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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avast antivirüs uygulaması fare tıklamalarınızı bile takip ediyor

    Kullanıcı verilerini takip etme konusunda geçmişten sabıkalı olan Avast antivirüs uygulaması şimdi de fare tıklamaları dahil hemen her kullanıcı hareketini izlediği için eleştirilerin odağında.
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    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Avast antivirüs uygulaması fare tıklamalarınızı bile takip ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Sistemlerimizi koruması için güvendiğimiz güvenlik uygulamalarının kullanıcı verilerini habersiz toplaması veya pazarlaması artık sıkça duyduğumuz olaylar halne geldi. Bu konuda sabıkası kabarık olan Avast yine gündemde.

    Yine aynı konu

    Geçtiğimiz yıllarda Avast uygulamasının tarayıcılardaki internet trafiğini toplayarak uzak sunuculara gönderdiği ortaya çıkmıştı. Uygulama artık takip işini iyice büyütmüş durumda.

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    Avast'ın özellikle 2013 yılında Jumpshot tarafından satın alınması sonrasında agresif bir şekilde kullanıcı verilerine odaklandığı ifade ediliyor. Kısa süre önce yapılan incelemelerde Avast uygulamasının oldukça fazla veri topladığı görülmüş.

    Avast'ın temel paketi kurulurken ekrana gelen lisans sözleşmesinde kullanıcı verilerinin anonim bir şekilde trend analizleri için üçüncü taraf şirketlerle paylaşılabileceği ifade ediliyor. Ayrıca Jumpshot firmasına ait bir dökümanda da Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora gibi pek çok müşteriye kullanıcı verilerinin pazarlandığı notu düşülmüş.

    Verilerin paylaşımı uygulamada varsayılan olarak açık bir şekilde geliyor ve kullanıcıların sözleşmeyi dikkatli bir şekilde okuması gerekiyor. Aksi takdirde bundan haberi olmuyor. Kapatmak için uygulamada Ayarlar kısmına giderek seçeneği kaldırması gerekiyor.

    Avast'ın gönderdiği verileri inceleyen uzmanlar anonim olarak toplanan verilerin yapılan aramalar, sitelerin ziyaret tarihleri, satın alınan eşyalar, sitelerde görüntülenen ögeler ve hatta sitede nereye tıklandığı gibi ayrıntılı konuları içerdiği ifade ediliyor.

    Uzmanlar verilerinin paylaşılmasını istemeyenlerin kesinlikle Avast uygulamasını kaldırmasını istiyor. Windows tarafında uygulama ekle-kaldır menüsünden, macOS tarafında ise uygulamaya girerek seçenekler kısmından kaldırılması gerekiyor.



    https://www.slashgear.com/avast-antivirus-tracks-your-clicks-and-views-yes-even-those-27607762/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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