    Avengers: Doomsday'den kısa bir fragman daha geldi: Sıra Fantastic Four ve Wakandalılarda

    Heyecanla beklenen Avengers: Doomsday için kısa kısa fragmanlar yayınlamaya devam eden Marvel, bu kez de Fantastic Four ve Wakandalılara odaklanan yeni bir fragman paylaştı.

    Avengers: Doomsday'den kısa bir fragman daha geldi: Bu kez odakta Fantastic Four var Tam Boyutta Gör
    Marvel, bu yılın sonunda sinemaseverlerle buluşacak olan Avengers: Doomsday için tanıtım çalışmalarına şimdiden başladı. İlginç bir yol izleyerek filmden kısa kısa fragmanlar yayınlamayı tercih eden Marvel, bugüne kadar Captain America, Thor ve X-Men'e odaklanan fragmanlar paylaştı. Bugün o fragmanlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez odakta Fantastic Four ve Wakandalılar var.

    Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da Vizyona Girecek

    Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştiriyor. X-Men üyelerini, eski filmlerde olduğu Patrick Stewart, James Marsden, Rebecca Romijn gibi oyuncular canlandıryor. Nitekim yayınlanan yeni fragmanda da bu oyuncuları görme şansı yakalıyoruz.

    Daha önce Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler'in yönettiği filmde Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Letitia Wright gibi Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız isimler bir araya geliyor.

    Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da vizyona girecek. Ondan bir yıl sonra ise Avengers: Secret Wars gelecek.

