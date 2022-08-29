AVAX kurucusu Emin Gün Sirer, Crypto Leaks'in iddialarını reddetti

CryptoLeaks tarafından paylaşılan iddialara göre Ava Labs, ABD hukuk şirketiyle AVAX ve hisse senedi karşılığında rakiplerine dava açmak için “gizli bir anlaşma” yaptı. Ancak Ava Labs CEO’su Emin Gün Sirer bu iddiaları sert bir şekilde reddetti.
Ava Labs CEO’su Emin Gün Sirer ise yaptığı açıklamalarda bunun bir komplo teorisi olduğunu, iddia edildiği gibi yasa ve etik dışı davranışlarda bulunmadıklarını söyledi.
Ava Labs’in CEO’su Emin Gün Sirer Twitter üzerinden şu şekilde açıklama yaptı:
“Bu kendi çıkarına hizmet eden videolarda ve kışkırtıcı makalede iddia edilen, yasa ve etik dışı ek olarak tamamen yanlış davranışlara asla girmeyiz”
Ayrıca Crypto Leaks, hukuk şirketi Roche Freedman’dan Amerikalı avukat Kyle Roche‘un, Ava Labs’ın CEO’su Emin Gün Sirer ve şirket COO’su Kevin Sekniqi ile olan ortaklığını ve ilişkisini kanıtladığı iddia edilen bir dizi video da yayınladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: