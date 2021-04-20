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    Söylentiye göre yeni Call of Duty oyunu iki sürüm halinde çıkacak: Birisi yenil nesil için diğeri eski nesil için

    Son günlerde birçok söylentiye sebep olan Tom Henderson, popüler oyun serisi Call of Duty'nin yeni oyunu hakkında yeni söylentiler paylaştı.
    20 Nisan 2021, 01:00 (1 sa.)
    264
    22
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Söylentiye göre yeni Call of Duty oyunu iki sürüm halinde çıkacak: Birisi yenil nesil için diğeri eski nesil için
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    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı Call of Duty serisinin yeni oyunu geçtiğimiz aylarda onaylandı ancak hala resmi olarak duyurulmadı. Geçtiğimiz saatlerde de oyun hakkında yeni söylentiler ortaya çıktı.

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    Oyun dünyasının söylentiler anlamında tanınan isimlerinden Tom Henderson, yeni Call of Duty oyununun iki farklı sürüm halinde çıkacağını, bunlardan birinin yeni nesil konsollar için diğerinin de eski nesil konsollar için çıkacağını söyledi. Ne yazık ki bu iki farklı sürümün farklarına dair bir ayrıntı paylaşmadı. Ancak performans kalitesinde büyük bir ihtimalle fark olacaktır.

    Call of Duty'nin yeni oyunu bu yılın sonlarında çıkacak. Bunun dışında ne yazık ki başka resmi bir bilgi yok ancak güvenilir basın kuruluşu EuroGamer'ın dediğine göre oyun İkinci Dünya Savaşı temalı olacak ve alt başlığı Vanguard olacak. 

    Ayrıca oyunu geliştiren stüdyo da Sledgehammer Games olacak. Sledgehammer Games daha önce Call of Duty: WWII, Advanced Warfare ve Modern Warfare 3 gibi oyunların geliştirmesinde çalışmıştı.



    https://www.gamesradar.com/call-of-duty-2021-rumored-to-have-a-last-gen-version-for-ps4-and-xbox-one/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mantıklı bir karar. Böylece geliştiriciler; oynumus esgi nesildide çoghgusel gözgceh deme aymazlığına düşmezler.
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