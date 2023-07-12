Activision anlaşmasını engelleyen İngiltere’den Microsoft’a yeşil ışık

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), daha önce aldığı karar ile Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasını engellemişti. Kurum şimdi ise satın alıma yeşil ışık yakıyor. CMA’nın duyurusu, Microsoft'un Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile girdiği mahkeme mücadelesini kazanmasının sonrasında ABD’de Activision Blizzard'ı satın almasına izin verilmesi haberinin ardından geldi.
İngiltere’den Microsoft’a yeşil ışık
Yapılan duyuruda bir CMA sözcüsü, "Microsoft'un raporumuzda belirtilen endişeleri giderecek şekilde yeniden yapılandırılmasına yönelik her türlü teklifini değerlendirmeye hazırız. Bu teklifler üzerinde çalışmaya öncelik verebilmek için Microsoft ve Activision, Birleşik Krallık'taki davanın durdurulmasının kamu yararına olacağı konusunda CMA ile mutabık kaldılar ve tüm taraflar Rekabet Temyiz Mahkemesine bu yönde ortak bir başvuruda bulundular." ifadelerini kullandı.
Microsoft Başkanı Brad Smith, bunun en doğru yol olduğunu söyleyerek şu açıklamayı yaptı: “ABD'de bugün alınan mahkeme kararının ardından, artık odak noktamız İngiltere'ye dönüyor. CMA'nın endişelerine nihai olarak katılmamakla birlikte, bu endişeleri CMA için kabul edilebilir bir şekilde ele almak için işlemin nasıl değiştirilebileceğini değerlendiriyoruz."
18 Temmuz’a kadar sonuçlanması bekleniyor
Bu tarih önemli çünkü Microsoft ile Activision Blizzard arasındaki birleşme anlaşmasının süresi 18 Temmuz'da sona erecek. Bu tarihten sonra Activision Blizzard, eğer isterse 3 milyar dolarlık bir fesih ücreti ile anlaşmadan ayrılabilir. Dolayısıyla Microsoft, 28 Temmuz’dan önce yasal işlemleri halletmek istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)