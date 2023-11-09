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    TOGG bekleyenlere müjde: Kurasız satış başlıyor

    TOGG satın almak için kuraya girmek istemeyenler için müjdeli haber verildi. Gelecek yıldan itibaren TOGG satışları kura usulünden çıkacak ve açık satış usulüne geçecek. 
    TOGG Tam Boyutta Gör
    Ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, satışa başladığı Mayıs ayından bu yana pazarda iddialı bir rakip olduğunu herkese gösterdi. Sınırlı üretim nedeniyle kura usulü satış yapan TOGG gelecek yıl açık satışa geçiyor.

    Kurasız TOGG ne zaman?

    Yapılan açıklamaya göre günlük üretim kapasitesi 280 adede çıkan TOGG otomobilimiz bu sayede 2024 yılında yıllık 80 bin üretim barajını geçecek. Artan üretim kapasitesi de TOGG bekleyenlere açık satış olarak yansıyacak.

    2024 yılında ilk olarak bu yıldan kuraya girmiş 20 bin asıl talihli ve 20 bin yedek talihliye satış yapılması planlanıyor. Kura sırası tamamlandıktan sonra ise kalan 60 bin civarında TOGG otomobil Trumore uygulaması üzerinden doğrudan satışa açılacak.

    Ekim ayında 3567 T10X modeli teslim eden TOGG bugüne kadar ise toplamda 9171 adede ulaştı. Elektrikli otomobil pazarında liderliğe oynayan TOGG muhtemelen önümüzdeki yıl rekor kıracak. Ayrıca sedan otomobilin de gelecek yıl piyasada olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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