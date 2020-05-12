Ford Mustang Mach-E tıpkı Tesla gibi OTA güncellemeleri alacak

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OTA güncellemeleri özellikle otomotiv alanında giderek yaygınlaşmaya başlasa da bu alanda genellikle en çok öne çıkan firma Tesla. Firmanın araçları, aldığı güncellemeler ile çeşitli özelliklere sahip oluyor ve bu özellikleri geliştirmeye zaman içinde devam ediyor. Görünüşe göre Ford da bu konuda geri kalmayacak.

Ford’un gelecek elektrikli SUV modeli Mustang Mach-E, firmanın açıklamasına göre OTA güncellemeleri özelliğine sahip olacak ve hatta bu özellik, aracın büyük bir parçası olacak. OTA, yani Over the Air, uzaktan güncelleme yoluyla araç, fabrikadan çıktığında sahip olmadığı çok sayıda özelliği zamanla kazanacak.

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Ford’un açıklamasına göre bu güncellemeler, kullanıcı bunun olduğunun farkına bile varmadan gerçekleşecek. Mustang Mach-E kullanıcılarına güncellemeler için bir saat aralığı seçme opsiyonu sağlanacak ve bu güncellemeler büyük çoğunluğu iki dakikadan kısa süre içerisinde kurulacak. Güncellemelerin bir kısmı ise aracın çalıştırma butonuna basıldığı anda kurulacak ve hiçbir vakit almayacak.

https://www.cnet.com/roadshow/news/ford-mustang-mach-e-tesla-over-the-air-updates/

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