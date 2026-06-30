2026'nın en beğenilen korku filmi Obsession (Saplantı), bugün dijitale geldi

Üstelik filmin başarısı sadece gişe performansıyla da sınırlı değil. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden son derece yüksek puanlar alan Obsession, pek çok kişi tarafından "2026'nın en iyi korku filmi" olarak değerlendiriliyor.
Obsession, Artık Ev Sinemasında İzlenebiliyor
Kulaktan kulağa yayılan bu övgüler sayesinde başarısı katlanarak büyüyen Obsession, artık internet üzerinden de izlenebiliyor. Gişedeki yolculuğunu artık tamamlayan film, bugün itibarıyla öde-izle servislerine geldi. Bu filmi evde izlemek isteyenler, artık iTunes, Amazon Video, Google Play Filmler gibi platformlar üzerinden filmi kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
Obsession, hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak için gizemli bir yönteme başvuran genç bir kadına odaklanıyor. Genç kadın dilediğini elde etse de kısa süre sonra bu dileğin karanlık bir bedeli olduğunu keşfediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş