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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avatar tekrar gişenin kralı oldu: Endgame'i iki günde geçti

    Avengers: Endgame'in liderliği kısa sürdü. Bu hafta Çin'de tekrar yayınlanan Avatar, sadece iki günde 8,9 milyon dolar kazandı ve Endgame'i rahatlıkla geride bıraktı.
    13 Mart 2021, 14:24 (2 gün)
    57,4b
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Avatar tekrar gişenin kralı oldu: Endgame'i iki günde geçti
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    Avengers: Endgame'in gişe liderliği sadece 18 ay sürdü. Bu hafta Çin sinemalarında tekrar vizyona giren James Cameron'un ünlü filmi Avatar, Endgame'in "tarihin en yüksek hasılat elde eden filmi" rekorunu kısa sürede eline geçirdi. Deadline'ın raporuna göre Avatar bu Cumartesi itibarıyla tekrar liderliğe yükselmiş durumda.

    Sadece iki günde 8,9 milyon dolar kazandı

    Bu hafta öncesinde Avengers: Endgame'in toplam hasılatı 2,797 milyar dolar, Avatar'ın toplam hasılatı ise 2,789 milyar dolardı. Avatar tekrar vizyona girdikten sonra sadece iki gün içerisinde Çin'de 8,9 milyon dolar daha kazanmayı başarmış. Yani Avatar şu anda Endgame'in yaklaşık 1 milyon dolar önünde bulunuyor.

    Geçtiğimiz Perşembe günü China.org'a konuşan James Cameron,"Avatar 10 yıl önce yayınlandığı dönem kadar bugün de günümüzle ilişkili. İklim değişikliğimiz var, ormansızlaştırma sorunlarımız var, doğayla olan ilişkimiz daha önce hiç olmadığı kadar risk altında. Avatar da bunlarla ilgili bir film, ancak aynı zamanda zamansız bir film. Bazı insanlar hikayeleri çok basit olmaları nedeniyle eleştiriyor. Öyle basit değildi, evrenseldi. Dünyanın her tarafından herkesin anlayabileceği ve duygusal bağlantı kurabileceği bir hikayeydi." sözlerini kullandı. 

    Endgame ve Avatar filmlerinin her ikisi de şu anda Disney çatısı altında bulunuyor. Aradaki fark çok az olduğu için bu hafta olduğu gibi filmlerin tekrar vizyona alınması durumunda kısa sürede liderlik el değiştirebiliyor. Önümüzdeki süreçte Endgame'in tekrar yayınlanması halinde yine benzer bir durum görebiliriz.



    https://deadline.com/2021/03/avatar-overtakes-avengers-endgame-highest-grossing-film-all-time-worldwide-box-office-china-james-cameron-disney-1234713788/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cocainbar (Cocain bar) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    endgame'i geri koyun sinemaya bu seferde o gecer. bu boyle gider yillarca. bir o bir o ver allamm ver, ver allam ver :D
    Yanıtla +24
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    addidas_85 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulan önceden yeniden çekiyorlardı ve millet bunu izliyor diye kızıyordum şimdi artık aynısını koyuyorlar, millet oturup yeniden izliyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum artık
    Ulan önceden yeniden çekiyorlardı ve millet bunu izliyor diye kızıyordum şimdi artık aynısını koyuyorlar, millet oturup yeniden izliyor. Ne diyeceğimi bilemiyor...
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    Yanıtla +19
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    Mithrandir. (Gandalf The White) 2 gün ( Mesaj Silindi ) hakanhan68
    film Çin'de yayınlandı.
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    avatar 2 çekildi arkadaşlar ancak piksel ebatları büyük geldiği için yayınlanamadı.
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    D dijitaldunya1 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avatar her zaman bir baş yapıt olarak kaldı ama herkese hitap ediyor bu nedenle geçmesi şaşırtıcı gelmedi. Ama marvel evreni daha çok ir kitleye ait bir yapım. Bu nedenle endgame geçecek çok şey olacaktır daha
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    H huseyincarnege (huseyin murteza) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    avatar 2 çekinde seredek
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    D DH Misafiri 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avatara bayılıyorum, 2. Filmi dört gözle bekliyorum şuna eminim ilk filmden düşük olacak , ilk filmin gerisinde kalacak çünkü ilkler özeldir sinemada , ama şuda var endgame yi tekrar çinde vizyona alsınlar bu sefer o geçer avatarı
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    uykucu66117 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çinin amk be
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    cyberbandit (izzet kızılhan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çinde sinemalar acik burda sokağa cikamiyoruz. Birde burdan düşün.
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    uykucu66117 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) cyberbandit
    iyice çorba oldu olaylar 😑
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Avatar'ın en çok izlenen film olma sebebi vizyona giren ilk 3 boyutlu film olması. İnsanlar meraktan gitti. Sağlam reklam yapıldı. Ben de gidip izlemeyecektim mesela. Sırf 3 boyut nasıl bir şey diye meraktan gitmiştim. Normal şartlarda Endgame çok büyük fark atardı.
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    feylosoft (Gurhan Erkal) 1 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    1950 lerden beri bircok film ara ara 3d olarak vizyona girer yeni bir teknoloji yok bu anlamda. sadece reklami cok yapildi ve ardindan birkaç sene süren bir 3d modasi başlatti.
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Başliyicam avatariza 1 milyar kere izlediniz hâlen bikmadinizmi ölüm yıllarin filmi yaa avengers nasıl geçtti
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ee keçdiyse noldu hala end game bir efsane endgame'de yeniden yayınlasınlar oda keçer keçdiysede noldu yani
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    monacomen 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir de şu takıldı kafama Çinliler niye daha önce izledikleri filmi tekrar izliyorlar ki? Zamanında Çin'de vizyona mı girememişti acaba? Dünyanın neresinde olursa olsun hele ki bu pandemi döneminde 12 yıl önce sinemada seyrettiği filmi kimse gidip tekrar izlemez hele Türkiye'de tüketim alışkanlığı ile kimse sinemaya para verip bu filmi ikinci bir defa izlemez. Çinliler niye böyle?
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    HABERİN ETİKETLERİ
    avatar, avengers: endgame ve
    4 etiket daha film gişe Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji
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