrıca GTI Clubsport'taki vites aralıklarının GTI'dakine göre daha kısa olduğu belirtiliyor.

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    300 beygirlik yeni Volkswagen Golf GTI Clubsport tanıtıldı
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    2021 Golf GTI Clubsport'un şasi ve süspansiyon sisteminde de bir dizi güncelleme mevcut. Örneğin; GTI'daki elektronik dinamik diferansiyel kilidi 'XDS' yerine 'VAQ' adı verilen farklı bir diferansiyel kullanılmış. İki diferansiyel arasında mekanik olarak farklılık olmadığı, yeni bir yazılıma sahip olduğu ve sürüş modlarına göre ayarlanabildiği ifade ediliyor.

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    2021 Golf GTI Clubsport, daha iyi bir yol tutuş ve performans için yere 10 mm daha yaklaştırılmış ve ön tekerleklerin pozitif kamber açısı bir miktar artırılmış. Bunun yanı sıra, güncellenen Dinamik Şasi Kontrol Sistemi dahilindeki sürüş modlarına 'Nürburgring' modu da dahil edilmiş. Söz konusu mod, aracın dinamiklerini ünlü pistin koşullarına göre ayarlayıp optimum performansı sunmayı amaçlıyor.

    2021 Golf GTI Clubsport'u tasarım olarak ele aldığımızda yeni ön lipe, gövde rengi bıçaklara ve büyük ızgaraya sahip ön tamponun oldukça dikkat çekici durduğunu söyleyebiliriz. Yan bölümde ise standart olarak 18 inç, opsiyon olarak da 19 inç olarak alınabilen iki renkli jantlar arasında kırmızı kaliperler göze çarpıyor. Arka bölümde ise yuvarlak krom egzoz çıkışları, yeni difüzör ve spoyler dikkat çekiyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    30 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

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    test

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    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

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    Barni Moloztaş

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    Acil Stop (Ergün ) 1 hf. en beğenilen
    Bu kadar ayarlamadan sonra artık geyik testinde kamyonetleri geçebilir herhalde.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    _DIESEL_ (Sedat ) 1 hf.
    Arkadan ates ediyor fakat onden bakinca ustune basilmis kurbaga gibi , karakteri zaten yok gibiydi simdi tamamen yok olmus
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    daswagen (D DD) 1 hf. (düzenlendi)
    Böyle bir araba yok ya hem orta gelirli aile otomobili oluyor (1.0 tsi midline plus) hem de süperspor ( gti )



    Teşekkürler Volkswagen teşekkürler Golf
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    ezimuse (Muhammet ) 1 hf.
    İnsan bi 4 tekerden çekiş koyar şuna.
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    beyinsis 1 hf. ezimuse
    golf R alacaksın o zaman.
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    JoeyBane (Æ ) 1 hf.
    Bu sene de MK7'den devam.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Türkiye'nin en büyük otomobil fabrikasında uzun yıllar çalışmış biri olarak sorunuzu kısa ve net şekilde yanıtlayacağım.<br /><br />Otomobil fabrikalarındaki üretim hatları çok çok ciddi boyutlarda maliyetler ile uzun yıllarda inşa edilmektedir. Milyarlarca tl değerindeki bu fabrikalar ve üretim hatları yıllar içerisinde birçok revizasyon yaşamaktadır. 5S, İş güvenliği, kalite, WCM (Dünya Klasında Üretim) gibi pek çok denetimlere tâbi tutulmakta ve bu raporlara istinaden bazı revizasyonlar görmektedirler.<br /><br />Sıfırdan otomobil üretme'nin tasarım süreçlerini bir kenara koyalım, mevcut üretim hatlarına uygun olmamaları durumunda yine milyonlarca tl mali yük ve zamana ihtiyaç duyarlar. Bu sebeplerden dolayı yeni üretilen modellerin aynı üretim hatlarından çok küçük revizasyonlar ile çıkması, mümkünse eski üretilmeye devam edilen modellerin üretim akışını bozmayacak şekilde planlanması gereklidir. Satışlarda veya ekonomik kriz dönemlerinde piyasaya sürülen yepyeni bir kasa, satış beklentisi ve ekonomik krizin çözümü için gerekli değilse otomobil firmaları yepyeni bir kasa çıkartma ihtiyacı duymazlar. Örnek verecek olursak 2000 yılında TOF.. firması'nın ürettiği DOB.. modelini en büyük örnek olarak gösterebiliriz. TOF.. fabrikasını kepenk indirmekten alıp Türkiye'nin en çok otomobil satan birkaç markasından biri konumuna getirme süreci'nin büyük bir parçası olmuştur.<br /><br />Kafanızdaki soru işaretini aydınlatabildiysem ne mutlu, herkese iyi günler diliyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 hf. DH Misafiri
    Dediğine katılıyorum bende aynı sektördeyim.



    Şöyle söyleyeyim üretim hatlarımızdaki bilgisayarlar bile hala xp o derece yani yeni eklenen birşey çok yok tasarım değiştir gönder gitsin üretimden montaj hattına kadar xp :)
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    yunus3441 1 hf.
    Offff ulan offffff 😔 ömrümde binemeyeceğim bi güzellik.
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    venom.X (Muzaffer ALPI) 1 hf.
    1 milyonluk golf bu olcak sanırım.
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    en1gma (zaza kamil) 1 hf.
    Giu qv bununla aynı kalkıyor 240hp diye biliyom ben pek tatmin etmedi
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    emrtkn (Emre TEKİN) 1 hf.
    Kapı kapanma sesi toksa 2.000.000 TL eder.
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    solayak27 (hüseyin keske) 1 hf.
    Çok şık güzel duruyor normalde golfleri çok beğenmem ama bu olmuş gerçekten
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    4985 kez okundu.
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