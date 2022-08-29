AVAX ile ilgili skandal iddia: Kripto piyasasında yeni deprem

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Geçtiğimiz aylarda Terra Luna platformundaki skandal ihmallerle sarsılan ve halen daha kendine gelemeyen kripto para piyasası haftaya yeni bir skandalla başladı. Emin Gün Sirer liderliğinde geliştirilen AVAX ile ilgili şok iddialar var.

AVAX manipülasyon mu yapıyor?

Cryptoleaks adlı bir sitenin sızdırdığı video ve belgelere göre AVAX kurucusu Emin Gün Sirer, ilk günden itibaren Roche Freedman hukuk bürosu ile gizli bir ortaklık yaptı. Bu ortaklığın amacı Solana gibi rakip ağlara karşı davalar açmak ve sindirmek. Ayrıca bağımsız gibi görünerek SEC aleyhine de davalar açmak.

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Sirer’in AVAX platform tokenlerinin önemli bir bölümünü Freedman’a devrettiği ifade ediliyor. Freedman bugün Binance ve Solana dahil 25 farklı organizasyona dava açmış durumda. Haliyle bu komplonun arkasında Emin Gün Sirer olduğu iddiası kripto para dünyasında büyük bir eleştiri konusu oldu.

Binance patronu skandal ile ilgili bir tweet attı ve AVAX’ı eleştirdi ancak sonrasında kaldırdı. Emin Gün Sirer ise olayın tamamen yalan olduğunu ve komplo kurulduğunu iddia ediyor. AVAX iddialar sonrasında 18$ seviyesinin de altına indi.

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