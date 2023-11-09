TOGG bekleyenlere müjde: Kurasız satış başlıyor

Kurasız TOGG ne zaman?
Yapılan açıklamaya göre günlük üretim kapasitesi 280 adede çıkan TOGG otomobilimiz bu sayede 2024 yılında yıllık 80 bin üretim barajını geçecek. Artan üretim kapasitesi de TOGG bekleyenlere açık satış olarak yansıyacak.
2024 yılında ilk olarak bu yıldan kuraya girmiş 20 bin asıl talihli ve 20 bin yedek talihliye satış yapılması planlanıyor. Kura sırası tamamlandıktan sonra ise kalan 60 bin civarında TOGG otomobil Trumore uygulaması üzerinden doğrudan satışa açılacak.
Ekim ayında 3567 T10X modeli teslim eden TOGG bugüne kadar ise toplamda 9171 adede ulaştı. Elektrikli otomobil pazarında liderliğe oynayan TOGG muhtemelen önümüzdeki yıl rekor kıracak. Ayrıca sedan otomobilin de gelecek yıl piyasada olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.