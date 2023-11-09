TOGG bekleyenlere müjde: Kurasız satış başlıyor

Tam Boyutta Gör Ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, satışa başladığı Mayıs ayından bu yana pazarda iddialı bir rakip olduğunu herkese gösterdi. Sınırlı üretim nedeniyle kura usulü satış yapan TOGG gelecek yıl açık satışa geçiyor.

Kurasız TOGG ne zaman?

Yapılan açıklamaya göre günlük üretim kapasitesi 280 adede çıkan TOGG otomobilimiz bu sayede 2024 yılında yıllık 80 bin üretim barajını geçecek. Artan üretim kapasitesi de TOGG bekleyenlere açık satış olarak yansıyacak.

TOGG, Ekim ayında 3567 teslimat yaptı 1 hf. önce eklendi

2024 yılında ilk olarak bu yıldan kuraya girmiş 20 bin asıl talihli ve 20 bin yedek talihliye satış yapılması planlanıyor. Kura sırası tamamlandıktan sonra ise kalan 60 bin civarında TOGG otomobil Trumore uygulaması üzerinden doğrudan satışa açılacak.

Ekim ayında 3567 T10X modeli teslim eden TOGG bugüne kadar ise toplamda 9171 adede ulaştı. Elektrikli otomobil pazarında liderliğe oynayan TOGG muhtemelen önümüzdeki yıl rekor kıracak. Ayrıca sedan otomobilin de gelecek yıl piyasada olması bekleniyor.

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