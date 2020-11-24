Yeni Toyota Yaris Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Geçtiğimiz yıl 'sınıfının en güvenli aracı' iddiasıyla tanıtılan yeni nesil Toyota Yaris Türkiye'de satışa sunuldu. Dinamik tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çeken yeni Toyota Yaris fiyatı 209.100 TL'den başlıyor.
Yeni Toyota Yaris, Türkiye'de benzinli ve hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle tercih edilebilecek. Yaris Hybrid'de Dream, Flame ve Passion olmak üzere üç farklı donanım seviyesi mevcut. Yeni Yaris'in benzinli versiyonu ise dört farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.İlginizi Çekebilir Yeni nesil Nissan Note Japonya'da tanıtıldı
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Yeni Toyota Yaris'in hibrit sistemi 1.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motor, 80 beygirlik elektrik motoru ve lityum iyon bataryadan meydana geliyor. Genel verimliliği yüzde 20 artırılan ve gücü 116 beygire yükseltilen sistemde sadece elektrik motoruyla yapılan sürüşlerde artık 130 km/s hıza çıkılabiliyor. Elektrik desteği bulunmayan benzinli versiyon ise 125 beygir güç üretiyor.
Yeni Toyota Yaris, markanın TNGA platform ailesinin bu segment için hazırlanan GA-B kod adlı versiyonu üzerine inşa edildi. Uzunluğu 5 mm azalan Yaris’in aks mesafesi ve genişliğinde 50’şer mm artış yaşandı. Bu sayede hem daha geniş bir alan sunan hem de yolda daha şık görünen yeni Toyota Yaris’in yüksekliği de 40 mm azaltılarak daha sportif bir profile ulaştı. Selefine göre 50 kg hafifleyen Yaris'in bagaj hacmi de 286 litre.
Yeni Toyota Yaris, premium LED farları, TFT çok fonksiyonlu gösterge ekranı, ön cama yansıtmalı renkli Head-Up Display, 8 inç ekrana sahip Toyota Touch 2 multimedye sistemi ve kablosuz şarj ünitesi gibi donanımlarıyla dikkat çekiyor. Güvenlik tarafında ise üst paketlere doğru çıkıldıkça Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Akıllı Şerit Takip Sistemi, Yorgunluk Tespit Sistemi ve Geri Görüş kamerası gibi standart donanımlar görmekteyiz.
Yeni Toyota Yaris fiyat listesi şöyle:
|Benzinli
|Fiyat
|1.5 Dream Multidrive S
|209.100 TL
|1.5 Dream X-Pack Multidrive S
|218.100 TL
|1.5 Flame Multidrive S
|221.600 TL
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|230.600 TL
|Hibrit
|.
|1.5 Hybrid Dream e-CVT
|299.200 TL
|1.5 Hybrid Flame e-CVT
|312.700 TL
|1.5 Hybrid Passion e-CVT
|336.300 TL
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"Uçan Tabut" diyelim...
Dijital kliması olmayan
Led farları dahi olmayan
Hayalet ekran bile olmayan
Flame yaris 230.000₺ mi 🤦🏻♂️😂
Hyundai i10'dan daha dar arka koltuk mesafesiyle..
Corsa, clio, rio ve hatta i20'ye göre çok pahalı 😵
- b sınıfının en rezil fiyat/performans aracı!
piyasada pek gördüğüm bir model değil
hele yeni c3 ve 208den sonra
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