AVAX kurucusu Emin Gün Sirer, Crypto Leaks'in iddialarını reddetti

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CryptoLeaks tarafından paylaşılan iddialara göre Ava Labs, ABD hukuk şirketiyle AVAX ve hisse senedi karşılığında rakiplerine dava açmak için “gizli bir anlaşma” yaptı. Ancak Ava Labs CEO’su Emin Gün Sirer bu iddiaları sert bir şekilde reddetti.

AVAX manipülasyon mu yapıyor? 4 sa. önce eklendi

Ava Labs CEO’su Emin Gün Sirer ise yaptığı açıklamalarda bunun bir komplo teorisi olduğunu, iddia edildiği gibi yasa ve etik dışı davranışlarda bulunmadıklarını söyledi.

Ava Labs’in CEO’su Emin Gün Sirer Twitter üzerinden şu şekilde açıklama yaptı:

“Bu kendi çıkarına hizmet eden videolarda ve kışkırtıcı makalede iddia edilen, yasa ve etik dışı ek olarak tamamen yanlış davranışlara asla girmeyiz”

Ayrıca Crypto Leaks, hukuk şirketi Roche Freedman’dan Amerikalı avukat Kyle Roche‘un, Ava Labs’ın CEO’su Emin Gün Sirer ve şirket COO’su Kevin Sekniqi ile olan ortaklığını ve ilişkisini kanıtladığı iddia edilen bir dizi video da yayınladı.

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AVAX kurucusu Emin Gün Sirer, Crypto Leaks'in iddialarını reddett