Audi ve Mercedes de garanti sürelerini uzattı

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Koronavirüs salgını döneminde müşterileri için garanti sürelerini uzatan markalar arasına Audi ve Mercedes de katıldı. Daha önce Tofaş (Fiat, Jeep, Alfa Romeo) ve Skoda garanti sürelerini uzattıklarını duyurmuştu.

Audi Türkiye, salgın nedeniyle yetkili servislere gelemeyen Audi araç sahiplerine esneklik sunabilmek amacıyla garanti sürelerini uzattığını bildirdi. Bu kapsamda, ücretsiz onarıma ilişkin garanti süresi 1 Mart ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında sona eren araçların garanti süreleri 3 ay daha uzatıldı.

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Açıklamanın devamında, garanti süresi uzatımının garanti belgesinde belirtilmiş olan haklardan yalnızca “ücretsiz onarım hakkı”nı kapsadığı, onarımın garanti kapsamında yapılabilmesi için garanti belgesinde yer alan garanti koşullarının geçerliliğinin devam etmesi gerektiği belirtildi.

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Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar da yaşanan global salgın nedeniyle yeni uygulamalar hayata geçirdi. Şirket, şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı, personel ve okul servis hizmeti kapsamının yanı sıra, nakline ve kurye faaliyetlerinde görev alan hafif ticari araçlar arasında yer alan modellerine ait garanti kapsamını yeniden düzenledi.

Bu kapsamda, 15 Mart – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında sona eren garanti süreleri 30 Haziran 2020'ye kadar uzatılırken, bakım zamanı gelen araçların bakım periyodu da yine 30 Haziran 2020'ye kadar yıllık bakım için 180 gün, kilometre bakımı için yüzde 20 uzatıldı.

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