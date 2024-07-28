Avengers: Doomsday resmen duyuruldu; Robert Downey Jr. geri dönüyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Şu sıralar San Diego'da gerçekleşen Comic-Con fuarının en heyecanla beklenen paneli olan Marvel paneli bu gece gerçekleşti. Panelin neredeyse tamamını Captain America: Brave New World, Thunderbolts ve Fantastic Four filmlerinin tanıtımına ayıran Marvel, asıl bombayı ise en sona sakladı. Artık panel bitti sanılırken sahneye Russo Kardeşler geldi. Avengers: Infinity War ve Endgame'in yönetmenleri olan Russo Kardeşler'in üst üste çekilecek iki yeni Avengers filmini de yöneteceği duyuruldu.

İlki 2026'da, ikincisi 2027'de çıkacak yeni Avengers filmleri ilk duyurulduğunda, bunlardan ilkinin The Kang Dynasty, ikincisinin ise The Secret Wars olacağı duyurulmuştu. Ancak zamanla planlar değişti ve Marvel, Kang hikâyesinden uzaklaştı. Onun yerini neyin alacağı merak konusuydu. Marvel, bu soruyu az önce cevapladı ve Kang Dynasty'nin yerini Avengers: Doomsday'in alacağını açıkladı.

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Avengers: Doomsday'de Dr. Doom'u Robert Downey Jr. Canlandıracak

Avengers: Doomsday, isminden ve paylaşılan ilk logosundan da anlaşılacağı üzere Dr. Doom'u Marvel Sinematik Evreni'ne dâhil eden film olacak. Marvel Sinematik Evreni'nde Dr. Doom'u canlandıracak isimse Robert Downey Jr. olacak.

Avengers: Endgame ile birlikte Marvel Sinematik Evreni'ne veda eden Robert Downey Jr. böylece MCU'ya geri dönmüş olacak ama bu dönüş Marvel hayranlarının beklediğinden oldukça farklı olacak. Downey Jr.'ın başka bir evrenden gelen ve tanıdığımız hâlinin aksine kötü olan bir Tony Stark olarak Dr. Doom rolüne bürüneceği düşünülüyor. Ancak bu dönüşümün nasıl yaşanacağına dair detaylar şimdilik paylaşılmadı.

Avengers: Doomsday, 2026'nın mayıs ayında, Avengers: Secret Wars ise 2027'nin mayıs ayında vizyona girecek.

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