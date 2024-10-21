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    Eylül'de küresel elektrikli otomobil satışlarında rekor kırıldı: İşte rakamlar

    Eylül ayında küresel elektrikli araç satışları, Çin'in önderliğinde rekor kırarak 1,7 milyon adede ulaştı. Çin, 1,1 milyon satış rakamıyla açık ara lider durumda bulunuyor. 
    Eylül'de küresel elektrikli otomobil satışlarında rekor kırıldı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde elektrikli otomobillerin üzerinde kara bulutlar var gibi gözükse de, Eylül ayında küresel elektrikli araç satışları, Çin'in önderliğinde rekor kırarak 1,7 milyon adede ulaştı. 

    Elektrikli araç satışlarında Çin açık ara lider

    İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion'ın yayımladığı verilere göre, dünya çapında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışları %30,5 artarak 1,7 milyon adet olarak gerçekleşti. Çin, geçtiğimiz seneye göre %45 artışla 1,1 milyon satış rakamına ulaşarak açık ara liderliğini sürdürdü. Eylül ayı, Çin'in üst üste yedinci kez milyon satış rakamını geçtiği ay oldu.

    Dünyanın geri kalanında ise elektrikli araç satışları daha düz bir seyir izledi. Kuzey Amerika'da satışlar %4,3 artarak 150 bine, Avrupa'da ise %4,2 artışla 300 binin üzerine çıktı. Özellikle İngiltere'de gerçekleşen %24 artış dikkat çekiciydi.

    Yılın ilk dokuz ayında ise geçtiğimiz seneye göre %22 artışla 11,5 milyon adet tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satış gerçekleşti. Bölgelere göre baktığımızda, Ocak-Eylül döneminde Çin'de satışların %35 artarak 7,2 milyona ulaştığını, ABD ile Kanada'da ise %10 artışla 1,3 milyona çıktığını görüyoruz. Avrupa'da ise yılın ilk 9 ayında %4 düşüşle 2,2 milyon elektrikli araç satıldı. Dünyanın geri kalanında da %25 artışla 900 bin elektrikli araç satışı gerçekleşti.

    Rho Motion Veri Yöneticisi Charles Lester verilere ilişkin değerlendirmesinde, Eylül'de elektrikli araç satışlarının rekor kırmasının sektöre yeni bir umut getirdiğini belirtti. Ulaştırma sektöründe elektrifikasyonun kaçınılmaz olduğunu söyleyen Lester, "Dünyanın birçok yerinde son zamanlarda yaşanan yavaşlama şüphe tohumları ekmişti, ancak bunlar artık geride kalmaya başladı." dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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