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    Ford Mustang Mach-E tıpkı Tesla gibi OTA güncellemeleri alacak

    Elektrikli araçlar arasında yerini yakında alacak olan Ford Mustang Mach-E, firmadan yapılan açıklamaya göre kullanıcıdan tamamen gizli şekilde güncellemeler alıp hızlıca kurabilecek.
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    Otomobil Teknolojileri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Ford Mustang Mach-E tıpkı Tesla gibi OTA güncellemeleri alacak
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    OTA güncellemeleri özellikle otomotiv alanında giderek yaygınlaşmaya başlasa da bu alanda genellikle en çok öne çıkan firma Tesla. Firmanın araçları, aldığı güncellemeler ile çeşitli özelliklere sahip oluyor ve bu özellikleri geliştirmeye zaman içinde devam ediyor. Görünüşe göre Ford da bu konuda geri kalmayacak. 

    Ford’un gelecek elektrikli SUV modeli Mustang Mach-E, firmanın açıklamasına göre OTA güncellemeleri özelliğine sahip olacak ve hatta bu özellik, aracın büyük bir parçası olacak. OTA, yani Over the Air, uzaktan güncelleme yoluyla araç, fabrikadan çıktığında sahip olmadığı çok sayıda özelliği zamanla kazanacak.

    Ayrıca Bkz. "Ford Mustang Mach-E ile ilk karşılaşma: İddialı tasarım, güçlü özellilker"

    Ford’un açıklamasına göre bu güncellemeler, kullanıcı bunun olduğunun farkına bile varmadan gerçekleşecek. Mustang Mach-E kullanıcılarına güncellemeler için bir saat aralığı seçme opsiyonu sağlanacak ve bu güncellemeler büyük çoğunluğu iki dakikadan kısa süre içerisinde kurulacak. Güncellemelerin bir kısmı ise aracın çalıştırma butonuna basıldığı anda kurulacak ve hiçbir vakit almayacak.



    https://www.cnet.com/roadshow/news/ford-mustang-mach-e-tesla-over-the-air-updates/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    veteriner69 3 gün
    Güncellemelerde yapılan hatalar büyük sorun çıkarabilir bu tip arabalarda. Analog Dünya'nın güzelliği, bug yok bir şey yok, bas gaza git. :)
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