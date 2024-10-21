Eylül'de küresel elektrikli otomobil satışlarında rekor kırıldı: İşte rakamlar

Elektrikli araç satışlarında Çin açık ara lider
İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion'ın yayımladığı verilere göre, dünya çapında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışları %30,5 artarak 1,7 milyon adet olarak gerçekleşti. Çin, geçtiğimiz seneye göre %45 artışla 1,1 milyon satış rakamına ulaşarak açık ara liderliğini sürdürdü. Eylül ayı, Çin'in üst üste yedinci kez milyon satış rakamını geçtiği ay oldu.
Dünyanın geri kalanında ise elektrikli araç satışları daha düz bir seyir izledi. Kuzey Amerika'da satışlar %4,3 artarak 150 bine, Avrupa'da ise %4,2 artışla 300 binin üzerine çıktı. Özellikle İngiltere'de gerçekleşen %24 artış dikkat çekiciydi.
Yılın ilk dokuz ayında ise geçtiğimiz seneye göre %22 artışla 11,5 milyon adet tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satış gerçekleşti. Bölgelere göre baktığımızda, Ocak-Eylül döneminde Çin'de satışların %35 artarak 7,2 milyona ulaştığını, ABD ile Kanada'da ise %10 artışla 1,3 milyona çıktığını görüyoruz. Avrupa'da ise yılın ilk 9 ayında %4 düşüşle 2,2 milyon elektrikli araç satıldı. Dünyanın geri kalanında da %25 artışla 900 bin elektrikli araç satışı gerçekleşti.
Rho Motion Veri Yöneticisi Charles Lester verilere ilişkin değerlendirmesinde, Eylül'de elektrikli araç satışlarının rekor kırmasının sektöre yeni bir umut getirdiğini belirtti. Ulaştırma sektöründe elektrifikasyonun kaçınılmaz olduğunu söyleyen Lester, "Dünyanın birçok yerinde son zamanlarda yaşanan yavaşlama şüphe tohumları ekmişti, ancak bunlar artık geride kalmaya başladı." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)