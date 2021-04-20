Avrupa futbolunda kriz yaşatan Avrupa Süper Ligi, FIFA 22 ve sonrasını nasıl etkileyecek?

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Günümüzde şüphesiz dünyanın en popüler oyunlarından birisi Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı FIFA serisi. Her yıl çıkan ve birçok oyuncuya ulaşan FIFA serisinin geleceği de futbol sektörü gibi tehlikede olabilir. Son günlerde takip edenlerin bileceği gibi Avrupa futbolu bir krizin ortasında. Büyük kulüplerin kurduğu Avrupa Süper Ligi'nin ardından UEFA ve FIFA bu kulüplere rest çekti.

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Geçtiğimiz günlerde Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan ve Juventus bir araya gelerek Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu açıkladı. Ardından da UEFA ve FIFA rest çekerek bu turnuvanın gerçekleşmesi sonucunda kulüplerin ve oyuncularının FIFA'ya bağlı olan tüm liglerden çıkartılacağını açıkladı. Kısaca ismi geçen takımlar ve oyuncuları; yerel liglerinden, Şampiyonlar Ligi gibi büyük turnuvalardan ve hatta uluslararası turnuvalardan da çıkartılacak.

Bu durum futbol sektörü dışında FIFA oyun serisi sebebiyle oyun sektörünü de etkileyecek gibi duruyor. FIFA ve EA'nin arasındaki anlaşma 2022 Aralık ayına kadar devam edecek. Eğer kimse geri adım atmazsa bu takımlar ve oyuncuları FIFA'ya bağlı olan her yerden çıkartılacak ve buna FIFA oyun serisi de dahil. Bu da FIFA 22'de bu takımların ve oyuncuların olmayacağı anlamına geliyor. Şüphesiz serinin en çok sevilen ve reklam değeri olan takımları da bu takımlar ve elbette onların oyuncuları. Bu durum FIFA'nın oyun serisinde de büyük bir yaraya sebep olabilir.

EA ve FIFA anlaşmalarını uzatmazsa eğer EA'nin ve FIFA'nın nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu. Kimsenin geri adım atmadığı bir durumda EA veya başka bir şirket bu takımların olmadığı bir FIFA oyunu yapıp ayrıca da Avrupa Süper Ligi için ekstra bir oyun yapabilir ya da yıllardır takım lisanlarını almakta sıkıntı çeken PES serisi gibi oyuncuların ve takımların isminin kullanılmadığı, bunun yerine benzer isimlerin kullanıldığı isimler ve oyuncular eklenebilir. İlerleyen süreçte neler olacağını göreceğiz.

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