AVAX ile ilgili skandal iddia: Kripto piyasasında yeni deprem

Geçtiğimiz aylarda Terra Luna platformundaki skandal ihmallerle sarsılan ve halen daha kendine gelemeyen kripto para piyasası haftaya yeni bir skandalla başladı. Emin Gün Sirer liderliğinde geliştirilen AVAX ile ilgili şok iddialar var.
AVAX manipülasyon mu yapıyor?
Cryptoleaks adlı bir sitenin sızdırdığı video ve belgelere göre AVAX kurucusu Emin Gün Sirer, ilk günden itibaren Roche Freedman hukuk bürosu ile gizli bir ortaklık yaptı. Bu ortaklığın amacı Solana gibi rakip ağlara karşı davalar açmak ve sindirmek. Ayrıca bağımsız gibi görünerek SEC aleyhine de davalar açmak.
Sirer’in AVAX platform tokenlerinin önemli bir bölümünü Freedman’a devrettiği ifade ediliyor. Freedman bugün Binance ve Solana dahil 25 farklı organizasyona dava açmış durumda. Haliyle bu komplonun arkasında Emin Gün Sirer olduğu iddiası kripto para dünyasında büyük bir eleştiri konusu oldu.
Binance patronu skandal ile ilgili bir tweet attı ve AVAX’ı eleştirdi ancak sonrasında kaldırdı. Emin Gün Sirer ise olayın tamamen yalan olduğunu ve komplo kurulduğunu iddia ediyor. AVAX iddialar sonrasında 18$ seviyesinin de altına indi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: