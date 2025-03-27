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    Anlık Bildirim

    Avengers: Doomsday'in oyuncu kadrosu açıklandı; Bazı önemli isimler kadroda yok

    Avengers yeniden toplanıyor. Marvel, bugün bir etkinlik düzenleyerek Avengers: Doomsday'de hangi karakterlerin ve oyuncuların yer alacağını açıkladı. Bazı önemli isimler kadroda yok.   
    Avengers: Doomsday Tam Boyutta Gör
    Avengers: Endgame'den beri gelen en heyecan verici Marvel projesi olan Avengers: Doomsday, bu hafta sete çıkacak. Yeni Avengers filmi, başta Robert Downey Jr. olmak üzere sevilen pek çok ismi yeniden bir araya getirecek.

    Robert Downey Jr.'ın yanı sıra Tom Holland (Spider-Man), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America) ve Fantastic Four dörtlüsünün (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach) bu filmde yer alacağı bir süredir konuşuluyordu. Ancak bunun ötesinde filmde kimlerin yer alacağı netlik kazanmamıştı. Beklenen o açıklama bugün geldi. Marvel, akşam saatlerinde bir canlı yayın başlatarak Avengers: Doomsday'in oyuncu kadrosunu resmen açıkladı. Yeni Avengers filminde rol alacak isimler şunlar olacak:

    • Paul Rudd - Ant-Man
    • Simu Liu - Shang-Chi
    • Tom Hiddleston - Loki
    • Lewis Pullman - Sentry
    • Florence Pugh - Yelena
    • Danny Ramirez - Falcon
    • Ian McKellen - Magneto
    • Sebastian Stan - Bucky
    • Winston Duke - M’Baku
    • Chris Hemsworth - Thor
    • Kelsey Grammer - Beast
    • James Marsden - Cyclops
    • Channing Tatum - Gambit
    • Wyatt Russell - U.S. Agent
    • Vanessa Kirby - Sue Storm
    • Rebecca Romijn - Mystique
    • Patrick Stewart - Profesör X
    • Alan Cumming - Nightcrawler
    • Letitia Wright - Black Panther
    • Tenoch Huerta Mejia - Namor
    • Pedro Pascal - Reed Richards
    • Hannah John-Kamen - Ghost
    • Joseph Quinn - Johnny Storm
    • David Harbour - Red Guardian
    • Robert Downey Jr - Doctor Doom
    • Ebon Moss-Bachrach - The Thing
    • Anthony Mackie - Captain America

    Avengers: Doomsday,  1 Mayıs 2026'da Vizyona Girecek

    Bu listede de görebileceğiniz üzere Avengers: Doomsday'de X-Men karakterleri de yer alıyor. Üstelik bu karakterlere eski X-Men filmlerindeki oyuncular hayat verecek. Marvel'ın bu iki evreni nasıl bir araya getireceği merak konusu.

    Daha önce gelen haberlerde Robert Downey Jr.'ın yanı sıra Chris Evans'ın da bu filmle MCU'ya geri döneceği iddia edilmişti. Ancak bugün açıklanan listede Evans'ın ismi yer almıyor. Üstelik Evans bu listede yokluğu hissedilen tek önemli isim de değil. Evans'ın yanı sıra Tom Holland ve Benedict Cumberbatch gibi bazı önemli isimler de kadroda yer almıyor. Bugün açıklanan listede olmayan başlıca isimler şunlar:

    • Tom Holland - Spider-Man
    • Mark Ruffalo - Hulk
    • Benedict Cumberbatch - Dr. Strange
    • Chris Pratt - Star-Lord
    • Brie Larson - Captain Marvel
    • Elizabeth Olsen - Scarlet Witch
    • Samuel L. Jackson - Nick Fury
    • Charlie Cox - Daredevil
    • Benedict Wong - Wong
    • Iman Vellani - Ms. Marvel
    • Jeremy Renner - Hawkeye
    • Patrick Wilson - Vision

    Daha önce Avengers: Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler'in yöneteceği Avengers: Doomsday, 1 Mayıs 2026'da gösterime girecek.

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