Avrupa Birliği uçaklardaki maske yasağını kaldırıyor

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Aşılamanın yaygınlaşması ve Omicron varyantının hafif etki göstermesi nedeniyle Avrupa’daki pek çok Covid-19 kısıtlaması kalktı. Uçak seyahatlerindeki maske yasağı ise devam ediyordu. Şimdi de 16 Mayıs’tan itibaren uçuşlardaki maske yasağı kalkıyor.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 16 Mayıs’tan itibaren uçaklarda ve havalimanlarında maske zorunluluğunun kaldırılmasını tavsiye etti. Bu sayede Avrupa Birliği ülkeleri, uçaklardaki maske yasağını kaldırılabilecek. Kronik rahatsızlığı olan veya bağışıklık sistemi zayıf olan yolcular için maske yasağı devam edecek.

Kalkış ve varış ülkelerindeki kısıtlamalara uyulması gerektiği belirtildi. Maske kısıtlaması olan ülkeye yapılacak uçuşlarda maske takılması istenebilir. Ayrıca hava yolu şirketleri de maske yasağını uygulama konusunda kendi kararını verebilecek.

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EASA ve ECDC’nin bu kararını uygulamak için henüz ülkelerden resmi açıklama gelmedi ancak bugüne kadarki tavsiye kararlarının neredeyse tamamına uyuldu. Maske yasağının kaldırılması hakkında konuşan EASA Direktörü Patrick Ky, "Avrupa genelinde ulusal makamların toplu ulaşım hakkında uyguladığı gerekliliklerdeki değişime uygun olarak, gelecek haftadan itibaren uçak seyahatlerinde yüz maskeleri zorunlu olmayabilecek." ifadesini kullandı.

Türkiye’deki uçuşlarda maske yasağı ne zaman kalkacak?

Türkiye’de günlük vaka sayısı 1.000’in altına düştüğünde uçaklardaki ve toplu taşımadaki maske yasağı kalkacak.

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Avrupa Birliği, uçuşlardaki maske yasağını kaldırıyor