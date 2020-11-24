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    Yeni Toyota Yaris Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    2019'un son çeyreğinde örtüsü kaldırılan yeni nesil Toyota Yaris Türkiye'ye ayak bastı. Benzinli ve Hibrit motorlarla satılan yeni Toyota Yaris fiyatı ve özellikleri haberimizde:
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    4b
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Toyota Yaris Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz yıl 'sınıfının en güvenli aracı' iddiasıyla tanıtılan yeni nesil Toyota Yaris Türkiye'de satışa sunuldu. Dinamik tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çeken yeni Toyota Yaris fiyatı 209.100 TL'den başlıyor.

    Yeni Toyota Yaris, Türkiye'de benzinli ve hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle tercih edilebilecek. Yaris Hybrid'de Dream, Flame ve Passion olmak üzere üç farklı donanım seviyesi mevcut. Yeni Yaris'in benzinli versiyonu ise dört farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

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    Yeni Toyota Yaris'in hibrit sistemi 1.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motor, 80 beygirlik elektrik motoru ve lityum iyon bataryadan meydana geliyor. Genel verimliliği yüzde 20 artırılan ve gücü 116 beygire yükseltilen sistemde sadece elektrik motoruyla yapılan sürüşlerde artık 130 km/s hıza çıkılabiliyor. Elektrik desteği bulunmayan benzinli versiyon ise 125 beygir güç üretiyor.

    Yeni Toyota Yaris Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Toyota Yaris, markanın TNGA platform ailesinin bu segment için hazırlanan GA-B kod adlı versiyonu üzerine inşa edildi. Uzunluğu 5 mm azalan Yaris’in aks mesafesi ve genişliğinde 50’şer mm artış yaşandı. Bu sayede hem daha geniş bir alan sunan hem de yolda daha şık görünen yeni Toyota Yaris’in yüksekliği de 40 mm azaltılarak daha sportif bir profile ulaştı. Selefine göre 50 kg hafifleyen Yaris'in bagaj hacmi de 286 litre.

    Yeni Toyota Yaris, premium LED farları, TFT çok fonksiyonlu gösterge ekranı, ön cama yansıtmalı renkli Head-Up Display, 8 inç ekrana sahip Toyota Touch 2 multimedye sistemi ve kablosuz şarj ünitesi gibi donanımlarıyla dikkat çekiyor. Güvenlik tarafında ise üst paketlere doğru çıkıldıkça Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Akıllı Şerit Takip Sistemi, Yorgunluk Tespit Sistemi ve Geri Görüş kamerası gibi standart donanımlar görmekteyiz.

    Yeni Toyota Yaris fiyat listesi şöyle:

    Benzinli Fiyat
    1.5 Dream Multidrive S 209.100 TL
    1.5 Dream X-Pack Multidrive S 218.100 TL
    1.5 Flame Multidrive S 221.600 TL
    1.5 Flame X-Pack Multidrive S 230.600 TL
    Hibrit .
    1.5 Hybrid Dream e-CVT 299.200 TL
    1.5 Hybrid Flame e-CVT 312.700 TL
    1.5 Hybrid Passion e-CVT 336.300 TL



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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    napolyon94 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2013'de 30 bin lira olan Yaris, şimdi 210 bin lira.
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    bugatti1907 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    4 çeker çift limit diferansiyel 1.5 260 hp Yaris GR bunlardan daha ucuz TL karşılığı olarak bile ABD de. Şaka gibi
    Yanıtla +20
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yaris'in gelmesi şerefine Corollaya 10 bin lira zam yapmışlar ki Yaris'in fiyatı ucuz gözüksün
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    Why Shy 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    4 sene önce sıfırı 70 bin liraydı.
    Yanıtla +2
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    _Emir (emir ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    çok rezil bir fiyatlandırma olmuş
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    bytradm (adem ademy) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    alacktım made in frenkeyştayn olunca vazcaydım.
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    commandx (uğur yılmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Donanımı çok kırpılmış. Euro düştüğü halde diğer modellere de zam yapmış. Fırsatçı toyotaya koca bir
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    yasinolmez34 (yasin ölmez) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Normal benzinliyle hibrit versiyon arasında 100 bin tl fark var😀 benzinden yaptığın 3 kuruş tasarrufun bin katını aracı alırken ödüyorsun
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    mehmetyilmaz77 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hibritlerin otv si %80 heralde. Hibrit araçtan en çok vergi alan ülkeyiz herhalde. Gelir işine hiç girmiyorum.
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    Ben sero 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    80 lik dilimin üzerine çıkınca şampanya patlatırız.
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    BatuDemirci (Batuhan Demirci) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çelik jantı olmayan

    Dijital kliması olmayan

    Led farları dahi olmayan

    Hayalet ekran bile olmayan

    Flame yaris 230.000₺ mi 🤦🏻‍♂️😂

    Hyundai i10'dan daha dar arka koltuk mesafesiyle..

    Corsa, clio, rio ve hatta i20'ye göre çok pahalı 😵

    - b sınıfının en rezil fiyat/performans aracı!

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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    2 Yanıt Yanıtla +3
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    JackDaniels 2 sa. ( Mesaj Silindi ) BatuDemirci
    zaten bu özellikleri dolayısıylada en az satan aracıdır segmentin sanırım

    piyasada pek gördüğüm bir model değil

    hele yeni c3 ve 208den sonra
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    Emekkk 2 sa. ( Mesaj Silindi ) BatuDemirci
    Yav kamera şakası sanırım swift glx in gözünü seveyim
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    haberelectro 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sıfır araba alan var mı hala
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    hiickimse (K E) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) haberelectro
    İkinci el daha pahalı :) sıfır Polo 190.200, ikinci elde 220’den başlıyor galerilerde vs. Stok yok sıfır arabada bu seviyelerde.
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    deoks 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Liste fiyatı değil galeri fiyatı önemli. 6 aylık stoğu şimdiden ayırtmışlardır. Havayı alırsınız anca. .
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    3964 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

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    Galeri, yeni toyota yaris türkiye ve
    3 etiket daha yeni toyota yaris fiyat yeni yaris fiyat 2020 Bilim ve Teknoloji
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