Audi, yeni nesil V6 dizel motoruyla ilgili detayları paylaştı

Tam Boyutta Gör Audi, Q5 ve A6 modellerinde kullanılmak üzere geliştirdiği yeni nesil V6 TDI motorunu tanıttı. “EA897evo4” kod adıyla anılan bu motor, MHEV Plus (hafif hibrit) teknolojisiyle destekleniyor. Motor, yaklaşık 300 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor.

Yeni sistemde 48 voltluk elektrik altyapısı bulunuyor. Bu altyapı; kayış tahrikli marş jeneratörü, hibrit jeneratör ve turboşarj ile birlikte çalışan elektrikli kompresörü içeriyor. Ayrıca klima kompresörü de elektrikli olarak çalışıyor.

Elektrikli kompresör, klasik turbodan farklı olarak egzoz gazı yerine elektrik motoruyla çalışıyor. Bu sayede özellikle düşük devirlerde, turbo gecikmesi yaşanmadan anlık tepki ve yüksek tork elde edilebiliyor.

Audi’nin bu teknolojiyi ilk kez 2014 yılında test ettiği biliniyor. O dönemde geliştirilen sistemler, düşük devirlerdeki tork eksikliğini gidermiş ve vites değişimlerinde daha hızlı tepki sağlamıştı. Yeni nesil sistem ise bu performansı daha da ileri taşıyor.

Geliştirilen elektrikli destek sistemi artık sadece belirli bir devir aralığında değil, motorun tüm çalışma aralığında aktif. Maksimum 3.6 bar basınç neredeyse 1 saniye daha hızlı oluşturulabiliyor. Elektrikli kompresör, sadece 250 milisaniyede 90.000 devire ulaşarak önceki versiyonlara göre %40 daha hızlı çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca hibrit jeneratör, hızlanmaya ekstra katkı sağlayarak ilk 2.5 saniyelik ivmelenmede araca yaklaşık bir otomobil boyu kadar avantaj kazandırıyor. Sistem gerektiğinde tamamen devreden çıkarılabiliyor ve şehir içi kullanımlarda kısa süreli elektrikli sürüş de mümkün oluyor.

Elektrik motoru modunda sistem, motora ek olarak yaklaşık 230 Nm tork ve 24 beygir güç desteği sağlayarak toplam gücü yaklaşık 320 beygire çıkarabiliyor. Jeneratör modunda ise bataryaya 25 kW enerji geri kazanımı yapılabiliyor.

Yeni motorun bir diğer önemli özelliği ise çevreci yakıtlarla uyumlu olması. Motor, Avrupa standartlarına uygun HVO (hidrojene bitkisel yağ) yakıtıyla çalışabiliyor. Audi’ye göre bu yakıt kullanıldığında CO2 emisyonlarında %70 ila %95 arasında azalma sağlanabiliyor.

Audi, yeni nesil V6 dizel motoruyla ilgili detayları paylaştı

