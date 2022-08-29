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    AVAX kurucusu Emin Gün Sirer, Crypto Leaks'in iddialarını reddetti

    Crypto Leaks, Ava Labs’in rakiplerine dava açarak oyaladığını ve Amerika düzenleyicilerini kandırmaya çalıştığını iddia etti. Ava Labs CEO’su Emin Gün Sirer konuyla ilgili açıklamada bulundu.
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    AVAX kurucusu Emin Gün Sirer, Crypto Leaks'in iddialarını reddett
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    CryptoLeaks tarafından paylaşılan iddialara göre Ava Labs, ABD hukuk şirketiyle AVAX ve hisse senedi karşılığında rakiplerine dava açmak için “gizli bir anlaşma” yaptı. Ancak Ava Labs CEO’su Emin Gün Sirer bu iddiaları sert bir şekilde reddetti.

    Ava Labs CEO’su Emin Gün Sirer ise yaptığı açıklamalarda bunun bir komplo teorisi olduğunu, iddia edildiği gibi yasa ve etik dışı davranışlarda bulunmadıklarını söyledi.

    Ava Labs’in CEO’su Emin Gün Sirer Twitter üzerinden şu şekilde açıklama yaptı:

    “Bu kendi çıkarına hizmet eden videolarda ve kışkırtıcı makalede iddia edilen, yasa ve etik dışı ek olarak tamamen yanlış davranışlara asla girmeyiz”

    Ayrıca Crypto Leaks, hukuk şirketi Roche Freedman’dan Amerikalı avukat Kyle Roche‘un, Ava Labs’ın CEO’su Emin Gün Sirer ve şirket COO’su Kevin Sekniqi ile olan ortaklığını ve ilişkisini kanıtladığı iddia edilen bir dizi video da yayınladı.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 2 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 3 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 5 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 5 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 5 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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