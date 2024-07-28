Avengers: Doomsday resmen duyuruldu; Robert Downey Jr. geri dönüyor

İlki 2026'da, ikincisi 2027'de çıkacak yeni Avengers filmleri ilk duyurulduğunda, bunlardan ilkinin The Kang Dynasty, ikincisinin ise The Secret Wars olacağı duyurulmuştu. Ancak zamanla planlar değişti ve Marvel, Kang hikâyesinden uzaklaştı. Onun yerini neyin alacağı merak konusuydu. Marvel, bu soruyu az önce cevapladı ve Kang Dynasty'nin yerini Avengers: Doomsday'in alacağını açıkladı.
Avengers: Doomsday'de Dr. Doom'u Robert Downey Jr. Canlandıracak
Avengers: Doomsday, isminden ve paylaşılan ilk logosundan da anlaşılacağı üzere Dr. Doom'u Marvel Sinematik Evreni'ne dâhil eden film olacak. Marvel Sinematik Evreni'nde Dr. Doom'u canlandıracak isimse Robert Downey Jr. olacak.
Avengers: Endgame ile birlikte Marvel Sinematik Evreni'ne veda eden Robert Downey Jr. böylece MCU'ya geri dönmüş olacak ama bu dönüş Marvel hayranlarının beklediğinden oldukça farklı olacak. Downey Jr.'ın başka bir evrenden gelen ve tanıdığımız hâlinin aksine kötü olan bir Tony Stark olarak Dr. Doom rolüne bürüneceği düşünülüyor. Ancak bu dönüşümün nasıl yaşanacağına dair detaylar şimdilik paylaşılmadı.
Avengers: Doomsday, 2026'nın mayıs ayında, Avengers: Secret Wars ise 2027'nin mayıs ayında vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.