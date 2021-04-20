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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa futbolunda kriz yaşatan Avrupa Süper Ligi, FIFA 22 ve sonrasını nasıl etkileyecek?

    Futbol sektörünün geleceğinde büyük bir krize sebep olan Avrupa Süper Ligi, dolaylı yoldan oyun dünyasında da bir değişime sebep olabilir. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    20 Nisan 2021, 17:30 (52 dk.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Avrupa futbolunda kriz yaşatan Avrupa Süper Ligi, FIFA 22 ve sonrasını nasıl etkileyecek?
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    Günümüzde şüphesiz dünyanın en popüler oyunlarından birisi Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı FIFA serisi. Her yıl çıkan ve birçok oyuncuya ulaşan FIFA serisinin geleceği de futbol sektörü gibi tehlikede olabilir. Son günlerde takip edenlerin bileceği gibi Avrupa futbolu bir krizin ortasında. Büyük kulüplerin kurduğu Avrupa Süper Ligi'nin ardından UEFA ve FIFA bu kulüplere rest çekti.

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    Geçtiğimiz günlerde Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan ve Juventus bir araya gelerek Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu açıkladı. Ardından da UEFA ve FIFA rest çekerek bu turnuvanın gerçekleşmesi sonucunda kulüplerin ve oyuncularının FIFA'ya bağlı olan tüm liglerden çıkartılacağını açıkladı. Kısaca ismi geçen takımlar ve oyuncuları; yerel liglerinden, Şampiyonlar Ligi gibi büyük turnuvalardan ve hatta uluslararası turnuvalardan da çıkartılacak. 

    Bu durum futbol sektörü dışında FIFA oyun serisi sebebiyle oyun sektörünü de etkileyecek gibi duruyor. FIFA ve EA'nin arasındaki anlaşma 2022 Aralık ayına kadar devam edecek. Eğer kimse geri adım atmazsa bu takımlar ve oyuncuları FIFA'ya bağlı olan her yerden çıkartılacak ve buna FIFA oyun serisi de dahil. Bu da FIFA 22'de bu takımların ve oyuncuların olmayacağı anlamına geliyor. Şüphesiz serinin en çok sevilen ve reklam değeri olan takımları da bu takımlar ve elbette onların oyuncuları. Bu durum FIFA'nın oyun serisinde de büyük bir yaraya sebep olabilir. 

    EA ve FIFA anlaşmalarını uzatmazsa eğer EA'nin ve FIFA'nın nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu. Kimsenin geri adım atmadığı bir durumda EA veya başka bir şirket bu takımların olmadığı bir FIFA oyunu yapıp ayrıca da Avrupa Süper Ligi için ekstra bir oyun yapabilir ya da yıllardır takım lisanlarını almakta sıkıntı çeken PES serisi gibi oyuncuların ve takımların isminin kullanılmadığı, bunun yerine benzer isimlerin kullanıldığı isimler ve oyuncular eklenebilir. İlerleyen süreçte neler olacağını göreceğiz.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Zaten FIFA futbolun tekeli gibi olmuştu. Bu başkaldırıyı ve yeni ligi takdir ettim şahsen.
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 3 dk. ( Mesaj Silindi ) 1BilimAdamı
    Böyle akılsız bir başkaldırı iyi sonuçlar doğurmaz ama :)))
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ulan JP Morgan yine rahat durmuyorsun..
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    UEFA ve FIFA gibi içerisinde birçok lobinin olduğu ve aralarında en güçlü olanın etkisinin olduğu zorunlu birlikteliğin içinden sıyrılmak MAFYA'dan ayrılmak çıkmak gibi bir şey, oysa aralarında anlaşma yapıp bunu da bu şekilde lanse etmeyip yola devam etseler, diğer organizasyonlarda elenip pas geçseler en hafif darbeyi alıp kendi oluşumlarını da insanların görmesi ve taraftarların cazibesini kazanma şansları vardı, şimdi UEFA ve zengin klüplerden nefret eden çeşitli sebeplerle acısı olan varsa hepsinin gazabına uğrayacaklar. m.city ve chealse caymış bile :)))
    İzleyelim bakalım neler olacak.
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