Avengers: Doomsday'in oyuncu kadrosu açıklandı; Bazı önemli isimler kadroda yok

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Avengers: Endgame'den beri gelen en heyecan verici Marvel projesi olan Avengers: Doomsday, bu hafta sete çıkacak. Yeni Avengers filmi, başta Robert Downey Jr. olmak üzere sevilen pek çok ismi yeniden bir araya getirecek.

Robert Downey Jr.'ın yanı sıra Tom Holland (Spider-Man), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America) ve Fantastic Four dörtlüsünün (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach) bu filmde yer alacağı bir süredir konuşuluyordu. Ancak bunun ötesinde filmde kimlerin yer alacağı netlik kazanmamıştı. Beklenen o açıklama bugün geldi. Marvel, akşam saatlerinde bir canlı yayın başlatarak Avengers: Doomsday'in oyuncu kadrosunu resmen açıkladı. Yeni Avengers filminde rol alacak isimler şunlar olacak:

Paul Rudd - Ant-Man

Simu Liu - Shang-Chi

Tom Hiddleston - Loki

Lewis Pullman - Sentry

Florence Pugh - Yelena

Danny Ramirez - Falcon

Ian McKellen - Magneto

Sebastian Stan - Bucky

Winston Duke - M’Baku

Chris Hemsworth - Thor

Kelsey Grammer - Beast

James Marsden - Cyclops

Channing Tatum - Gambit

Wyatt Russell - U.S. Agent

Vanessa Kirby - Sue Storm

Rebecca Romijn - Mystique

Patrick Stewart - Profesör X

Alan Cumming - Nightcrawler

Letitia Wright - Black Panther

Tenoch Huerta Mejia - Namor

Pedro Pascal - Reed Richards

Hannah John-Kamen - Ghost

Joseph Quinn - Johnny Storm

David Harbour - Red Guardian

Robert Downey Jr - Doctor Doom

Ebon Moss-Bachrach - The Thing

Anthony Mackie - Captain America

Avengers: Doomsday, 1 Mayıs 2026'da Vizyona Girecek

Bu listede de görebileceğiniz üzere Avengers: Doomsday'de X-Men karakterleri de yer alıyor. Üstelik bu karakterlere eski X-Men filmlerindeki oyuncular hayat verecek. Marvel'ın bu iki evreni nasıl bir araya getireceği merak konusu.

Bu yazın en heyecanla beklenen filmleri belli oldu 16 sa. önce eklendi

Daha önce gelen haberlerde Robert Downey Jr.'ın yanı sıra Chris Evans'ın da bu filmle MCU'ya geri döneceği iddia edilmişti. Ancak bugün açıklanan listede Evans'ın ismi yer almıyor. Üstelik Evans bu listede yokluğu hissedilen tek önemli isim de değil. Evans'ın yanı sıra Tom Holland ve Benedict Cumberbatch gibi bazı önemli isimler de kadroda yer almıyor. Bugün açıklanan listede olmayan başlıca isimler şunlar:

Tom Holland - Spider-Man

Mark Ruffalo - Hulk

Benedict Cumberbatch - Dr. Strange

Chris Pratt - Star-Lord

Brie Larson - Captain Marvel

Elizabeth Olsen - Scarlet Witch

Samuel L. Jackson - Nick Fury

Charlie Cox - Daredevil

Benedict Wong - Wong

Iman Vellani - Ms. Marvel

Jeremy Renner - Hawkeye

Patrick Wilson - Vision

Daha önce Avengers: Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler'in yöneteceği Avengers: Doomsday, 1 Mayıs 2026'da gösterime girecek.

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