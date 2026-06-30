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    2026'nın en beğenilen korku filmi Obsession (Saplantı), bugün dijitale geldi

    Düşük bütçeyle çekilmiş olmasına rağmen gişede adeta fırtınalar estiren ve pek çok kişi tarafından "2026'nın en iyi korku filmi" olarak değerlendirilen Obsession (Saplantı), bugün dijitale geldi.

    2026'nın en beğenilen korku filmi Obsession, dijitale geldi Tam Boyutta Gör
    Sinema dünyası adına bu yılın en büyük sürprizi Obsession (Saplantı) oldu. YouTube çıkışlı genç bir yönetmen olan Curry Barker'ın çektiği düşük bütçeli bu korku filmi, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar başarılı oldu. Bütçesi 1 milyon doları bile bulmayan Obsession, gişede adeta fırtınlar estirdi ve dünya genelinde 371 milyon dolar hasılat yaparak kırılması zor bir rekora imza attı.

    Üstelik filmin başarısı sadece gişe performansıyla da sınırlı değil. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden son derece yüksek puanlar alan Obsession, pek çok kişi tarafından "2026'nın en iyi korku filmi" olarak değerlendiriliyor.

    Obsession, Artık Ev Sinemasında İzlenebiliyor

    Kulaktan kulağa yayılan bu övgüler sayesinde başarısı katlanarak büyüyen Obsession, artık internet üzerinden de izlenebiliyor. Gişedeki yolculuğunu artık tamamlayan film, bugün itibarıyla öde-izle servislerine geldi. Bu filmi evde izlemek isteyenler, artık iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler gibi platformlar üzerinden filmi kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    Obsession, hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak için gizemli bir yönteme başvuran genç bir kadına odaklanıyor. Genç kadın dilediğini elde etse de kısa süre sonra bu dileğin karanlık bir bedeli olduğunu keşfediyor.

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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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