Marvel, yeni Avengers filmlerini bölerek üçlemeye dönüştürmeyi planlıyor

Tam Boyutta Gör Avengers: Endgame'den beri gelen en heyecan verici Marvel projesi olan Avengers: Doomsday, bu yılın sonunda izleyici ile buluşacak. Ondan bir yıl sonra ise Doomsday'in peşi sıra çekilecek olan Avengers: Secret Wars vizyona girecek. Bir yıl arayla çıkacak bu iki film, aynı Infinity War ve Endgame'de olduğu gibi birbiriyle bağlantılı bir maceranın iki parçası olacak. En azından bugüne kadar gelen bilgiler bu yöndeydi. Ancak gelen son haberler, Marvel'ın bu yeni macerayı bir üçlemeye dönüştürebileceğini gösteriyor.

Marvel'a yakın kaynaklardan aldığı duyumları paylaşan YouTuber John Rocha'nın aktardığına göre Marvel, Avengers: Secret Wars'u iki ayrı filme bölerek bu yeni macerayı bir üçlemeye dönüştürmeyi planlıyor. Marvel çizgi-romanlarının sevilen serilerinden olan Secret Wars, yan serilerle desteklenen uzunca bir hikâyeye sahip olduğu için, iki ayrı filme yetecek kadar materyal sunacağı düşünülüyor. Bu yüzden Marvel olur da filmi ikiye bölerse, bu durum hikâyenin yararına bile olabilir.

Avengers: Secret Wars'un Çekimlerine Nisan Ayında Başlanacak

Avengers ekibi önümüzdeki günlerde Doomsday'in ek çekimleri için sete dönecek. Avengers: Secret Wars'un çekimlerine ise Nisan ayında başlanması bekleniyor. Her iki filmi de daha önce Inifinity War ve Endgame'i yöneten Russo Kardeşler yönetecek.

Şubat ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 2 gün önce eklendi

Avengers: Doomsday'den bir yıl sonra gelecek olan Avengers: Secret Wars, Marvel Sinematik Evreni için bir dönüm noktası olacak. Avengers: Endgame sonrası başlayan tüm hikâyeleri büyük bir finalde bağlayacak olan Secret Wars ile birlikte evren resetlenecek ve ortak bir zaman çizgisinde buluşturulacak. Ancak Kevin Feige, bunun bir "reboot" değil bir "reset" olacağının altını çiziyor. Yani Marvel Sinematik Evreni, DC'nin yaptığı gibi sıfırdan tekrar başlatılmayacak. Ancak MCU, Avengers: Secret Wars'un ardından pek çok şeyin değiştiği yeni bir döneme girecek.

Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da, Avengers: Secret Wars ise 17 Aralık 2027'de sinemaseverlerle buluşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: