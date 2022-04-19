Çin'de yaşanan Covid-19 karantinaları iPhone üretimini etkileyebilir

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Çin’de artmaya başlayan Covid-19 karantinaları iPhone üretimini etkileyebilir. Bloomberg tarafından bildirilenlere göre Foxconn’un en büyük iPhone montaj fabrikasının bulunduğu Çin’in Zhengzhou Havaalanı Ekonomi Bölgesi’ndeki belirli alanlar, çalışanların zorunlu Covid-19 testinden geçmeye başlaması sonrasında karantinaya alındı.

Karantinalar artıyor

Geçtiğimiz ay Foxconn, Çin’de yaşanan sokağa çıkma yasakları sebebiyle Shenzhen tesisinde üretimi birkaç günlüğüne durdurmak zorunda kaldı. Ve şimdi, artan COVID vakaları nedeniyle benzer bir olayın tekrar yaşanabileceği düşünülüyor. Zira günümüzde Macbook üretiminde bir eksiklik söz konusu ve artışa geçen yerel kilitlenmeler, üretimde sorunların artmasına neden olabilir.

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Uygulanan karantinaların iPhone üretimini hangi oranda etkileyeceği henüz bilinmiyor ancak COVID-19 salgınının yarı iletken ve teknoloji endüstrisine büyük bir darbe vurmaya devam ettiğini söyleyebiliriz.

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