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    Activision anlaşmasını engelleyen İngiltere’den Microsoft’a yeşil ışık

    Birleşik Krallık, bir süre önce Microsoft’un Activision anlaşmasını engelleme kararı almıştı. Ancak ABD’nin anlaşmayı onaylamasının ardından Birleşik Krallık, satın alıma şimdi yeşil ışık yakıyor.
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    İngiltere, Microsoft’un Activision anlaşmasına yeşil ışık yaktı Tam Boyutta Gör

    Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), daha önce aldığı karar ile Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasını engellemişti. Kurum şimdi ise satın alıma yeşil ışık yakıyor. CMA’nın duyurusu, Microsoft'un Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile girdiği mahkeme mücadelesini kazanmasının sonrasında ABD’de Activision Blizzard'ı satın almasına izin verilmesi haberinin ardından geldi.

    İngiltere’den Microsoft’a yeşil ışık

    Yapılan duyuruda bir CMA sözcüsü, "Microsoft'un raporumuzda belirtilen endişeleri giderecek şekilde yeniden yapılandırılmasına yönelik her türlü teklifini değerlendirmeye hazırız. Bu teklifler üzerinde çalışmaya öncelik verebilmek için Microsoft ve Activision, Birleşik Krallık'taki davanın durdurulmasının kamu yararına olacağı konusunda CMA ile mutabık kaldılar ve tüm taraflar Rekabet Temyiz Mahkemesine bu yönde ortak bir başvuruda bulundular." ifadelerini kullandı.

    Microsoft Başkanı Brad Smith, bunun en doğru yol olduğunu söyleyerek şu açıklamayı yaptı: “ABD'de bugün alınan mahkeme kararının ardından, artık odak noktamız İngiltere'ye dönüyor. CMA'nın endişelerine nihai olarak katılmamakla birlikte, bu endişeleri CMA için kabul edilebilir bir şekilde ele almak için işlemin nasıl değiştirilebileceğini değerlendiriyoruz."

    18 Temmuz’a kadar sonuçlanması bekleniyor

    İngiltere, Microsoft’un Activision anlaşmasına yeşil ışık yaktı Tam Boyutta Gör
    Nisan ayında CMA, 69 milyar dolarlık anlaşmanın yeni oluşmakta olan bulut oyun pazarı üzerindeki etkisine ilişkin endişeler nedeniyle satın alımı engellediğini duyurmuştu. Microsoft, Birleşik Krallık’da bu karara itiraz ederek temyiz sürecini başlatmıştı. Ancak bu hamle sonucunda kararın 28 Temmuz tarihinde yapılacak olan duruşmada sonuçlanacağı duyurulmuştu.

    Bu tarih önemli çünkü Microsoft ile Activision Blizzard arasındaki birleşme anlaşmasının süresi 18 Temmuz'da sona erecek. Bu tarihten sonra Activision Blizzard, eğer isterse 3 milyar dolarlık bir fesih ücreti ile anlaşmadan ayrılabilir. Dolayısıyla Microsoft, 28 Temmuz’dan önce yasal işlemleri halletmek istiyor.

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    mk148a 5 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 6 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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