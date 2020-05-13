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    Audi ve Mercedes de garanti sürelerini uzattı

    Koronavirüs salgını sürecinde araçlarının garanti süresi olan müşterileri için garanti sürelerini uzatan markalara Audi ve Mercedes de katıldı. Audi, garanti sürelerini 3 ay uzattı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Audi ve Mercedes de garanti sürelerini uzattı
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    Koronavirüs salgını döneminde müşterileri için garanti sürelerini uzatan markalar arasına Audi ve Mercedes de katıldı. Daha önce Tofaş (Fiat, Jeep, Alfa Romeo) ve Skoda garanti sürelerini uzattıklarını duyurmuştu.

    Audi Türkiye, salgın nedeniyle yetkili servislere gelemeyen Audi araç sahiplerine esneklik sunabilmek amacıyla garanti sürelerini uzattığını bildirdi. Bu kapsamda, ücretsiz onarıma ilişkin garanti süresi 1 Mart ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında sona eren araçların garanti süreleri 3 ay daha uzatıldı.

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    Açıklamanın devamında, garanti süresi uzatımının garanti belgesinde belirtilmiş olan haklardan yalnızca “ücretsiz onarım hakkı”nı kapsadığı, onarımın garanti kapsamında yapılabilmesi için garanti belgesinde yer alan garanti koşullarının geçerliliğinin devam etmesi gerektiği belirtildi.

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    Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar da yaşanan global salgın nedeniyle yeni uygulamalar hayata geçirdi. Şirket, şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı, personel ve okul servis hizmeti kapsamının yanı sıra, nakline ve kurye faaliyetlerinde görev alan hafif ticari araçlar arasında yer alan modellerine ait garanti kapsamını yeniden düzenledi.

    Bu kapsamda, 15 Mart – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında sona eren garanti süreleri 30 Haziran 2020'ye kadar uzatılırken, bakım zamanı gelen araçların bakım periyodu da yine 30 Haziran 2020'ye kadar yıllık bakım için 180 gün, kilometre bakımı için yüzde 20 uzatıldı.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 2 gün
    Garanti olayı tamamen hikaye; keriz yolma amacına döndü. 1000 km'de ya da 6 ay sonra gel bir bakalım, diyorlar. Yoksa garanti dışı olabilirmiş; iyi garanti dışı olsun, 600 km yapmışım sadece niye gideyim ki? Ben kullandığım aracı o ustalardan daha iyi biliyorum ; neredeyse 20 yıldır aynı modeli kullanıyorum, varsın garanti dışı olsun. Ayda bir defa ya kullanıyorum ya da kullanmıyorum. Niye gidip servise garanti için para bayılayım ki , yağını ben de değiştiririm, gerekirse lastiklerini ben de şişiririm. Arada da çalıştırıp akünün sağlıklı kalmasını sağlıyorum. Ha diyeceksiniz ki kullanmıyorsun madem, niye aldın? Belli mi olur niye muhtaç olayım, dursun kenarda üzeri örtülü vaziyette ne olur ne olmaz! Zaten burası ,Türkiye ikinci el araçlar sıfırından daha pahalıya satılıyor.
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    infom@n (Uğur Doğan) 2 gün
    Garanti süresi dolmak üzere olup servise gidemeyenler için güzel haber.
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