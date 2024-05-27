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    Anlık Bildirim

    İsviçre'deki bu mobil köprüyle, yol çalışmalarındaki trafik çilesi sona eriyor

    İsviçre'de otoyolda yol çalışmaları yapılırken trafiğin aksamadan devam etmesi için mobil köprü geliştirildi. Bu akıllı çözüm, aynı zamanda yol çalışmalarını da kolaylaştırıyor.
    Mobil köprüyle, yol çalışmalarındaki trafik çilesi sona eriyor
    İsviçre'de otoyolda yol çalışmaları yapılırken trafiğin aksamadan devam etmesi için mobil köprü geliştirildi. İsviçre Federal Karayolları Ofisi tarafından geliştirilen ASTRA isimli mobil ve modüler köprü, yol çalışmasının yapılacağı yere kurularak trafiğin yukarıdan akmasını sağlarken, aşağıda da çalışmaların yapılabilmesine olanak tanıyor.

    Köprünün birçok faydası mevcut

    Karayollarında yol çalışmaları sürücüler için her zaman sıkıntılı olmuştur. Tek şeritte bile çalışma olsa, yeri geldiğinde iki şeritin kapatılması sebebiyle yoğun trafik oluşabiliyor. İsviçre'in geliştirdiği bu akıllıca sistem, yol yapım çalışmalarını güvenli hale getirip kolaylaştırmasının yanında, trafiğin de aksamamasını sağlıyor. Üstelik çalışanlar için güneş, yağmur gibi çevre etkilerinden korunaklı bir çalışma ortamı yaratıyor.

    ASTRA Köprüsü'nün kurulması karayolu trafiğinin bir miktar kapatılmasını gerektiriyor. Ancak, fazla trafiğin olmadığı haftasonu veya gece saatlerinde kurulum gerçekleştrilerek hızlıca hazır hale getirmek mümkün.

    Mobil köprüyle, yol çalışmalarındaki trafik çilesi sona eriyor Tam Boyutta Gör

    Yapının her iki tarafında araçların üst geçite çıkabilmesi için rampalar yer alıyor. 257 metre uzunluğa sahip köprünün genişliğiyse 7,57 metre. Böylece sahip olduğu iki şerit ile trafiğin akması sağlanıyor. Kurallara göre araçlar köprüden azami 60 km/saat hız ile geçebiliyor. Yol üzerindeki bir kesimde çalışma bittiğinde, köprü hidrolik kollar ile kaldırılarak tekerlekler üzerinde öne doğru hareket edebiliyor. Kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtalar ile de uyumlu olan köprü, yol çalışmasına ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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