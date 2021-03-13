Avatar tekrar gişenin kralı oldu: Endgame'i iki günde geçti

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Avengers: Endgame'in gişe liderliği sadece 18 ay sürdü. Bu hafta Çin sinemalarında tekrar vizyona giren James Cameron'un ünlü filmi Avatar, Endgame'in "tarihin en yüksek hasılat elde eden filmi" rekorunu kısa sürede eline geçirdi. Deadline'ın raporuna göre Avatar bu Cumartesi itibarıyla tekrar liderliğe yükselmiş durumda.

Sadece iki günde 8,9 milyon dolar kazandı

Bu hafta öncesinde Avengers: Endgame'in toplam hasılatı 2,797 milyar dolar, Avatar'ın toplam hasılatı ise 2,789 milyar dolardı. Avatar tekrar vizyona girdikten sonra sadece iki gün içerisinde Çin'de 8,9 milyon dolar daha kazanmayı başarmış. Yani Avatar şu anda Endgame'in yaklaşık 1 milyon dolar önünde bulunuyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü China.org'a konuşan James Cameron,"Avatar 10 yıl önce yayınlandığı dönem kadar bugün de günümüzle ilişkili. İklim değişikliğimiz var, ormansızlaştırma sorunlarımız var, doğayla olan ilişkimiz daha önce hiç olmadığı kadar risk altında. Avatar da bunlarla ilgili bir film, ancak aynı zamanda zamansız bir film. Bazı insanlar hikayeleri çok basit olmaları nedeniyle eleştiriyor. Öyle basit değildi, evrenseldi. Dünyanın her tarafından herkesin anlayabileceği ve duygusal bağlantı kurabileceği bir hikayeydi." sözlerini kullandı.

Endgame ve Avatar filmlerinin her ikisi de şu anda Disney çatısı altında bulunuyor. Aradaki fark çok az olduğu için bu hafta olduğu gibi filmlerin tekrar vizyona alınması durumunda kısa sürede liderlik el değiştirebiliyor. Önümüzdeki süreçte Endgame'in tekrar yayınlanması halinde yine benzer bir durum görebiliriz.

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https://deadline.com/2021/03/avatar-overtakes-avengers-endgame-highest-grossing-film-all-time-worldwide-box-office-china-james-cameron-disney-1234713788/

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