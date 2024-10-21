Eylül'de küresel elektrikli otomobil satışlarında rekor kırıldı: İşte rakamlar

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde elektrikli otomobillerin üzerinde kara bulutlar var gibi gözükse de, Eylül ayında küresel elektrikli araç satışları, Çin'in önderliğinde rekor kırarak 1,7 milyon adede ulaştı.

Elektrikli araç satışlarında Çin açık ara lider

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion'ın yayımladığı verilere göre, dünya çapında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışları %30,5 artarak 1,7 milyon adet olarak gerçekleşti. Çin, geçtiğimiz seneye göre %45 artışla 1,1 milyon satış rakamına ulaşarak açık ara liderliğini sürdürdü. Eylül ayı, Çin'in üst üste yedinci kez milyon satış rakamını geçtiği ay oldu.

Dünyanın geri kalanında ise elektrikli araç satışları daha düz bir seyir izledi. Kuzey Amerika'da satışlar %4,3 artarak 150 bine, Avrupa'da ise %4,2 artışla 300 binin üzerine çıktı. Özellikle İngiltere'de gerçekleşen %24 artış dikkat çekiciydi.

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Yılın ilk dokuz ayında ise geçtiğimiz seneye göre %22 artışla 11,5 milyon adet tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satış gerçekleşti. Bölgelere göre baktığımızda, Ocak-Eylül döneminde Çin'de satışların %35 artarak 7,2 milyona ulaştığını, ABD ile Kanada'da ise %10 artışla 1,3 milyona çıktığını görüyoruz. Avrupa'da ise yılın ilk 9 ayında %4 düşüşle 2,2 milyon elektrikli araç satıldı. Dünyanın geri kalanında da %25 artışla 900 bin elektrikli araç satışı gerçekleşti.

Rho Motion Veri Yöneticisi Charles Lester verilere ilişkin değerlendirmesinde, Eylül'de elektrikli araç satışlarının rekor kırmasının sektöre yeni bir umut getirdiğini belirtti. Ulaştırma sektöründe elektrifikasyonun kaçınılmaz olduğunu söyleyen Lester, "Dünyanın birçok yerinde son zamanlarda yaşanan yavaşlama şüphe tohumları ekmişti, ancak bunlar artık geride kalmaya başladı." dedi.

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Eylül'de küresel elektrikli otomobil satışlarında rekor kırıldı