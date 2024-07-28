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    Anlık Bildirim

    Avengers: Doomsday resmen duyuruldu; Robert Downey Jr. geri dönüyor

    Yeni Avengers filmleri resmen duyuruldu. İptal edilen Avengers: Kang Dynasty'nin yerini Avengers: Doomsday alacak. Robert Downey Jr., Dr. Doom rolüyle Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönecek.
    Avengers: Doomsday resmen duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Şu sıralar San Diego'da gerçekleşen Comic-Con fuarının en heyecanla beklenen paneli olan Marvel paneli bu gece gerçekleşti. Panelin neredeyse tamamını Captain America: Brave New World, Thunderbolts ve Fantastic Four filmlerinin tanıtımına ayıran Marvel, asıl bombayı ise en sona sakladı. Artık panel bitti sanılırken sahneye Russo Kardeşler geldi. Avengers: Infinity War ve Endgame'in yönetmenleri olan Russo Kardeşler'in üst üste çekilecek iki yeni Avengers filmini de yöneteceği duyuruldu.

    İlki 2026'da, ikincisi 2027'de çıkacak yeni Avengers filmleri ilk duyurulduğunda, bunlardan ilkinin The Kang Dynasty, ikincisinin ise The Secret Wars olacağı duyurulmuştu. Ancak zamanla planlar değişti ve Marvel, Kang hikâyesinden uzaklaştı. Onun yerini neyin alacağı merak konusuydu. Marvel, bu soruyu az önce cevapladı ve Kang Dynasty'nin yerini Avengers: Doomsday'in alacağını açıkladı.

    Avengers: Doomsday'de Dr. Doom'u Robert Downey Jr. Canlandıracak

    Avengers: Doomsday, isminden ve paylaşılan ilk logosundan da anlaşılacağı üzere Dr. Doom'u Marvel Sinematik Evreni'ne dâhil eden film olacak. Marvel Sinematik Evreni'nde Dr. Doom'u canlandıracak isimse Robert Downey Jr. olacak.

    Avengers: Endgame ile birlikte Marvel Sinematik Evreni'ne veda eden Robert Downey Jr. böylece MCU'ya geri dönmüş olacak ama bu dönüş Marvel hayranlarının beklediğinden oldukça farklı olacak. Downey Jr.'ın başka bir evrenden gelen ve tanıdığımız hâlinin aksine kötü olan bir Tony Stark olarak Dr. Doom rolüne bürüneceği düşünülüyor. Ancak bu dönüşümün nasıl yaşanacağına dair detaylar şimdilik paylaşılmadı.

    Avengers: Doomsday, 2026'nın mayıs ayında, Avengers: Secret Wars ise 2027'nin mayıs ayında vizyona girecek.

    Avengers: Doomsday resmen duyuruldu Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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