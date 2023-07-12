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    Avrupa’dan Broadcom'un 61 milyar dolarlık VMware satın alımına yeşil ışık

    ABD'li yonga üreticisi Broadcom’un bulut bilişim firması VMware'i satın alma girişimine Avrupa’dan onay çıktı. Bu anlaşma, Broadcom'un şimdiye kadarki en büyük anlaşması olacak.
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    Avrupa, Broadcom'un rekor VMware satın alımına yeşil ışık yaktı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu, Broadcom'un sanallaştırma yazılımı devi VMware için yaptığı 61 milyar dolarlık teklifi, Broadcom'un erişim ve birlikte çalışabilirlikle ilgili devam eden bazı taahhütleri yerine getirmesi şartıyla resmen onayladı. Broadcom'un şimdiye kadarki en büyük anlaşması olan bu anlaşma, yonga üreticisinin kurumsal yazılım alanında genişlemesine yardımcı olacak.

    Tüm zamanların en büyük teknoloji satın almaları arasında yer alan bu devasa anlaşmanın, geçen yıl Mayıs ayında duyurulduğunda düzenleyici kurumların incelemesine maruz kalacağı oldukça aşikardı. Avrupa, Aralık ayında rekabet endişelerini gerekçe göstererek derinlemesine bir soruşturma başlatırken benzer bir adım İngiltere’den Mart ayında gelmişti. Bu arada ABD'deki Federal Ticaret Komisyonu (FTC) da şu anda anlaşmayı soruşturuyor.

    Tarihin en büyük satın alımlarından biri

    Avrupa, Broadcom'un rekor VMware satın alımına yeşil ışık yaktı Tam Boyutta Gör
    Broadcom'un VMware'e olan ilgisi, kurumsal altyapı yazılımlarına daha derinlemesine uzanarak donanımın ötesine geçme arzusundan kaynaklanıyor. Avrupa Komisyonu’nun temel endişesi, fiber kanal ana bilgisayar veri yolu adaptörleri, depolama adaptörleri ve ağ arayüz kartları (Broadcom'un sağladığı) gibi donanımlarla çalışan sanallaştırma yazılımı sağlayan VMware'i satın almanın, Broadcom'un halihazırda faaliyet gösterdiği donanım pazarlarındaki rekabeti kısıtlayabileceğiydi.

    Basitçe ifade etmek gerekirse, Avrupa Komisyonu, Broadcom'un VMware'in yazılımı ile endüstrideki Marvell gibi rakiplerinin rekabetini kıracağından endişe ediyordu. Bu nedenle Avrupa Komisyonu anlaşmayı onaylamak için bunu şartlardan biri haline getirdi. Broadcom, rakip donanım şirketlerinin (yani Marvell'in) VMware'in sanallaştırma yazılımından yararlanmasına olanak tanıyan "API'ler, materyaller, araçlar ve teknik destek" ile ilgili garantili erişim ve birlikte çalışabilirlik sağlamak zorunda olacak. Hem de Broadcom ile aynı şartlarda.

    Verilen taahhüt önümüzdeki on yıl için geçerli ve Avrupa Komisyonu'nun doğrudan denetimi altında olacak. Avrupa'nın bu anlaşmayı onaylamış olması, başka yerlerde neler olacağının habercisi olabilir, ancak son zamanlarda yapılan diğer düzenleyici soruşturmalarda gördüğümüz gibi bu kesin olmaktan uzak. Belki de en dikkate değer olanı, İngiltere'de engellenen, Avrupa'da ve dün ABD’de onaylanan Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision satın alımıdır.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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