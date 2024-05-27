İsviçre'deki bu mobil köprüyle, yol çalışmalarındaki trafik çilesi sona eriyor

İsviçre'de otoyolda yol çalışmaları yapılırken trafiğin aksamadan devam etmesi için mobil köprü geliştirildi. İsviçre Federal Karayolları Ofisi tarafından geliştirilen ASTRA isimli mobil ve modüler köprü, yol çalışmasının yapılacağı yere kurularak trafiğin yukarıdan akmasını sağlarken, aşağıda da çalışmaların yapılabilmesine olanak tanıyor.

Köprünün birçok faydası mevcut

Karayollarında yol çalışmaları sürücüler için her zaman sıkıntılı olmuştur. Tek şeritte bile çalışma olsa, yeri geldiğinde iki şeritin kapatılması sebebiyle yoğun trafik oluşabiliyor. İsviçre'in geliştirdiği bu akıllıca sistem, yol yapım çalışmalarını güvenli hale getirip kolaylaştırmasının yanında, trafiğin de aksamamasını sağlıyor. Üstelik çalışanlar için güneş, yağmur gibi çevre etkilerinden korunaklı bir çalışma ortamı yaratıyor.

ASTRA Köprüsü'nün kurulması karayolu trafiğinin bir miktar kapatılmasını gerektiriyor. Ancak, fazla trafiğin olmadığı haftasonu veya gece saatlerinde kurulum gerçekleştrilerek hızlıca hazır hale getirmek mümkün.

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Yapının her iki tarafında araçların üst geçite çıkabilmesi için rampalar yer alıyor. 257 metre uzunluğa sahip köprünün genişliğiyse 7,57 metre. Böylece sahip olduğu iki şerit ile trafiğin akması sağlanıyor. Kurallara göre araçlar köprüden azami 60 km/saat hız ile geçebiliyor. Yol üzerindeki bir kesimde çalışma bittiğinde, köprü hidrolik kollar ile kaldırılarak tekerlekler üzerinde öne doğru hareket edebiliyor. Kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtalar ile de uyumlu olan köprü, yol çalışmasına ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabiliyor.

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Mobil köprüyle, yol çalışmalarındaki trafik çilesi sona eriyor