İsviçre'deki bu mobil köprüyle, yol çalışmalarındaki trafik çilesi sona eriyor

Köprünün birçok faydası mevcut
Karayollarında yol çalışmaları sürücüler için her zaman sıkıntılı olmuştur. Tek şeritte bile çalışma olsa, yeri geldiğinde iki şeritin kapatılması sebebiyle yoğun trafik oluşabiliyor. İsviçre'in geliştirdiği bu akıllıca sistem, yol yapım çalışmalarını güvenli hale getirip kolaylaştırmasının yanında, trafiğin de aksamamasını sağlıyor. Üstelik çalışanlar için güneş, yağmur gibi çevre etkilerinden korunaklı bir çalışma ortamı yaratıyor.
ASTRA Köprüsü'nün kurulması karayolu trafiğinin bir miktar kapatılmasını gerektiriyor. Ancak, fazla trafiğin olmadığı haftasonu veya gece saatlerinde kurulum gerçekleştrilerek hızlıca hazır hale getirmek mümkün.
Yapının her iki tarafında araçların üst geçite çıkabilmesi için rampalar yer alıyor. 257 metre uzunluğa sahip köprünün genişliğiyse 7,57 metre. Böylece sahip olduğu iki şerit ile trafiğin akması sağlanıyor. Kurallara göre araçlar köprüden azami 60 km/saat hız ile geçebiliyor. Yol üzerindeki bir kesimde çalışma bittiğinde, köprü hidrolik kollar ile kaldırılarak tekerlekler üzerinde öne doğru hareket edebiliyor. Kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtalar ile de uyumlu olan köprü, yol çalışmasına ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.