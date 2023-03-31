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    Avatar Frontiers of Pandora oyununun içeriği sızdı: İşte detaylar

    Ubisoft’un yaklaşmakta olan Avatar Frontiers of Pandora oyunundan sızıntılar devam ediyor. Önce oyun içi görselleri ortaya çıkmıştı ve şimdi de oyun içeriği sızdırıldı.
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    Avatar Frontiers of Pandora oyununun içeriği sızdı! Tam Boyutta Gör
    Birkaç saat önce gerçekleşen yeni bir Ubisoft sızıntısında James Cameron'ın gişe rekorları kıran film serisi Avatar evreninde geçen yeni açık dünya aksiyon/macera oyunu Avatar: Frontiers of Pandora hakkında detaylı bilgiler gün yüzüne çıktı. Sızan bilgiler oyunda nelerin olacağı ve nelerin yapılabileceği açısından önemli.

    Avatar Frontiers of Pandora nasıl olacak?

    Avatar Frontiers of Pandora oyununun içeriği sızdı! Tam Boyutta Gör
    Paylaşılanlar bir tanıtım sayfasından alınmış gibi görünüyor ve dolayısıyla bu, Ubisoft'un nispeten yakında oyunu basınla veya oyuncularla paylaşabileceği anlamına geliyor. Avatar: Frontiers of Pandora’da karakterimiz RDA tarafından kaçırılan bir Na'vi çocuğu olacak. İnsan ırkıyla birlikte büyüyüp eğitimden geçtikten sonra Pandora’yı korumak için diğer klanlara katılmaya çalışılacak.
    Avatar Frontiers of Pandora oyununun içeriği sızdı! Tam Boyutta Gör
    İnsanların kullandığı silahların yanında Na'vi ırkına ait silahlar da oyunda kullanılabilecek. Silahlar özelleştirilebildiği ve yükseltilebildiği gibi yeni donanımlar da çevreden toplanan eşyalarla üretilebilecek. Craft sisteminin Far Cry serisine benzemesi muhtemel. Karakterin bir de yetenek seti olacak ve oyun tarzına uyacak şekilde yetenekler geliştirilebilecek.

     

    Avatar Frontiers of Pandora oyununun içeriği sızdı! Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Avatar filmlerinde gördüğümüz uçan ejderhalara benzeyen banshee’ler ile bağ kurulabilecek. Banshee’ler oyunun açık dünyasında uzun mesafeli seyahat etmek için kullanılabilecek. Bunlar sadece bir hızlı seyahat aracı olmayacak, filmlerde olduğu gibi hava savaşlarında da kullanılabilecek.  Avatar Frontiers of Pandora, her ne kadar Avatar filmleriyle aynı Pandora gezegeninde geçse de daha önce hiç görülmemiş Western Frontier kıtasında geçecek. Burada vahşi ve tehlikeli bir doğanın olduğu da söyleniyor.

    Avatar Frontiers of Pandora 2023'te çıkacak

    Frontiers of Pandora hakkındaki şimdilik tüm bilgiler bu şekilde. Ubisoft Massive tarafından geliştirilen oyun, beğenilen Snowdrop motorunun son sürümünü kullanacak. Geliştiriciler daha önce oyunun, dünyasını dolduran NPC'ler için kapsamlı ışın izleme özelliklerine, gelişmiş bulut işleme teknolojisine ve yeni nesil yapay zekaya sahip olacağını söylemişti. Avatar Frontiers of Pandora, 2023 içerisinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X çıkış yapacak. Bu arada Ubisoft, E3'e katılmayacağını ve 12 Haziran ayında Ubisoft Forward etkinliği yapacağını açıklamıştı.

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    S
    SERKANAqA 4 saat önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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